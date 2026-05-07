Po 5 rokoch sa otvára luxusný rezort na európskom ostrove. Ľudia sa sťažovali, tak ho zavreli

Foto: Profimedia

Zuzana Veslíková
Miestny luxusný rezort chcel dopriať svojim klientom súkromie. To sa ale nepáčilo verejnosti, ktorá si tiež chcela užívať nádherné pláže ostrova.

Čierna Hora ukrýva unikátne miesto, ktoré sa teraz po rokoch konečne otvorí pre turistov. Ostrovček Sveti Stefan, ktorý je prepojený s pevninou len úzkou cestičkou, je domovom luxusného rezortu Aman. Ten chcel priniesť svojim klientom súkromie, čo sa ale nepáčilo miestnym ľuďom. Pre spor medzi štátom a spoločnosťou Aman bol rezort na päť rokov zatvorený. Toto leto sa to ale zmení. 

Rezort Aman Sveti Stefan bol otvorený v roku 2009, no história hotelierstva na ostrovčeku siaha už do 50. rokov minulého storočia. V roku 2021 bol Aman Sveti Stefan zatvorený, pretože využívať pláže tohto klenotu chcela aj verejnosť. Ako informuje portál Euronews, už o niekoľko týždňov sa opäť otvorí a pre túto letnú sezónu budú platiť nové podmienky.

Foto: Profimedia

Ubytovať sa v ňom budú môcť dovolenkári od 1. júla a miestni obyvatelia si budú môcť užívať dve pláže – Sveti Stefan Beach a King’s Beach. Ako podotýka The Sun, návštevníci tu nenájdu sprchy, prezliekacie kabínky a ani toalety.

Na ostrove sa nachádza ešte tretia pláž s názvom Queen’s Beach, a tá zostane prístupná len pre klientov rezortu.

Vyššie dane aj podiel zo zisku poputujú štátu

Premiér Čiernej Hory Milojko Spajić na sociálnej sieti X uviedol, že dohodou medzi vládou a prevádzkovateľom dosiahli dôležitý posun pre čiernohorský turizmus. Prevádzkovateľ rezortu bude musieť platiť vyššie dane a štát dostane podiel z jeho zisku.

Rezort ponúka ubytovanie v zrekonštruovaných chatkách z 15. storočia alebo vo Vile Miločer s luxusnými apartmánmi, ktorá sa nachádza na pevnine. Tá začne vítať hostí už od konca mája. Ostrovná časť zostane sezónna a vila bude prístupná celoročne.

Ako už asi tušíte, ceny takéhoto zážitku sú poriadne vysoké. Podľa oficiálnej stránky si môžete prenajať jeden z apartmánov na ostrovčeku v top sezóne počas júla a augusta napríklad za 7208 eur na noc, pričom minimálna dĺžka pobytu sú tri noci. Ceny na september a október sú nižšie, no aj tak prekračujú 5-tisíc eur. V jednej z miestnych chatiek sa ubytujete počas letnej sezóny za 4403 eur na noc.

Na online fóre sa už stihla objaviť aj diskusia o tom, či sa oplatí rezort navštíviť hneď po otvorení. Zatiaľ čo niektorí priznali, že sa sem chystajú už toto leto, ďalší radšej počkajú až do budúcoročnej sezóny.

Bola som na najlepšom letisku na svete: Vodopád je zadarmo, najete sa aj lacno a…

