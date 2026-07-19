Polícia na Slovensku zadržala jedného z 50 najhľadanejších Maďarov na úteku

Detailný záber na muža v putách

Ilustračná foto: Pexels

Michaela Olexová
TASR
„Muža, ktorý patril medzi 50 najhľadanejších osôb v Maďarsku, sa podarilo zadržať," oznámila hovorkyňa Prezídia PZ Lea Vilhanová.

Polícia zadržala na území Slovenska jedného z najhľadanejších Maďarov. Na šesťdesiatštyriročného muža vydali európsky zatýkací rozkaz po tom, čo nenastúpil na výkon právoplatne uloženého trestu odňatia slobody.

Odvolací súd v Maďarsku ho odsúdil na šesť rokov väzenia za drogovú trestnú činnosť. Zároveň mu nariadili aj výkon ďalšieho dvojročného trestu odňatia slobody za podvod. TASR o tom v nedeľu informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru (PZ) Lea Vilhanová.

Maďarské orgány požiadali o súčinnosť slovenských partnerov

„Muža, ktorý patril medzi 50 najhľadanejších osôb v Maďarsku, sa podarilo zadržať vďaka efektívnej medzinárodnej policajnej spolupráci v rámci Európskej siete cieľového pátrania ENFAST a úzkej súčinnosti príslušníkov Národnej centrály osobitných druhov kriminality Prezídia PZ s maďarskými partnermi,“ uviedla Vilhanová.

Maďarské orgány počas pátrania podľa nej získali informácie, že hľadaný muž by sa mohol zdržiavať na území Slovenskej republiky.

„Prostredníctvom siete ENFAST preto požiadali o súčinnosť slovenských partnerov. Na základe operatívnej výmeny informácií a koordinovaného postupu sa podarilo lokalizovať jeho pobyt v meste Štúrovo, kde ho 10. júla zadržala slovenská polícia,“ priblížila.

Prípad ukazuje, že ak spolupracujeme, hľadané osoby sa nemôžu ukrývať za hranicami

Vilhanová skonštatovala, že prípad opätovne potvrdzuje význam medzinárodnej policajnej spolupráce a rýchlej výmeny operatívnych informácií pri pátraní po hľadaných osobách. Spoločný postup partnerských bezpečnostných zložiek podľa nej prispieva k tomu, aby sa osoby vyhýbajúce sa výkonu spravodlivosti nemohli ukrývať ani za hranicami svojej krajiny.

„Cieľoví pátrači Národnej centrály osobitných druhov kriminality Prezídia PZ pritom patria medzi medzinárodne rešpektované špecializované pátracie jednotky. Ako súčasť Európskej siete cieľového pátrania ENFAST sa prioritne zameriavajú na vyhľadávanie medzinárodne hľadaných osôb a v úzkej spolupráci so zahraničnými partnermi sa podieľajú na ich lokalizácii a zadržaní,“ ozrejmila policajná hovorkyňa.

O úspešných prípadoch polícia podľa nej priebežne informuje verejnosť, pokiaľ tomu nebránia dôvody ochrany prebiehajúceho trestného konania, operatívne záujmy alebo dohody s partnerskými bezpečnostnými zložkami.

„V súčasnosti polícia zabezpečuje procesné úkony súvisiace s odovzdaním zadržaného maďarským justičným orgánom v súlade s príslušnými medzinárodnými právnymi predpismi,“ dodala.

Cez víkend prebiehala aj kontrola zameraná na alkohol za volantom

Vodiča s viac ako dvoma promile alkoholu odhalili policajti počas spoločnej dopravnej kontroly v obci Odorín v okrese Spišská Nová Ves.

Polícia ho obmedzila na osobnej slobode, čelí podozreniu z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Informovala o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti.

„Jeho večerný program sa tak nečakane zmenil. Namiesto pokojného návratu domov nasledovalo obmedzenie osobnej slobody a podozrenie z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky,“ uviedli policajti v príspevku.

Policajné auto s príslušníkmi policajného zboru
Ilustračná foto: Facebook/Polícia SR – Košický kraj

Dopravní policajti zo Spišskej Novej Vsi a Rožňavy sa počas sobotňajšej (18. 7.) večernej kontroly zamerali najmä na alkohol za volantom, technický stav vozidiel a vozidlá taxislužieb. Počas kontrolnej akcie policajti zistili celkovo 122 priestupkov. Najčastejšie sa týkali nevyhovujúceho technického stavu vozidiel, nedovoleného predchádzania a nepoužívania bezpečnostných pásov.

„Vykonali celkovo 857 dychových skúšok, zadržali dva vodičské preukazy a dve osvedčenia o evidencii vozidla,“ doplnila polícia. Zároveň upozornila, že hoci o podobných kontrolách vopred informuje, niektorí vodiči napriek tomu naďalej riskujú.

„Kontroly oznamujeme, upozorňujeme a vysvetľujeme. Napriek tomu sa stále nájdu vodiči, ktorí riskujú. Alkohol za volant nepatrí – ani cestou z trhov, ani z oslavy,“ uzatvárajú.

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