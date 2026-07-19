Kvíz: Máš na to, aby si vyhral vedomostnú súťaž? 90 % Slovákov by neuspelo

Denali v Severnej Amerike

Foto: Denali National Park and Preserve, Public domain, via Wikimedia Commons

Michaela Olexová
Ak by sme ťa v tejto chvíli preskúšali z náhodných desiatich otázok z rôznych tém, koľko bodov by si získal?

Myslíš si, že by si mal vo vedomostnej súťaži dosť vedomostí na to, aby si nevypadol už v prvom kole? Alebo by si odchádzal so vztýčenou hlavou a peknou výhernou sumou v peňaženke? Odpoveď na túto otázku sa dozvieš už o chvíľu.

Všetci to dobre poznáme. Príde neskoré popoludnie, vrátime sa z práce a kým sa snažíme navariť večeru či upratať, v pozadí nám beží vedomostná súťaž. A potom príde ten moment, keď si v hlave po váhaní súťažiaceho neveriacky pomyslíme, že „na takúto otázku by predsa mal vedieť odpovedať každý“.

Ale je to naozaj také jednoduché? V dnešnom kvíze si môžeš overiť, či by si dokázal s prehľadom zvládnuť náhodné otázky z rôznych oblastí, ktoré by ťa mohli stretnúť v bežnej vedomostnej súťaži. Koľko bodov sa podarí získať tebe?

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