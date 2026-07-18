Padla posledná bariéra, Boh ochraňuj Maďarsko, tvrdí Orbán po tom, ako prezident podpísal zmenu ústavy

Maďarský prezident Tamás Sulyok

Foto: SITA/AP

Petra Sušaninová
TASR
Orbánovi sa nepozdáva rozhodnutie maďarského prezidenta.

Maďarský prezident Tamás Sulyok podpíše 17. novelu ústavy, ktorá upravuje aj podmienky zániku jeho mandátu. Hlava štátu to oznámila v sobotu večer na Facebooku. Podľa servera telex.hu mandát prezidenta zanikne na druhý deň po zverejnení podpísanej novely ústavy v štátnom vestníku, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Prezident sa rozhodol podpísať zmenu ústavy

Sulyok rozhodnutie podpísať zmenu ústavy odôvodnil svojou ústavnou povinnosťou vyplývajúcou zo základného zákona a vlastným svedomím. Prezident zdôraznil, že odmietnutím podpisu by porušil zákon a že pre neho je akákoľvek moc interpretovateľná výhradne v medziach práva.

„V zmysle platnej ústavy nemám možnosť použiť ústavný prostriedok proti tejto zmene, ktorá síce porušuje ústavné princípy, ale bola prijatá Národným zhromaždením ako ústavodarnou mocou v rámci zákonného postupu,“ dodal Sulyok.

Premiér pripomenul, že v zmysle ustanovení ústavy bude predsedníčka parlamentu Ágnes Forsthofferová od pondelka dočasne vykonávať právomoci prezidenta republiky. „Parlament musí zvoliť nového prezidenta republiky do 30 dní. Rozhodnime sa spoločne,“ zdôraznil Magyar s poznámkou, že najvhodnejšieho kandidáta by mali navrhnúť spoločne politické strany, verejné osobnosti a občania. Prezidenta v Maďarsku volí parlament a hoci sú jeho právomoci prevažne ceremoniálne, môže vetovať legislatívu alebo ju posielať na preskúmanie ústavnému súdu.

„Dnes padla posledná bariéra,“ reagoval bývalý premiér Viktor Orbán na Facebooku krátko po tom, ako Sulyok vo videu oznámil, že podpíše 17. novelu ústavy. Podľa expremiéra svojvôľa už v Maďarsku nie je iba hrozbou, ale realitou. „Ak sa toto mohlo stať prezidentovi republiky, tak zajtra už nikto nebude v bezpečí. Boh ochraňuj Maďarsko!“ uzavrel Orbán svoj príspevok zverejnený na čiernom podklade.

Záber na maďarského premiéra Pétera Magyara a maďarského prezidenta Tamása Sulyoka
Foto: SITA/AP

Maďarsko od voľby premiéra prešlo viacerými zmenami

Maďarská vládna strana Tisza nedávno predložila v parlamente návrh na drastické zníženie platov poslancov, ktoré budú namiesto doterajšieho trojnásobku priemernej mzdy už iba 1,8-násobkom. Od júla by mali členovia Národného zhromaždenia znížené mzdy v priemere v prepočte o 2 460 eur, priemerný plat poslanca by tak klesol na 3 687 eur.

Podľa servera to je iba základný plat, ktorý poslanci poberajú, ak nie sú členmi žiadneho výboru a nezastávajú žiadnu funkciu v parlamente. Tisza mieni znížiť aj príplatky za rôzne parlamentné funkcie.

Návrh okrem plošného zníženia základných platov zahŕňa aj škrty v rozpočtoch na asistentov, prenájom kancelárií a úhradu cestovných nákladov. Zrušený má byť aj príspevok na mobilný telefón pre poslancov. Hoci telefóny a mobilné služby bude naďalej poskytovať Kancelária Národného zhromaždenia, náklady na túto službu budú odrátané z platu poslanca.

Návrh tiež ruší pravidlo, ktoré od roku 2022 umožňovalo poslancom a politickým frakciám previesť nevyužité finančné poslanecké benefity na svoje strany. V budúcnosti ich bude dostávať Kancelária Národného zhromaždenia a vráti ich do štátneho rozpočtu. Cieľom legislatívneho návrhu, ktorý predložila predsedníčka frakcie Tiszy Andrea Bujdosó a jej poslankyňa Kinga Kalázdi-Kerekes, je obmedziť plytvanie štátnymi prostriedkami a stanoviť transparentnejšie pravidlá fungovania Kancelárie Národného zhromaždenia.

Bývalý maďarský premiér Viktor Orbán
Foto: SITA/AP

Zmena sa dotkla aj verejnoprávnych médií

Dva maďarské verejnoprávne mediálne okruhy blízke bývalému premiérovi Viktorovi Orbánovi prerušili začiatkom júla vysielanie. Podľa vyhlásenia premiéra Pétera Magyara išlo o súčasť úsilia oslabiť Orbánov dlhoročný vplyv na médiá. „Historický deň. Dnešok znamená koniec propagandistického vysielania na platformách verejnoprávnych médií,“ uviedol na sociálnej sieti Facebook úradujúci premiér Magyar, ktorý v apríli vystriedal Orbána na poste predsedu vlády.

Televízny kanál M1 úplne prerušil vysielanie a na frekvenciách rozhlasovej stanice Kossuth Rádió bolo možné naladiť program stanice Bartók Rádió, ktorá vysiela klasickú hudbu.

Tlačový a marketingový odbor holdingovej spoločnosti MTVA pre agentúru MTI potvrdil, že novovymenovaný dočasný generálny riaditeľ MTVA András Horváth a jeho dočasný odborný tím s okamžitou platnosťou „zastavili propagandu“ a ukončili spravodajské služby na všetkých platformách verejnoprávnych médií.

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