Hľadač leteniek Lukáš: Ryanair propaguje Bratislavu ako skrytý klenot, aby zaplnil lietadlá. Je na Slovensku, ako to využije

Letecká doprava na Slovensku zažíva väčšie šialenstvo než kedykoľvek predtým. Nízkonákladovka Wizz Air otvára viac ako 20 nových liniek, na čo zareagoval aj Ryanair, ktorý si chce udržať status najväčšieho prepravcu bratislavského letiska a ohlásil aj novú horúcu linku z Košíc. O Bratislavu sa strhol boj a Ryanair sa stal jej významným propagátorom. Okrem toho sa už budúci piatok dočkáme prvého letu z Bratislavy do Košíc a opačne s novou dotovanou linkou. Bežných ľudí však môže najviac zaujímať to, do akých nových destinácií sa dostanú a či tento súboj nízkonákladových dopravcov prinesie lacné letenky.
Lukáš Chovan je profesionálny hľadač leteniek a cestovateľ, ktorý okúsil život na Azorách alebo sa už dvakrát zúčastnil na preslávenom karnevale v Riu v role tanečníka. Prezradil nám, prečo sú tieto novinky skvelou správou pre Slovákov a takisto môžu pomôcť nášmu turizmus, a opísal aj druhú stránku novej leteckej linky, vďaka ktorej sa dostaneme z Bratislavy do Košíc za rekordnú jednu hodinu.
Wizz Air otvára z Bratislavy až 25 nových liniek a umiestňuje tu aj svoju základňu. Aký je tvoj pohľad na túto situáciu? Je to dobrá správa?
Je to geniálna správa pre bratislavské letisko, celkovo pre Slovensko a náš turizmus, ale, samozrejme, aj pre ľudí, ktorí môžu využiť lacné letenky. Sú medzi nimi super linky, aj keď ešte stále chýba nejaká do Portugalska, prípadne do Škandinávie.
Na druhej strane, je tam nejaké to „ale“ ohľadom toho, ako to využijeme. Vieme, že Bratislava je prechodná stanica a ľudia tu strávia dajme tomu deň a potom sa presunú do Viedne, Prahy či Budapešti. Bude zaujímavé sledovať, ako zareaguje slovenský turizmus – či sa možno posilnia linky do našich top turistických miest, a ako to bude fungovať. Ale v každom prípade je to super správa.
Prečo nízkonákladová letecká spoločnosť pristúpila k tomuto kroku?
Sú za tým viaceré dôvody – jedným z nich je, že koncom leta Wizz Air zrušil svoju základňu v Abú Zabí a lietadlá chcel premiestniť na svoje trhy, kde vidí väčší potenciál, a medzi ne patrí aj Bratislava. Keďže nemá zavedené letecké dane a poplatky, tak sa rozhodol otvoriť novú základňu práve u nás – takisto aj namiesto Viedne, kde ju tiež ruší, pretože sa nedohodli na podmienkach.
Ale je to aj strategické rozhodnutie – lety môžu využiť Rakúšania, ktorí doteraz cestovali z Viedne, alebo ľudia, ktorí prichádzali na pracovné cesty či už z Rumunska, zo Srbska, z Albánska a podobne, a teraz namiesto Viedne môžu pristáť v Bratislave a majú to pomerne blízko.
Vzápätí oznámila nové linky z Bratislavy aj z Košíc letecká spoločnosť Ryanair. V čom je táto situácia zaujímavá?
Ryanair je, čo sa týka Viedne, v podobnej situácii ako Wizz Air. Tým, že rakúska vláda schválila novú leteckú daň – riaditeľ Ryanairu hovoril, že sa platí 12 eur na letenku – aj Ryanair ruší niektoré bázované lietadlá (lietadlá, ktoré patria k určitej leteckej základni, pozn. red.), pretože pre nich je tiež výhodnejšie bratislavské letisko.
Ďalšia vec je konkurenčný boj. Ryanair ako keby už vytlačil Wizz Air z Viedne (celkom odíde v polovici marca) a bude mať na viedenskom letisku takpovediac monopol, čo sa týka lowcostu, a preto si môže dovoliť zvyšovať ceny. Stalo sa to už aj v minulosti – Wizz Air a Ryanair ponúkali letenky z Viedne do Portugalska, v tom čase boli ultralacné, a keď sa Wizz Air stiahol a zostal tam len Ryanair, letenky sú oveľa drahšie.
Ryanairu sa nepáči, že Wizz Air otvára takúto obrovskú základňu v Bratislave, pretože dlhé roky bol najväčším prepravcom na bratislavskom letisku a chcel by ním stále aj ostať. Strategicky preto zvolil rovnaké linky, je ich tuším 9, a prakticky aj skoro rovnaké časy na niektorých z nich. Ryanairu sa finančne darí viac, takže si ich môže dovoliť dotovať.
Ryanair začal na svojich sociálnych sieťach propagovať Bratislavu ako „skrytý klenot Európy“. Aký to bude mať vplyv na náš turizmus?
