Zápach sa nedá vydržať: Španielsko terorizujú húsenice. Ľudia sú zúfalí, opúšťajú svoje domovy

Španielsku obec Tineo trápi invázia húseníc. V priebehu júla tisíce húseníc zaplavili ulice a prenikli aj do domovov. Podľa miestnych médií mali niektoré rodiny pocit, že nemajú na výber a zo svojich domov sa museli dočasne odsťahovať.
Ľudia opúšťajú svoje domovy
Ako informuje web CNN Prima News, hoci ľuďom húsenice extrémne znepríjemňujú život, španielske ministerstvo pre rozvoj vidieka odmieta zasiahnuť. Odôvodňuje to tým, že húsenice nie sú jedovaté. Napriek tomu však spôsobujú nemalé problémy.
Obyvatelia sú však zúfalí. Jeden z nich popísal, ako sa húsenice objavili začiatkom mesiaca. Jedného dňa sa objavili aj v jeho dome a o niekoľko dní vynášal von dve plné vrecia živočíchov.
Miestni sa s húsenicami snažia bojovať vlastnými silami, no zatiaľ je to márne. Niektorí to už dokonca vzdali a dočasne si balia kufre a sťahujú sa. Sťažujú sa, že sa v ich domovoch jednoducho takto nedá žiť. Húsenice lezú po stenách a dnu sa dostanú každým otvorom, dverami, ale aj oknami. Nepomáhajú dokonca ani postreky proti škodcom.
Nedá sa to vydržať
Obyvatelia sa nazdávajú, že „ohnisko“ je neďaleko obce na lúke zarastenej krovím. Myslia si, že sú tam milióny húseníc. Predpokladajú, že ide o húsenice, ktorým sa hovorí „gusano soldado“ (Spodoptera exigua) a presúvajú sa v obrovských počtoch. Odborná identifikácia však zatiaľ vykonaná nebola.
Una plaga de gusanos negros obliga a abandonar sus casas a vecinos de Tineo https://t.co/RV0OBkKPRl
— EL COMERCIO (@elcomerciodigit) July 12, 2026
Aby toho nebolo málo, po uhynutých húseniciach ostáva zápach, ktorý obyvatelia označujú za neznesiteľný. Jednoducho sa to podľa nich nedá vydržať. Navyše, húsenice napádajú a obžierajú aj poľnohospodárske plodiny.
Invazívne húsenice neďaleko Slovenska
Ako sme vás pred časom informovali, predstavitelia obce Klaj v Malopoľskom vojvodstve pri hranici so Slovenskom upozornili na výskyt húseníc priadkovčeka dubového, ktorého rozšírenie v poslednom období evidujú aj viaceré štáty západnej Európy. Kontakt s húsenicami môže predstavovať zdravotné riziko pre ľudí i zvieratá.
Predstavitelia samosprávy uviedli, že nebezpečenstvo nepredstavuje dospelý motýľ, ale jeho húsenice. Tie sú od vyliahnutia pokryté jemnými jedovatými chĺpkami, ktoré sa môžu šíriť vzduchom a vyvolať alergické reakcie, podráždenie kože či problémy s dýchaním.
Výskyt priadkovčeka v Poľsku zaznamenali aj v predchádzajúcich rokoch. Miestne úrady už skôr informovali o jeho prítomnosti v Kujavsko-pomoranskom a Veľkopoľskom vojvodstve. Obyvatelia by sa podľa upozornenia mali vyhýbať kontaktu s húsenicami a miestam ich výskytu. Riziko môžu predstavovať aj voľne sa šíriace chĺpky, ktoré sa dostávajú do okolia z hniezd vytváraných na duboch. Výskyt húsenice bol podľa portálu Atlas škodcov zaznamenaný aj na Slovensku.
Európu potrápili aj mravce
Európou sa čoraz agresívnejšie šíri druh mravca Tapinoma magnum. Nie nadarmo sa mu hovorí aj „supermravec“. Pôvodne pochádza z oblasti Stredozemia, avšak v dôsledku klimatických zmien sa v posledných rokoch šíri aj do strednej Európy. A nedá sa zastaviť. Tvorí superkolónie pozostávajúce z miliónov jedincov, ktoré doslova pustošia všetko, čo im príde do cesty. Ničia chodníky, záhrady, detské ihriská, ale aj ľudské obydlia.
Do značnej miery ohrozujú aj technickú infraštruktúru. Rady sa totiž okrem iného usadia aj v elektrických rozvodných skriniach, následkom čoho dochádza ku skratom. Takéto výpadky prúdu postihli napríklad francúzsky Lyon alebo nemecké mesto Kehl.
Práve Nemecko trápia najväčšie problémy súvisiace s týmto invazívnym druhom mravca. Prvýkrát si ho tu odborníci všimli ešte v roku 2009, odvtedy sa však nezadržateľne šíri naprieč celou krajinou. Naposledy bol jeho výskyt vo veľkom množstve pozorovaný v oblasti Saska, neďaleko hraníc s Českom.
Nahlásiť chybu v článku