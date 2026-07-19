11 najkrajších pláží podľa Slovenky žijúcej v Španielsku: Objavte skvosty Malorky aj Kanárskych ostrovov

Nikola Noveková na pláži

Foto: osobný archív Nikoly Novekovej

Klaudia Oselská
Letná dovolenka
Nikola žila na Malorke, Tenerife a teraz žije v Madride.

Túžite po letnej dovolenke v Španielsku či na niektorom zo španielskych ostrovov? Nikola, ktorá tu žije už niekoľko rokov, vymenovala pláže, ktoré si tu zamilovala. Okrem Španielska sa spoločne vyberieme aj na Kanárske ostrovy – na ostrovy Fuerteventura a Tenerife, ale aj na slnečnú Malorku. 

Nikola Noveková, na sociálnych sieťach známa pod prezývkou slovenkavspanielsku, síce pochádza zo Slovenska, ale už niekoľko rokov žije v Španielsku. Najprv žila na Malorke, neskôr na Tenerife a dnes žije v Madride.

Nedávno nám v našom rozhovore porozprávala o svojom živote v tejto obľúbenej dovolenkovej destinácii. Prezradila nám, že Španielsko ju naučilo spomaliť, užívať si život a stále sa nehnať za niečím. Zároveň nám porozprávala o svojich skúsenostiach s prácou, bývaním, kultúrou, so zdravotníctvom aj so sociálnou pomocou v Španielsku.

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Španielsko je obľúbenou letnou destináciou mnohých Slovákov, dokonca je vraj tou najlepšou voľbou v Európe na tento rok. Preto sme sa Nikoly pýtali aj na to, ako na dovolenku v Španielsku. V ďalšom rozhovore nám odhalila, ktoré obdobie roka je najideálnejšie na návštevu, ktoré konkrétne oblasti odporúča navštíviť, ako ušetriť peniaze, ale aj koľko zaplatíte v reštauráciách, kaviarňach či za prehliadky pamiatok.

Tentoraz sme sa jej pýtali, ktoré španielske pláže sú podľa nej tie najkrajšie a rozhodne stoja za návštevu. Nikola nám pomohla zostaviť zoznam očarujúcich pláží nielen v Španielsku, ale aj na Malorke a na Kanárskych ostrovoch.

Vybrala až 11 pláží

„Keďže som žila nejaký čas na Tenerife a na Malorke, poznám pláže najmä z týchto ostrovov. Snažím sa cestovať, keď je čas, ale ani zďaleka som ešte nevidela všetky pláže v Španielsku. No z tých, ktoré som už mala možnosť navštíviť, by som vybrala niekoľko,“ povedala pre interez Nikola Noveková.

Ako prvú vybrala pláž Playa de los Muertos, ktorú nájdete v provincii Almería v Španielsku. Ponúka nádherné priezračné more a biely piesok. V Španielsku navštívte aj pláže Playa de Berria a Playa la Concha v San Sebastiáne.

Na Malorke určite musíte navštíviť pláž Calo des Moro, ktorá sa radí medzi top 10 najkrajších pláží v Európe. „Je tu zložitejší prístup, ale krásny výhľad,“ prezradila Nikola. Ďalej pláž Cala Mesquida, ktorá z miernej zátoky vytvára nádhernú a čistú piesočnatú pláž. Podľa Nikoly je tu nádherný výhľad a tiež malá jaskyňa.

Nikola Noveková na pláži
Foto: osobný archív Nikoly Novekovej

Pláž Cala Varques je skrytý poklad Malorky, ktorý sa nachádza približne 45 minút pešo od hlavnej cesty. Ponúka priezračnú tyrkysovú vodu a prírodný most zo skál. Ďalšou ťažšie dostupnou plážou na Malorke je aj pláž Sa Calobra, kde je to tiež nádherné.

Na Kanárskych ostrovoch Nikola vybrala pláž Playa de Sotavento na ostrove Fuerteventura, na Tenerife pláž Playa del Castro, ktorá má aj malý vodopád. Ďalej na Tenerife odporúča aj pláž Playa Las Teresitas, ktorá je veľmi obľúbená, má nádherné výhľady a navyše je ľahko dostupná. Tiež aj pláž Playa Masca, kam však vedie až štvorhodinová turistická cesta z dedinky Masca, prípadne sa sem môžete dostať aj člnom.

To, že sa oplatí navštíviť španielske ostrovy, ako je Malorka a Kanárske ostrovy, však netvrdí len Nikola, ale potvrdzuje to aj najnovší rebríček najkrajších európskych ostrovov, v ktorom sa Španielsko umiestnilo až päťkrát.

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