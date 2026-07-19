Riešia hypotéky, no milujú tínedžerské seriály. Psychológovia vysvetlili, prečo im dospelí tak podliehajú

Pozeranie seriálu

Foto: Pexels / MovieStillsDB

Dana Kleinová
Trhajú rekordy a milujú ich milióny dospelých. Prečo aj po rokoch prepadáme tínedžerským drámam?

Tínedžerské filmy sa síce môžu odohrávať v školských triedach plných skriniek, prvých lások a rozchodov, no ich diváci sú už často dospelí a namiesto známok riešia nájom či hypotéku. Napriek tomu sa dokážu plne ponoriť do týchto príbehov a nie je to náhoda. V skutočnosti je totiž viacero dôvodov, prečo aj v dospelosti milujeme príbehy o dospievaní a dokážeme ich prežívať spolu s postavami.

Keď vyjde nový seriál, mnohí dospelí prepadnú jeho čaru rovnako ako mladší diváci, vtiahnutí do dejových línií o priateľstve, identite a romantike. „Vzťahy sú srdcom každej tínedžerskej drámy,“ povedala pre Newsweek Dr. Alexandra Foglia, licencovaná manželská a rodinná terapeutka. Vysvetlila, že napriek vekovému rozdielu sa dospelí diváci dokážu hlboko stotožniť s citovými väzbami zobrazenými na obrazovke.

Pozeranie televízie
Foto: Pexels

Úspešné seriály, ktoré pritiahli milióny divákov

Trvalá príťažlivosť tohto žánru sa odráža aj v úspechu nedávnych noviniek. Off Campus, romantická dráma z vysokoškolského prostredia, sa rýchlo stala jedným z najväčších pôvodných seriálov od Amazonu. Podľa časopisu Forbes prilákal seriál počas prvých 12 dní 36 miliónov divákov, čím sa zaradil tesne za megadebuty ako Pán prsteňov: Prstene moci či prvú sériu Falloutu.

Seriál sleduje nečakaný milostný príbeh študentky hudby a univerzitnej hokejovej hviezdy – prístupný, emotívny príbeh, ktorý mu pomohol stať sa historicky najväčším debutom Amazonu medzi divákmi vo veku 18 až 34 rokov.

To však nie je jediný seriál, ktorý mal takýto úspech nielen medzi tínedžermi, ale tiež dospelými diváčkami. Dokonalým príkladom je tiež seriál s názvom The Summer I Turned Pretty, ktorý minulý rok ovládol platformu Prime, keďže v lete vyšla jeho tretia séria. Len o mesiac neskôr patril medzi najsledovanejšie takmer vo všetkých krajinách, kde je platforma dostupná.

Seriál
Foto: MovieStillsDB

Vracajú sa do čias dávno minulých

Foglia uviedla, že jedným z najpresvedčivejších dôvodov, prečo sa dospelí k týmto seriálom vracajú, je to, že ich vracajú do čias, keď boli emócie intenzívnejšie a bezprostrednejšie. Vysvetlila, že tieto príbehy divákom pripomínajú obdobie, keď boli „emočne odhalení a bez mnohých sociálnych zábran, povinností a citových hradieb, ktoré sa formujú neskôr v živote“.

Newsweek oslovil aj Kati Morton, licencovanú manželskú a rodinnú terapeutku pôsobiacu v texaskom Austine, ktorá uviedla, že existuje niekoľko psychologických dôvodov, prečo sú tieto seriály stále také príťažlivé.

Jedným z kľúčových faktorov je nostalgia. Tínedžerské drámy sa často vracajú do životnej fázy, v ktorej sa prvýkrát formovala identita, pocit spolupatričnosti a romantické ideály.

Pozeranie televízie
Ilustračná foto: Pexels

Menej stresujúci zážitok

Morton pre Newsweek povedala: „Aj keď dospievanie niekoho bolo v skutočnosti stresujúce alebo komplikované, sledovanie idealizovaných verzií tohto obdobia môže vytvoriť ‚nápravný‘ emocionálny zážitok. Taký, v ktorom sú vzťahy pochopiteľnejšie, predvídateľnejšie alebo emočne intenzívnejšie v bezpečných, kontrolovaných hraniciach.“

Tínedžerské drámy majú tiež tendenciu sledovať známe emocionálne krivky – jasné konflikty, vybičované emócie a jednoznačné rozuzlenia – čo môže pôsobiť upokojujúco.

Off Campus
Foto: MovieStillsDB

Útecha pre dospelých

Morton dodala: „Táto predvídateľnosť môže prinášať útechu dospelým, ktorí sa v reálnom živote boria s nejednoznačnými vzťahmi alebo chronickým stresom. V tomto zmysle to funguje podobne ako iné formy oddychových médií: znižuje to kognitívnu záťaž, no zároveň to udržiava v strehu naše emočné systémy.“

Tieto seriály poskytujú aj bezpečný priestor na skúmanie dynamiky vzťahov. „Často sa zameriavajú na dynamiku prvej lásky, citlivosť na odmietnutie, lojalitu v priateľstve a formovanie identity,“ povedala Morton a pokračovala: „Dospelí ich môžu podvedome využívať na ‚nacvičovanie‘ vzťahových skúseností alebo na návrat k vzorcom pripútanosti v prostredí, kde o nič neriskujú.“

Doplnila, že to môže byť obzvlášť dôležité pre ľudí, ktorí v sebe spracovávajú nevyriešené emócie, alebo pre tých, ktorí sa v tínedžerskom veku cítili citovo ukrátení.

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