Dve letecké linky Wizz Airu z Bratislavy končia. Ešte nimi môžete vyraziť na výlet aj za 14,99 eura

Letecká spoločnosť Wizz Air v uplynulých mesiacoch spustila zo Slovenska do prevádzky množstvo nových a zaujímavých liniek. Bolo len otázkou času, kedy dôjde k ich optimalizácii alebo dokonca rušeniu. Podľa najnovších správ táto situácia práve nastala.
Od konca októbra Wizz Air ukončí prevádzku dvoch liniek z Bratislavy. Jednej smerujúcej do nemeckého Dortmundu a druhej do mesta Plovdiv v Bulharsku, všimol si portál Air Tiper s odvolaním na letový poriadok, v ktorom sú tieto lety naplánované naposledy na 24. októbra. Ak vás tieto destinácie lákajú, stále máte dostatok času využiť spomínané linky a vybrať sa na výlet.
Bratislava – Dortmund aktuálne lieta dvakrát týždenne, v utorky a soboty, a letenky na júl si môžete uloviť aj za 14,99 eura.
Do bulharského Plovdivu Wizz Air lieta taktiež dvakrát týždenne, v totožné dni, a našli sme napríklad lacné letenky na august rovnako za 14,99 eura. Portál upozornil aj na to, že Wizz Air už predtým oznámil zrušenie linky do Bukurešti, hlavného mesta Rumunska.
Ďalšou zmenou je, že trojica liniek Lamezia Terme, Nice a Ohrid, ktoré mali byť prevádzkované celoročne, budú dostupné len počas letného letového poriadku. Takže ak ich chcete využiť, poponáhľajte sa.
Wizz Air však spúšťa iné nové linky
Tieto správy prichádzajú len niekoľko dní po tom, ako Wizz Air rozšíril sieť svojich liniek o tri nové – do egyptskej Hurgady, Baku v Azerbajdžane a marockého mesta Agadir.
„Spoločnosť Wizz Air plánuje uskutočniť prvé lety z Bratislavy do nových destinácií od 25. októbra, pričom lety do všetkých troch miest budú premávať dvakrát týždenne,“ informoval dopravca. Do Agadiru bude lietať celoročne v utorok a sobotu, do Hurgady v pondelok a piatok.
„V prípade Baku sa letový poriadok bude líšiť v zimnej a letnej sezóne. Počas chladnejších mesiacov budú lety prevádzkované v stredu a v sobotu. V lete budú lety prevádzkované v utorok a sobotu,“ priblížil Wizz Air. Agadir leží pri Atlantickom oceáne, má pieskové pláže a pobrežnú promenádu. V meste je napríklad trh Souk El Had aj vyhliadka v Kasbah Agadir Oufella. Neďaleké mestečko Taghazout je známe surfovaním.
V budúcom roku chce zaviesť internet na palube
Wizz Air v súčasnosti prevádzkuje zo Slovenska lety do 35 destinácií v 15 krajinách. Nízkonákladová letecká spoločnosť má navyše do budúcna ambiciózne plány. Napríklad od roku 2027 chce zaviesť internet na palube. Ak by k tomu došlo, Wizz Air by sa stal prvou európskou nízkonákladovkou, ktorá k takémuto kroku pristúpila. A mnohí cestujúci by pravdepodobne sršali nadšením.
Ešte začiatkom júna spoločnosť Wizz Air oznámila plány na zavedenie pripojenia Starlink v celej svojej flotile v budúcom roku. „Cieľom nízkonákladového cestovania bolo vždy sprístupniť nové príležitosti väčšiemu počtu ľudí,“ povedal Ian Malin, obchodný riaditeľ spoločnosti Wizz Air.
„Naši zákazníci by nemali byť nútení vyberať si medzi cenovo dostupnými letenkami a spoľahlivým internetom na palube, aby mohli zostať v kontakte s ľuďmi, prácou a momentmi, na ktorých im najviac záleží. Sme hrdí na to, že môžeme stáť na čele tejto zmeny v spolupráci so spoločnosťou Starlink a priniesť tak spoločnosti Wizz Air maximálny prínos,“ dodal. Očakáva sa, že každé lietadlo novej generácie spoločnosti Wizz Air bude vybavené systémom Starlink.
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