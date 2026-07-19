Odborníčka radí, čo do práčky vôbec nepatrí: Upozorňuje na chybu, ktorú robíme takmer všetci

Hádam každý ovláda základy prania, ako je napríklad delenie bielizne podľa farby či materiálu. Vedeli ste však, že by ste šaty mali deliť aj na základe toho, ako veľmi sú špinavé? Expertka na pranie radí, akým chybám sa vyvarovať.
Nie každé sako patrí do práčky
Nejeden z nás si myslí, že hodiť veci do práčky je jednoduchá záležitosť. Komu sa však už nestalo, že z nej potom vytiahol scvrknutý sveter, zafarbené tričko či košeľu s odtrhnutým gombíkom. Ann Russell je známa na sociálnych sieťach ako That English Cleaner Lady, pričom na TikToku ju sledujú 3 milióny fanúšikov, píše Mail Online.
Bola profesionálnou upratovačkou a teraz sa s ľuďmi online delí o užitočné tipy a triky. Zdôrazňuje napríklad, že by ste mali byť opatrní, ak sa chystáte hodiť do práčky sako. Saká z polyesteru sa môžu prať bežne v práčke. Avšak pri vintage sakách je na mieste opatrnosť, môže sa v nich totiž poškodiť výplňový materiál.
@annrussell03 @Chloe Moore ♬ original sound – Ann Russell She/Her
„Ak majú drahé šaty flitre, volániky alebo ručne maľované výšivky, odneste ich do čistiarne,“ radí expertka. V opačnom prípade riskujete, že najmä po praní v horúcej vode stratia tvar. Pri volánoch tiež hrozí vyššie riziko, že sa zaseknú o niektorú časť bubna. Mohli by ste tak skončiť s potrhanými šatami.
Riskujete prenos nečistôt a baktérií
Do bežného prania a žiadnych okolností nepatria ani odevy zo zamatu či z kože. Praním z kože odstránite prirodzené ochranné oleje, následkom čoho sa vysuší a popraská. Navyše, ak vyperiete koženú bundu a nevyschne dostatočne rýchlo, môže sa na nej začať tvoriť pleseň. Russell radí v prípade potreby vyčistiť znečistené miesto navlhčenou handričkou a následne naniesť prípravok určený na kožené odevy.
Pranie zamatu zas môže poškodiť vlákna. Pri drobných znečisteniach odporúča odborníčka použiť handričku a jemné mydlo, pri vážnejších však radšej zájdite do čistiarne. Do práčky s ostatným šatstvom nepatria napríklad ani pletené svetre. Ak nechcete riskovať, že ich vytiahnete zmenšené, hodiace sa už len pre bábiku. Oblečenie zo zvieracej srsti by sa malo prať výlučne v studenej vode.
Nemiešajte mierne zašpinené šaty s takými, ktoré už prekračujú hranicu nechutnosti. Ak periete spolu trochu a veľmi znečistené šaty, riskujete prenos nečistôt a baktérií. Navyše, mierne znečisteným stačí 30-minútové pranie, kým výrazné nečistoty si vyžadujú dlhší cyklus. Zbytočne opakované dlhé pranie môže spôsobiť poškodenie vašich obľúbených kúskov.
Pozor na zips a gombíky
Opatrní by ste mali byť aj v prípade, ak v jednej várke periete jemné kusy oblečenia napríklad s džinsami, ktoré majú zips a gombíky. Zips môže jemné látky poškodiť, a po tom nikto netúži. Ak už dávate do prania šaty so zipsom, mali by ste sa vždy uistiť, že je zips vytiahnutý až po vrch. Tým zabránite tomu, aby sa jemnejšie kusy šiat zachytávali o zuby zipsu.
Posledná rada od odborníčky znie – vždy si prečítajte informácie na štítkoch. Veľa ľudí si myslí, že podobné kusy oblečenia sa istotne perú rovnako. Nemusí to tak ale byť. „Ak budete vedieť, čo odporúča výrobca a aké materiály sa v produkte nachádzajú, vyhnete sa tak chybám,“ uzatvára Russell.
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