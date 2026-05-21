K moru za 20 eur: Bratislavské letisko dnes spúšťa novú sezónnu linku k Jadranu

Bratislavské letisko dnes spúšťa novú pravidelnú sezónnu linku do Podgorice. Prevádzkuje ju letecká spoločnosť Wizz Air. Medzi Bratislavou a Podgoricou bude lietať počas letnej sezóny do 24. októbra 2026.
Pravidelné lety medzi Bratislavou a balkánskou Podgoricou zabezpečí Wizz Air s frekvenciou trikrát týždenne – každý utorok, štvrtok a sobotu. Letenky si možno zakúpiť prostredníctvom webu alebo mobilnej aplikácie dopravcu už od 19,99 € za jednosmerný let, resp. od 39,98 € za spiatočnú cestu.
Dovolenka pri mori aj ideálna destinácia na predĺžený víkend
Tri rotácie týždenne sú ideálne aj na predĺžený víkend v Čiernej Hore. Hlavné mesto Podgorica sa nachádza približne 1,5 hodiny jazdy od známych prímorských letovísk pri Jadranskom mori, ako sú Kotor, Budva či Sveti Stefan, kde sa túto sezónu po piatich rokoch opäť otvára luxusný rezort.
„S potešením ďalej rozširujeme sieť liniek spoločnosti Wizz Air z Bratislavy spustením novej linky do Podgorice. Toto spojenie ponúka cestujúcim ešte viac cenovo dostupných a pohodlných možností cestovania a zároveň posilňuje prepojenie medzi Slovenskom a Čiernou Horou. Sme hrdí, že môžeme pokračovať v rozširovaní našej prítomnosti v regióne a prinášať cestujúcim nové atraktívne destinácie a väčšiu flexibilitu pri cestovaní,“ cituje slová Very Jardan, manažérky korporátnej komunikácie spoločnosti Wizz Air, tlačová správa.
Bratislavské letisko upozorňuje na platnosť pasu alebo občianskeho preukazu (s fotografiou), ktorá musí byť u osôb cestujúcich do Čiernej Hory dlhšia ako 3 mesiace pri odchode z krajiny.
