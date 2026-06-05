Na deň v Chorvátsku si pripravte 148 eur. Poznáme náklady dovolenkárov pri Jadranskom mori

Foto: Profimedia

Zuzana Veslíková
Chorvátsko
Slováci zaplatia za letnú dovolenku stovky, možno až tisíce eur.

Dovolenka v dnešnej dobe nie je lacná záležitosť. Zisťovali sme, na aké ceny sa toto leto v Chorvátsku pripraviť, aby ste nezostali prekvapení. 

Databáza Budget Your Trip, ktorá zbiera reálne výdavky cestovateľov, ukazuje, že ak cestujete nízkonákladovo, na jeden deň by ste si mali pripraviť v priemere 59 eur. V tejto sume sú zahrnuté výdavky na stravu, ubytovanie aj lokálnu dopravu. Na týždennú dovolenku by ste mali mať v zálohe budget 413 eur.

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Ak hovoríme o dovolenkároch, ktorí cestujú so stredným rozpočtom, ich priemerné výdavky sa pohybujú na 148 eurách na osobu na deň a týždenná dovolenka v Chorvátsku ich vyjde asi na 1036 eur.

Split je drahší ako Rijeka a Záhreb

Pozreli sme sa aj na náklady v obľúbených letoviskách. Napríklad dáta Numbeo ukazujú, že Split je o 0,3 % drahší než Bratislava. Za jedlo v lacnej reštaurácii tu zaplatíte v priemere 15 eur a jedlo pre dvoch v reštaurácii strednej triedy vás bude stáť približne 66,20 eura.

Split v Chorvátsku
Foto: Unsplash

Tieto ceny sú v Rijeke alebo v Záhrebe o čosi nižšie. Rijeka je podľa dostupných údajov o 8,0 % lacnejšia ako Bratislava a Záhreb o 5,5 % lacnejší. V oboch mestách vás jedlo v lacnej reštaurácii bude stáť v priemere 12 eur a obed pre dvoch v reštaurácii strednej triedy 60 eur.

Myslite aj na to, že vždy sa na dovolenke môže prihodiť niečo nečakané, preto majte pripravenú aj nejakú tú finančnú zálohu.

Na aké poplatky sa pripraviť na dovolenke v Chorvátsku?

Keď cestujeme na dovolenku na niekoľko dní, musíme počítať s tým, že okrem ubytovania zaplatíme aj turistickú daň. Zisťovali sme, na čo sa pripraviť túto hlavnú dovolenkovú sezónu v Chorvátsku.

Výška turistickej dane pri „slovenskom mori“ nie je jednotná, ale závisí od konkrétneho letoviska, kam sa vyberiete. Dubrovník sa radí medzi mestá s najvyššou turistickou daňou v Chorvátsku a počas hlavnej sezóny si priplatíte 2,65 eura na noc. To znamená, že ak sa vyberiete do Dubrovníka na 10 dní, teda 9 nocí, uhradíte turistickú daň vo výške 23,85 eura.

Dubrovník v Chorvátsku
Foto: dronepicr, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

V Zadare zaplatíte 2 eurá na noc, v Pule 1,80 eura na noc alebo v Rijeke 1,50 eura na noc. Zaujímavé je, že v hlavnom meste Záhreb patrí turistická daň medzi tie nižšie a vyjde vás na 1,60 eura na noc. Dôvod je zrejmý – nenachádza sa pri mori a práve prímorské destinácie sú počas letnej sezóny najväčším turistickým lákadlom Chorvátska.

Celkovo turistickú daň v Chorvátsku môžeme považovať za nízku, napríklad v porovnaní s Barcelonou. Ako sme vás informovali, dovolenkári ubytovaní v apartmánoch môžu po novom zaplatiť namiesto pôvodných 6,25 eura na noc maximálne až 12,50 eura. Daň sa líši podľa charakteru ubytovacieho zariadenia a je iná pri apartmánoch ako napríklad pri 5-hviezdičkových hoteloch.

Nová chorvátska mapa ukáže, či je more na vašej vysnívanej pláži čisté

Jedným z dôvodov, prečo dovolenkári vyhľadávajú Chorvátsko, je Jadranské more. Ak si chcete byť istí, že pláž, na ktorej sa chystáte vylihovať, má dobrú kvalitu vody, môžete si to jednoducho skontrolovať na mape.

Na konci mája bolo odobratých 1170 vzoriek, spomedzi ktorých až 1138 miest na kúpanie obstálo na „výbornú“. Dobrou kvalitou vody sa pýši 23 miest, avšak pri šiestich svieti hodnotenie „dostatočné“ a pri troch „nevyhovujúce“.

S mapou môžete jednoducho pracovať a vyklikať si na nej jednotlivé pláže, ktoré vás zaujímajú. Zobrazí sa vám pri nich napríklad teplota mora, slanosť, ale aj rýchlosť či smer vetra.

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