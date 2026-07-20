Chorvátska pláž dostala názov Kráľovnina a podľa ľudí má liečivé účinky. Jej piesok dosahuje 50 °C

Skúste si predstaviť ten pocit, ktorý ste zažili na dovolenke pri mori, keď ste sa po opaľovaní rozhodli ísť schladiť sa do mora a prekonať tých pár metrov po piesku naboso bolo ako kráčať po ohni. Pre niektorých turistov však takýto horúci piesok dokáže byť lákadlom. Možno o tom ani len netušíte, no v Chorvátsku sa nachádza pláž Kraljičina Plaža a jej piesok dosahuje až 50 °C, pričom mnohí návštevníci ju navštevujú práve kvôli nemu.
Názov Kraljičina Plaža môžeme preložiť ako „Kráľovnina pláž“. Toto honosne znejúce miesto sa nachádza v meste Nin, pár kilometrov od Zadaru. Pláž je výnimočná už len tým, že je piesočnatá, keďže Chorvátsko sa skôr spája s kamienkovým pobrežím. Teploty piesku sa navyše môžu vyšplhať až k 50 °C, priblížil web Putni Kofer s tým, že turisti si takýmto pieskom pokrývajú svoje telo, pretože veria, že má blahodarné účinky na bolesti kĺbov a svalov.
Dostanete sa sem zo Slovenska autom alebo letecky od 18 eur
Ak chcete pláž Kraljičina navštíviť, dobrou správou je, že zo Slovenska je dostupná aj autom. Z Bratislavy ste tu na štyroch kolesách asi za 7 hodín. Ďalšou možnosťou je zaletieť si do spomínaného Zadaru, kam jednosmerné letenky na august štartujú na 18 eurách. Z nášho hlavného mesta sem letí nízkonákladovka Ryanair a let trvá len 1 hodinu a 15 minút.
Podľa hodnotení návštevníkov pláži svieti 4,4/5 a mnohí sa podelili so svojimi pozitívnymi dojmami. „Kráľovnina pláž zodpovedá svojmu menu,“ zhodnotila jedna dovolenkárka a opísala príjemný zážitok, ktorý si z odpočinku na tomto mieste odniesla.
„Prejdete cez drevený mostík a vstúpite priamo na krásnu piesočnatú pláž. Voda je plytká približne 100 metrov, vďaka čomu je ideálna pre rodiny s deťmi,“ uviedla. Jej slová potvrdili viacerí, takže ak sa chystáte do Chorvátska s ratolesťami, dajte si túto pláž do hľadáčika a možno bude pre vás tým pravým orechovým.
Návštevník priznal, že po návšteve pláže sa mu uľavilo od bolesti
Niektorí spomenuli aj preslávené bahenné časti pláže, ktorým ľudia pripisujú liečivé účinky. Líhajú si do plytkého mora aj na niekoľko desiatok minút, v presvedčení, že to zmierni príznaky reumatizmu, artritídy či chronických zápalových stavov. Rozpálený piesok si na pokožku dokonca aj nanášajú. Nejde o žiadny moderný výmysel, táto tradícia má svoje korene u Rimanov, ktorí takýto „wellness“ dobre poznali.
„Veľmi blahodarný bahenný kúpeľ, ktorý mi za 5 dní odstránil bolesť v kĺbe nohy a ramena,“ priznal len pred niekoľkými dňami jeden z návštevníkov pláže.
Viacerí sa ale posťažovali na to, že za vstup na pláž sa platí 10 eur, čo sa im zdá veľa. Keď k tomu pripočítajú ešte cenu za prípadné prenajatie ležadiel a parkovné, nie je to lacný špás, ktorý by si mohol dovoliť každý. Druhá skupina dovolenkárov si ale myslí, že to stojí za to.
Slovenka, ktorá žije časť roka v Chorvátsku, radí, ako ušetriť na dovolenke
Slovenka Veronika Samborská, ktorá niekoľko mesiacov v roku trávi v Chorvátsku, kde s manželom prevádzkuje cestovnú kanceláriu, sa s nami podelila o tipy, ako na dovolenke pri „slovenskom mori“ ušetriť.
Radí napríklad vyhýbať sa reštauráciám, ktoré sa nachádzajú v blízkosti mora, pretože tie sú zvyčajne zbytočne drahé, keďže platíte nielen za jedlo, ale aj za samotný výhľad. Ak sa chcete najesť chutne, ale nie draho, odbočte do skrytej uličky, kde môžete nájsť skutočný gastronomický klenot za prijateľné ceny.
Pozor si dávajte aj pri výbere peňazí z bankomatu – nikdy nevyužívajte službu DCC, pretože sa značne predraží, zvyčajne o 10 až 15 %. „Zásobte sa hotovosťou dopredu alebo využívajte platbu kartou na maximum,“ dodáva Veronika.
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