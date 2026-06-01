Nová chorvátska mapa ukáže, či je more na vašej vysnívanej pláži čisté. Niektoré neobstáli dobre

Hlavná letná turistická sezóna je tu a dovolenkári sa pomaly, ale isto rozcestujú za morom po Európe. Jednou z najobľúbenejších destinácií je Chorvátsko, ktoré sa pýši dlhým pobrežím plným letovísk. Ak si chcete byť istí, že pláž, na ktorej sa chystáte vylihovať, má dobrú kvalitu vody, môžete si to jednoducho skontrolovať na mape.
Chorvátsky štátny portál každoročne sleduje kvalitu vody na kúpanie. Svoje výsledky ukazuje na mape, ktorú počas leta pravidelne aktualizuje. Teraz zverejnil svoje prvé výsledky kontroly pre sezónu 2026.
Ako vysvetľuje, hodnotenia sa určujú na základe kritérií, ktoré sú zadefinované v predpisoch o kvalite morskej vody na kúpanie, kvalite vnútrozemskej vody a smernici EÚ. Výsledky sú rozdelené do štyroch kategórií.
Skvelé podmienky pre dovolenkárov
Na konci mája bolo odobratých 1170 vzoriek, spomedzi ktorých až 1138 miest na kúpanie obstálo na „výbornú“. Dobrou kvalitou vody sa pýši 23 miest, avšak pri šiestich svieti hodnotenie „dostatočné“ a pri troch „nevyhovujúce“.
Jedným z miest, ktoré skončilo so slabším hodnotením, je Molunat v južnej Dalmácii, celkovo však pobrežie Jadranu svieti namodro, čo znamená, že kvalita vody na kúpanie je tu výborná.
S mapou môžete jednoducho pracovať a vyklikať si na nej jednotlivé pláže, ktoré vás zaujímajú. Zobrazí sa vám pri nich napríklad teplota mora, slanosť, ale aj rýchlosť či smer vetra.
Chorvátsko nie je pre Slovákov na prvom mieste
Ako sme vás informovali, prieskumy ukazujú, že v rebríčku najčastejšie zvažovaných krajín pre toto leto dominuje Taliansko (27 % zmienok), nasleduje Španielsko (21 %), Grécko (16 %), Cyprus (9 %), Turecko a Chorvátsko (zhodne po 8 %).
Naopak, medzi odmietanými destináciami sa najčastejšie objavujú Dubaj a SAE (33 % zmienok), širší Blízky východ (25 %), Egypt (11 %) či Turecko (9 %). Viditeľný je aj pokles záujmu o vzdialenejšie exotické krajiny v juhovýchodnej Ázii, najmä tie, kde bola nutná tranzitná zastávka v rizikovejších regiónoch. Popri bezpečnosti sa však výrazne rieši aj ekonomická stránka dovoleniek.
Nahlásiť chybu v článku