Nová chorvátska mapa ukáže, či je more na vašej vysnívanej pláži čisté. Niektoré neobstáli dobre

Ilustračná foto: Profimedia / Screen vrtlac.izor.hr

Zuzana Veslíková
Chorvátsko
Skvelé správy pre dovolenkárov, ktorí sa chystajú do Chorvátska.

Hlavná letná turistická sezóna je tu a dovolenkári sa pomaly, ale isto rozcestujú za morom po Európe. Jednou z najobľúbenejších destinácií je Chorvátsko, ktoré sa pýši dlhým pobrežím plným letovísk. Ak si chcete byť istí, že pláž, na ktorej sa chystáte vylihovať, má dobrú kvalitu vody, môžete si to jednoducho skontrolovať na mape. 

Chorvátsky štátny portál každoročne sleduje kvalitu vody na kúpanie. Svoje výsledky ukazuje na mape, ktorú počas leta pravidelne aktualizuje. Teraz zverejnil svoje prvé výsledky kontroly pre sezónu 2026.

Viac z témy Chorvátsko:
1.
Predpoveď na leto v Chorvátsku: Dovolenkári nemusia byť spokojní, naplní sa scenár, ktorý sa očakával
2.
Našli sme miesto v Chorvátsku, kam sa dostanete úplne zadarmo. Má iba 3 obyvateľov
3.
Turistka v Chorvátsku zbadala jedovatú medúzu. Ak vás popŕhli, nepanikárte
Zobraziť všetky články (291)

Ako vysvetľuje, hodnotenia sa určujú na základe kritérií, ktoré sú zadefinované v predpisoch o kvalite morskej vody na kúpanie, kvalite vnútrozemskej vody a smernici EÚ. Výsledky sú rozdelené do štyroch kategórií.

Foto: BiHVolim, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Skvelé podmienky pre dovolenkárov

Na konci mája bolo odobratých 1170 vzoriek, spomedzi ktorých až 1138 miest na kúpanie obstálo na „výbornú“. Dobrou kvalitou vody sa pýši 23 miest, avšak pri šiestich svieti hodnotenie „dostatočné“ a pri troch „nevyhovujúce“.

Jedným z miest, ktoré skončilo so slabším hodnotením, je Molunat v južnej Dalmácii, celkovo však pobrežie Jadranu svieti namodro, čo znamená, že kvalita vody na kúpanie je tu výborná.

S mapou môžete jednoducho pracovať a vyklikať si na nej jednotlivé pláže, ktoré vás zaujímajú. Zobrazí sa vám pri nich napríklad teplota mora, slanosť, ale aj rýchlosť či smer vetra.

Chorvátsko nie je pre Slovákov na prvom mieste

Ako sme vás informovali, prieskumy ukazujú, že v rebríčku najčastejšie zvažovaných krajín pre toto leto dominuje Taliansko (27 % zmienok), nasleduje Španielsko (21 %), Grécko (16 %), Cyprus (9 %), Turecko a Chorvátsko (zhodne po 8 %).

Naopak, medzi odmietanými destináciami sa najčastejšie objavujú Dubaj a SAE (33 % zmienok), širší Blízky východ (25 %), Egypt (11 %) či Turecko (9 %). Viditeľný je aj pokles záujmu o vzdialenejšie exotické krajiny v juhovýchodnej Ázii, najmä tie, kde bola nutná tranzitná zastávka v rizikovejších regiónoch. Popri bezpečnosti sa však výrazne rieši aj ekonomická stránka dovoleniek.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Zabudnite na Chorvátsko: Slováci prehliadajú krásne letoviská, ukrýva ich známa krajina

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Dôležité povinnosti študentov: Každý rok robia tú istú chybu, o jednej lehote mnohí nevedia
Dôležité povinnosti študentov: Každý rok robia tú istú chybu, o jednej lehote mnohí nevedia
Duško Popov bol dvojitý agent, ktorý oklamal nacistov. Inšpiroval vznik Jamesa Bonda, pohŕdal ním
Duško Popov bol dvojitý agent, ktorý oklamal nacistov. Inšpiroval vznik Jamesa Bonda, pohŕdal ním
Juraj Šeliga v 1 na 1: Keby si Gašpar robil svoju robotu, Kuciak by možno ešte žil
1 na 1
Juraj Šeliga v 1 na 1: Keby si Gašpar robil svoju robotu, Kuciak by možno ešte žil
Michal a Sofia kráčali 215 dní v Himalájach. Navštívili sme „slovenský Mars“ a ochutnali minerálku zadarmo
Michal a Sofia kráčali 215 dní v Himalájach. Navštívili sme „slovenský Mars“ a ochutnali minerálku zadarmo
Nahá pózovala pre Playboy, mala len 10 rokov: Herečku Brooke Shields jej detstvo navždy poznačilo
Nahá pózovala pre Playboy, mala len 10 rokov: Herečku Brooke Shields jej detstvo navždy poznačilo
Jesse sa pred pád dňami prisťahoval na Slovensko, aby znížil svoje náklady: Ľudia sú tu srdeční, všetko pôsobí čisto
Jesse sa pred pád dňami prisťahoval na Slovensko, aby znížil svoje náklady: Ľudia sú tu srdeční, všetko pôsobí čisto
Peťo stopoval z Petržalky až na „koniec sveta“: Stálo to 509 €, spal som aj pod mostami
Peťo stopoval z Petržalky až na „koniec sveta“: Stálo to 509 €, spal som aj pod mostami
Prvý muž, ktorý zdolal Mount Everest. Po výstupe vyriekol neúctivé slová, pred stanom mu zamrzli topánky
Mount Everest
Prvý muž, ktorý zdolal Mount Everest. Po výstupe vyriekol neúctivé slová, pred stanom mu zamrzli topánky
Generál Macko: Rusi nabudúce omylom napadnú objekt v Michalovciach. Nedokázali by sme ho ani zachytiť
Generál Macko: Rusi nabudúce omylom napadnú objekt v Michalovciach. Nedokázali by sme ho ani zachytiť
Muž nám popísal prefíkaný podvod: „Kamarát poslal 1 000 €.“ Expert na bezpečnosť reaguje
Muž nám popísal prefíkaný podvod: „Kamarát poslal 1 000 €.“ Expert na bezpečnosť reaguje
Volali ho pražský mäsiar aj blonďavá beštia. O koniec Heydricha sa postarali československí parašutisti
Volali ho pražský mäsiar aj blonďavá beštia. O koniec Heydricha sa postarali československí parašutisti
Okúpete sa tu aj zadarmo. Zostavili sme zoznam prírodných kúpalísk naprieč Slovenskom, ktoré musíte navštíviť
Tip na výlet
Okúpete sa tu aj zadarmo. Zostavili sme zoznam prírodných kúpalísk naprieč Slovenskom, ktoré musíte navštíviť

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac