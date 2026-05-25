Pozreli sme sa na výšku poplatkov, ktoré zaplatíte pri dovolenke v Chorvátsku. Obľúbené miesto vyjde najdrahšie

Keď cestujeme na výlet alebo dovolenku na niekoľko dní, musíme počítať s tým, že okrem ubytovania zaplatíme aj turistickú daň. Na čo sa pripraviť túto hlavnú dovolenkovú sezónu v Chorvátsku?
Ako vysvetľuje oficiálny chorvátsky vládny portál, turistická daň sa účtuje osobám ubytovaným v ubytovacom zariadení mimo svojho bydliska, takisto aj ľuďom ubytovaným na plavidlách, na lodiach v rámci medzinárodnej dopravy a tiež napríklad aj vlastníkom rekreačných domov a podobne.
V praxi to pre nás znamená, že keď vycestujeme na dovolenku do Chorvátska, uhradíme ju priamo ubytovaciemu zariadeniu alebo cestovnej kancelárii. Oslobodené od platenia turistickej dane sú napríklad deti do 12 rokov alebo osoby so 70 % a vyšším postihnutím.
V Dubrovníku zaplatíte viac, v Záhrebe menej
Výška turistickej dane pri „slovenskom mori“ nie je jednotná, ale závisí od konkrétneho letoviska, kam sa vyberiete. Portál IamTourist uvádza, že Dubrovník sa radí medzi mestá s najvyššou turistickou daňou v Chorvátsku a počas hlavnej sezóny si priplatíte 2,65 eura na noc. To znamená, že ak sa vyberiete do Dubrovníka na 10 dní, teda 9 nocí, uhradíte turistickú daň vo výške 23,85 eura.
V Zadare zaplatíte 2 eurá na noc, v Pule 1,80 eura na noc alebo v Rijeke 1,50 eura na noc. Zaujímavé je, že v hlavnom meste Záhreb patrí turistická daň medzi tie nižšie a vyjde vás na 1,60 eura na noc. Dôvod je zrejmý – nenachádza sa pri mori a práve prímorské destinácie sú počas letnej sezóny najväčším turistickým lákadlom Chorvátska.
Celkovo turistickú daň v Chorvátsku môžeme považovať za nízku, napríklad v porovnaní s Barcelonou. Ako sme vás informovali, dovolenkári ubytovaní v apartmánoch môžu po novom zaplatiť namiesto pôvodných 6,25 eura na noc maximálne až 12,50 eura. Daň sa líši podľa charakteru ubytovacieho zariadenia a je iná pri apartmánoch ako napríklad pri 5-hviezdičkových hoteloch.
Systém vyberania a samotná výška turistickej dane sa v obľúbených európskych letoviskách líšia. V praxi to vyzerá tak, že ak si zarezervujete ubytovanie napríklad cez Booking, môže sa stať, že ju zaplatíte dopredu aj spolu s ubytovaním, alebo ju uhradíte po príchode. Nezabudnite si to overiť, aby na vás pri príchode na vysnívanú dovolenku nečakalo nepríjemné prekvapenie.
Zvažuje sa úprava jej výšky
Web Total Croatia pred niekoľkými dňami upozornil, že letoviská na pobreží Jadranského mora a miestne ostrovy tvrdia, že cestovný ruch vyvíja neprimeraný tlak na infraštruktúru zahŕňajúcu zber odpadu alebo údržbu pláží, ktorú je navyše potrebné zvýšiť len na niekoľko mesiacov v roku. Preto premýšľajú nad úpravou výšky turistickej dane alebo nad zavedením cielenejších sezónnych poplatkov. Či sa tak stane a kedy, budeme pozorne sledovať.
