V Chorvátsku riešia vážny problém na plážach: Šíri sa tam vážna infekcia, postihuje najmä deti

Chorvátske pobrežie

Foto: Pxhere

Lucia Mužlová
SITA
Chorvátsko
Obľúbená dovolenková destinácia bojuje s problémom.

Do Chorvátska aj tento rok cestuje obrovské množstvo Slovákov. Napriek tomu, že sa často objavujú správy o znečistených plážach, vysokých cenách a nových prísnejších pravidlách pre turistov, táto krajina stále ostáva v rebríčku obľúbenosti mimoriadne vysoko.

Ak sa chystáte do Chorvátska práve v týchto dňoch, mali by ste sa mať na pozore. Šíri sa tam totiž infekčné ochorenie. Čoraz viac rodičov musí počas dovolenky v Chorvátsku vyhľadať detského lekára. V ostatných dňoch sa preto plnia čakárne tamojších detských lekárov. Na pobreží Jadranského mora sa šíri nebezpečná infekcia. Ide o impetigo, ochorenie, ktoré postihuje povrchové vrstvy kože.

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Je to vysoko nákazlivé ochorenie, ktoré sa šíri najmä v letných mesiacoch. Ako referuje spravodajský portál TN.cz, informuje o tom web Dnevnik.

Ležadlá na pláži pri mori
Ilustračná foto: Pexels

Ako sa prejavuje impetigo?

Ochorenie sa najčastejšie vyskytuje u malých detí. Objavuje sa predovšetkým na tvári, najmä v okolí nosa a úst, môže sa však rozšíriť aj na ďalšie časti tela. Portál Dalmacija Danas uvádza, že ochorenie sa spočiatku prejavuje malou rankou alebo pľuzgierom, ktorý následne praskne a pokryje sa žltkastou chrastou.

Infekcia sa ľahko šíri, najmä ak si dieťa škriabe postihnuté miesto alebo ak viacerí členovia domácnosti používajú spoločné uteráky, posteľnú bielizeň či iné osobné predmety. V lete sa prenáša ešte rýchlejšie. Používanie spoločných uterákov a ďalších predmetov na pláži uľahčuje prenos infekcie medzi deťmi.

„Preto je potrebné dbať na hygienu v domácnosti, umývať si ruky a používať vlastné uteráky. Ak infekcia neustúpi, treba dieťa vziať k lekárovi,“ radí chorvátska pediatrička a pneumologička zo Splitu Jasna Petričová Duvnjaková.

Turistov môžu potrápiť aj ďalšie problémy

Problémom nie je len infekcia impetigo. Ako každý rok, aj tento sa objavujú správy o častých krádežiach počas pobytu na pláži. Chorvátska polícia upozorňuje turistov na zvýšený počet krádeží na plážach počas letnej sezóny. Najviac prípadov v uplynulých dňoch zaznamenala na polostrove Istria, kde sa nachádzajú obľúbené letoviská ako Poreč či Pula.

Zlodeji sa zameriavajú najmä na voľne položené osobné veci na uterákoch alebo pri ležadlách. Kradnú peňaženky s dokladmi a platobnými kartami, tašky, hodinky, okuliare, mobilné telefóny či inú elektroniku. Polícia upozorňuje, že páchateľov je ťažké vypátrať, pretože sa rýchlo presúvajú medzi plážami a jednotlivými mestami.

Chorvátske mesto Split
Foto: interez.sk (Zuzana Veslíková)

Polícia preto vyzýva návštevníkov, aby nenechávali cennosti bez dozoru. Odporúča ukryť ich na dno tašky, napríklad do ponožiek, uterákov alebo iných vecí, aby neboli na prvý pohľad viditeľné. Dobrým odporúčaním je dať si cenné predmety na dno tašky, zabaliť ich napríklad do ponožiek, uterákov alebo niečoho podobného. Dobré je tiež, aby sa celá rodina nešla kúpať naraz, ale aby vždy niekto zostal pri veciach na pláži.

Novinkou je pre mnohých aj to, že obľúbená Makarská zaviedla nový zákaz. V neskorých večerných a nočných hodinách bude totiž platiť zákaz predaja alkoholických nápojov. Navyše, onedlho sa k mestu Makarská pravdepodobne pridajú aj Split a Zadar, ktoré sú tiež počas letnej sezóny mimoriadne navštevované slovenskými dovolenkármi.

Ako informuje chorvátsky web Croatia Week, chorvátske mesto Makarská schválilo tento týždeň zákaz predaja alkoholických nápojov medzi 21:00 a 6:00 v obchodoch, pekárňach, predajniach tabaku a iných maloobchodných predajniach, čím sa stalo vôbec prvým mestom v Chorvátsku, ktoré takéto opatrenie zaviedlo.

Obmedzenie platí v celom meste, netýka sa však barov, reštaurácií ani iných pohostinských zariadení, ktorých otváracie hodiny zostávajú nezmenené.

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