Za ubytovanie na dovolenke sme zaplatili o 60 eur viac, ako sme mali. Môže sa to stať aj vám

Možno ste sa nad tým nikdy ani nezamysleli, no rozpočet vašej dovolenky neovplyvňuje iba cena cesty a ubytovania, ale aj výška turistickej dane, ktorú musíte uhradiť. Ak sa pohybuje na niekoľkých eurách, pravdepodobne si to ani nevšimnete. Populárna destinácia nedávno zaviedla jej zvýšenie, ktoré sa odzrkadlilo aj pri našej dovolenke.
Zarezervovali sme si apartmán v Barcelone cez obľúbený ubytovací portál, dopredu ho zaplatili a zostávalo už len uhradiť turistickú daň. V rezervácii približne z januára svietilo, že jej výška je 6,25 eura za osobu na noc, a keďže nás cestovalo 6 a vyrazili sme na 3 noci, mali sme uhradiť 112,50 eura. Čakalo nás však prekvapenie, keď ubytovacie zariadenie žiadalo uhradiť 171 eur, čo je o 58,50 eura viac oproti pôvodnej sume. Prečo?
Má to svoje vysvetlenie
Ako sme vás v minulosti informovali, Španielsko sa snaží regulovať množstvo turistov rôznymi spôsobmi. Dôvodom je, že s narastajúcim počtom turistov rastú nielen príjmy, ale aj množstvo problémov. Obľúbené miesta tak bojujú s preľudnením, so stratou kultúrnej identity aj s environmentálnou záťažou. Barcelona sa preto nedávno rozhodla zvýšiť turistickú daň, uvádza mestský úrad Barcelony. Nové sadzby sú zavedené od 1. apríla, to znamená, že vaša dovolenka sa môže nečakane predražiť, ako aj nám.
Dovolenkári ubytovaní v apartmánoch môžu po novom zaplatiť namiesto pôvodných 6,25 eura na noc maximálne až 12,50 eura. A do tejto kategórie sme spadali aj my, preto sme si priplatili zaokrúhlene 60 eur, čo vychádza na 9,50 na jedného. Daň sa líši podľa charakteru ubytovacieho zariadenia a je iná pri apartmánoch ako napríklad pri 5-hviezdičkových hoteloch.
Nové poplatky v Barcelone sa mali zaradiť medzi jedny z najvyšších v Európe. Ak sa chystáte toto nádherné mesto navštíviť, budú sa týkať aj vás. A ak nechcete, aby na vás čakalo prekvapenie, vždy si pred cestou overte novozavedené opatrenia.
