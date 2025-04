Julia Roberts si dala veľkú podmienku, film Pretty Woman mal mať krutý koniec. Toto ste o ňom nevedeli

Tiež sa cítite tak trochu staro pri pomyslení na to, koľko vašich obľúbených filmov a seriálov bolo natočených už pred desiatkami rokov? Stačí si spomenúť na seriál Priatelia, ikonickú filmovú ságu Harry Potter či film, ktorý si mnohí iste radi pozriete aj dnes – Pretty Woman. Toto ste o legendárnom filmovom počine možno nevedeli.

Film sa mal volať inak

Ako informuje Mail Online, už je to 35 rokov, čo Pretty Woman rozosmieva ľudí, ale aj zahrieva ich srdcia. Aj po dekádach patrí medzi tie najobľúbenejšie. Julia Roberts, ktorá v tom čase mala len 22 rokov, stvárnila sexuálnu pracovníčku Vivien Ward a 40-ročný Richard Gere si zahral boháča menom Edward Lewis.

Edward si Vivien najal, aby mu robila spoločnosť na rôznych podujatiach, no pôvodné plány napokon zmenila láska, ako to už vo filmoch býva. Vedeli ste ale, že film sa pôvodne nemal volať Pretty Woman ale $3000? Takú sumu chcel Edward Vivien zaplatiť za to, aby s ním strávila noc. Aj zápletka mala byť iná, temnejšia. Vivien bola v pôvodnej verzii drogovo závislá a na konci ju Edward mal nechať samú na ulici, hodiť do nej peniaze a odísť.

Šperk za 250 000

Iné malo byť aj herecké obsadenie. Juliu Roberts mohla nahradiť napríklad Winona Ryder či Drew Barrymore. Jej hereckého kolegu zas mohol nahradiť Sean Connery či Al Pacino. Mimochodom, v čase, keď bol film uverejnený, mnohým prekážal veľký vekový rozdiel medzi hlavnými hviezdami. Ľuďom sa nepozdávalo, že Julia bola o 18 rokov mladšia ako Richard. Niet sa čo diviť, že Julia si stanovila jasné pravidlá, odmietla sa napríklad pred kamerami vyzliecť.

Ďalšou zaujímavosťou je, že náhrdelník, ktorý sa objaví v scéne, kde Edward takmer privrie Vivien prsty do krabičky so šperkom (táto scéna bola, mimochodom, improvizovaná), stál 250 000 dolárov. Počas natáčania scény na šperk po celý čas dozerala strážna služba.