Soňu Müllerovú pobúrilo nevhodné správanie psíčkara pri Dunaji. Ostala zhrozená z toho, čo videla

Leto je náročným obdobím nielen pre ľudí, ale aj pre domácich miláčikov. Vysoké teploty môžu byť pre psov nebezpečné, a preto odborníci každoročne pripomínajú, že ich netreba zbytočne vystavovať horúčavám ani rozpáleným chodníkom. Podobný odkaz teraz zdieľala aj známa slovenská moderátorka Soňa Müllerová.
Moderátorka Dámskeho klubu sa na Instagrame podelila o milú správu o svojej fenke Yame, no zároveň opísala situáciu, ktorá ju počas prechádzky nepríjemne zaskočila.
Pochvala od veterinára
Soňa Müllerová zverejnila na Instagrame sériu fotografií so svojou štvornohou spoločníčkou Yamou. Pri záberoch prezradila, že návšteva veterinára dopadla nad očakávania. “Včera nás pochválil pán veterinár, že Yama má “krásny svalový tonus” na svoj vek (16). Tak sa predvádzame,“ napísala s úsmevom.
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Pre psa v takom úctyhodnom veku je dobrá kondícia naozaj výnimočná. Svalový tonus je jedným z ukazovateľov celkového zdravotného stavu a naznačuje, že aj napriek vysokému veku je Yama stále vo forme.
To, že Yama je pre známu moderátorku oveľa viac než len domáci miláčik, ukázala Soňa Müllerová už v minulosti. Priznala, že počas dovolenky jej najviac chýbala práve jej štvornohá spoločníčka a najviac sa tešila na chvíľu, keď sa opäť stretnú. Je medzi nimi očividne silné puto.
Správanie mladého muža ju dorazilo
Radosť z dobrej správy však moderátorke pokazil zážitok z promenády pri Dunaji. Opísala stretnutie s mladým mužom, ktorý venčil svoju fenku nevhodným spôsobom. “A zlostíme sa, lebo sme stretli na promenáde pri Dunaji mladého muža, ktorý behal so svojou malou bradáčkou. Aj som mu povedala, že je príliš horúco a veľmi rozpálená dlažba na behanie so psom, a on na to, že keď dobehajú, dá jej napiť. To akože odmenu? Ja to nechápem…“ napísala sklamane.
Jej slová vyjadrujú obavy, ktoré často zdieľajú aj veterinári. Počas horúcich letných dní môže rozpálený asfalt či dlažba psom spôsobiť bolestivé popáleniny na labkách. Navyše intenzívny pohyb vo vysokých teplotách zvyšuje riziko prehriatia organizmu, ktoré môže mať vážne následky.
Pripomenula dôležitú vec všetkým majiteľom psov
Príspevok Sone Müllerovej nebol len o radosti z výborného zdravotného stavu jej štvornohého parťáka. Zároveň poslúžil ako pripomienka, že počas letných horúčav by mali majitelia psov prispôsobiť prechádzky počasiu. Najvhodnejšie je vyraziť skoro ráno alebo večer, keď sú teploty nižšie a povrchy už nie sú rozpálené.
Aj krátke zamyslenie známej moderátorky tak otvorilo tému, na ktorú odborníci upozorňujú každé leto – zdravie a bezpečie domácich miláčikov závisí vo veľkej miere od rozhodnutí ich majiteľov.
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