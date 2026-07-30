Poľsko potvrdilo dopad ruskej strely: Tusk hovorí o rakete Ch-101, armáda bola pripravená ju zneškodniť

Ruský nočný útok na Ukrajinu vyvolal poplach aj za jej hranicami. Jedna z riadených striel totiž dopadla na územie Poľska, čím opäť otvorila otázky bezpečnosti východného krídla NATO. Poľské ozbrojené sily boli pripravené zasiahnuť a do vzduchu vyslali stíhačky F-16, zatiaľ čo ukrajinské mestá čelili ďalšiemu rozsiahlemu raketovému a dronovému útoku. Poľský premiér Donald Tusk neskôr potvrdil, že išlo o ruskú strelu Ch-101, ktorá našťastie nespôsobila obete ani materiálne škody.
Poľský premiér Donald Tusk vo štvrtok na zasadnutí koordinačného tímu v Lubline potvrdil, že objekt, ktorý nadránom dopadol pri obci Tarnawa-Kolonia v Lublinskom vojvodstve na východe krajiny, bol podľa prvých zistení ruskou riadenou strelou Ch-101. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa oznámenia kancelárie premiéra na sieti X.
„Boli sme pripravení zostreliť raketu, ak by pokračovala vo svojom lete. Všetko nasvedčuje tomu, že išlo o ruskú riadenú strelu Ch-101,“ povedal Tusk. Strela dopadla na pole a podľa premiéra si udalosť nevyžiadala obete ani materiálne škody.
Poľská armáda bola počas incidentu v pohotovosti
Premiér zároveň ocenil postup ozbrojených síl a ďalších zložiek. „Prvé informácie jednoznačne naznačujú, že príslušné zložky, predovšetkým armáda a naši piloti, konali veľmi rýchlo a efektívne,“ povedal. Minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz doplnil, že poľské lietadlá F-16 operovali v blízkosti hranice s Ukrajinou už od 2.00 h ráno.
„Boli nasadené prieskumné lietadlá a spojenecké lietadlá na dopĺňanie paliva vo vzduchu, ktoré vzlietli z Nemecka. Pozemné systémy boli funkčné,“ informoval. V súčasnosti podľa jeho vyjadrenia na mieste prebieha pyrotechnický prieskum a činnosti súvisiace s lokalizáciou všetkých prvkov zariadenia. O prípade sú priebežne informovaní aj spojenci z NATO.
Protivzdušná obrana bola v plnej pohotovosti
Poľské úrady zároveň zdôraznili, že protivzdušná obrana bola počas incidentu v plnej pohotovosti. Premiér Donald Tusk uviedol, že armáda bola pripravená raketu zostreliť, ak by pokračovala vo svojom lete nad poľským územím. Keďže strela dopadla na pole pri obci Tarnawa-Kolonia v Lublinskom vojvodstve a nespôsobila ďalšie ohrozenie, k jej zostreleniu napokon nedošlo.
Minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz spresnil, že poľské stíhačky F-16 operovali pri hranici s Ukrajinou už od 2.00 h ráno. Do akcie boli zapojené aj prieskumné lietadlá a spojenecké stroje na dopĺňanie paliva vo vzduchu, ktoré vzlietli z Nemecka. V pohotovosti boli zároveň aj pozemné systémy protivzdušnej obrany.
Na mieste pokračuje vyšetrovanie
Na mieste dopadu pokračuje pyrotechnický prieskum a odborníci zabezpečujú všetky časti strely, ktoré môžu pomôcť pri vyšetrovaní okolností incidentu. Poľské úrady zároveň priebežne informujú spojencov v NATO o vývoji situácie a výsledkoch vyšetrovania.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok vyzval spojencov, aby Kyjevu dodali ďalšie protiraketové strely. Urobil tak po tom, ako Rusko v noci podniklo útok 74 raketami a 284 dronmi, pri ktorom zahynulo osem ľudí. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Tento ruský teror opäť dokazuje, že ochrana pred ruskou raketovou hrozbou je to najdôležitejšie,“ uviedol Zelenskyj a dodal, že Ukrajina čelí „kritickému nedostatku rakiet protivzdušnej obrany od našich partnerov“.
Jedna z ruských striel v noci na štvrtok zabila najmenej šesť ľudí vrátane dvoch detí pri ukrajinskom meste Kryvyj Rih, oznámil predtým šéf vojenskej mestskej správy Olexandr Vilkul. Podľa neho priamo zasiahla rodinný dom. Najmenej jednu obeť hlásili úrady v ukrajinskej metropole Kyjev.
Ruské útoky zasiahli aj Kyjev a Ľvov
V hlavnom meste sa začali výbuchy ozývať už krátko po polnoci. Starosta Vitalij Kličko uviedol, že ruské sily zaútočili balistickými raketami, následkom čoho vypukli požiare v nebytových objektoch. Vojenská mestská správa neskôr potvrdila, že pri útoku zahynula jedna osoba.
Poplach pred náletom zaznel v noci podľa Reuters vo väčšine ukrajinských oblastí. Ruská armáda udrela aj na západoukrajinský Ľvov, kde podľa miestnych úradov pri raketovom útoku utrpelo zranenia šesť ľudí a poškodené zostali dva bytové domy.
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