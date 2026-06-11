Wizz Air spúšťa novú linku z Popradu do Prahy. Letenky si kúpite od 24,99 eura

Letecká spoločnosť Wizz Air oznamuje spustenie ďalšej novej linky. Tentoraz nie z Bratislavy, ale zo zaujímavej lokality Poprad-Tatry, ktorú spojí s Prahou. Lietať sa bude trikrát týždenne.
Od 25. októbra 2026 bude spoločnosť Wizz Air prevádzkovať novú priamu linku medzi Popradom-Tatrami a Prahou s cenami leteniek od 24,99 eura. Linka bude premávať každý týždeň vo štvrtok, v sobotu a v nedeľu, čo cestujúcim ponúkne flexibilné a cenovo výhodné spojenie medzi regiónom Vysoké Tatry a hlavným mestom Českej republiky, avizuje tlačová správa.
„S potešením oznamujeme túto novú trasu ako ďalší vzrušujúci prírastok do našej siete, ktorý ďalej diverzifikuje naše spojenia zo Slovenska a podčiarkuje náš dlhodobý záväzok voči trhu,“ povedala Vera Járdán, manažérka korporátnej komunikácie spoločnosti Wizz Air.
„Sme hrdí na to, že našim cestujúcim ponúkame ešte dostupnejšie a pohodlnejšie možnosti cestovania po celej Európe. Chceme, aby objavovali nové mestá, užívali si bezproblémové cestovanie a zapájali sa do nových dobrodružstiev,“ dodala.
Chce podporovať rast cestovného ruchu
Pridaním týchto nových trás spoločnosť Wizz Air naďalej podporuje rast cestovného ruchu, regionálne prepojenie a zvýšenú mobilitu, čím posilňuje pozíciu Slovenska v rámci rozširujúcej sa európskej siete leteckej spoločnosti. Letecká spoločnosť v súčasnosti ponúka sieť 35 trás do 33 miest v 22 krajinách zo Slovenska, čím sa zlepšujú možnosti prepojenia a cestovania pre obyvateľov aj návštevníkov.
V roku 2025 letecká spoločnosť vybavila takmer 2 500 letov do a zo Slovenska, prepravila viac ako 500-tisíc cestujúcich, pričom 99,91 % letov bolo dokončených, čo je jeden z najlepších ukazovateľov v tomto odvetví.
Wizz Air chce od roku 2027 zaviesť internet na palube ako prvá európska nízkonákladovka
Táto novinka prichádza len niekoľko dní po tom, ako sa Wizz Air podelil so správou, ktorá poteší mnohých cestujúcich. V roku 2027 chce spustiť službu Starlink, ktorá prinesie cestujúcim pokročilú technológiu palubného internetu.
„Cieľom nízkonákladového cestovania bolo vždy sprístupniť nové príležitosti väčšiemu počtu ľudí,“ povedal Ian Malin, obchodný riaditeľ spoločnosti Wizz Air.
„Naši zákazníci by nemali byť nútení vyberať si medzi cenovo dostupnými letenkami a spoľahlivým internetom na palube, aby mohli zostať v kontakte s ľuďmi, prácou a momentmi, na ktorých im najviac záleží. Sme hrdí na to, že môžeme stáť na čele tejto zmeny v spolupráci so spoločnosťou Starlink a priniesť tak spoločnosti Wizz Air maximálny prínos,” dodal.
Od roku 2027 sa začne s inštaláciou a čas strávený v lietadle sa zmení na čas s pripojením. Cestujúci si budú môcť vychutnať vysokorýchlostný, spoľahlivý internet s nízkou latenciou vo výške 30-tisíc stôp a očakáva sa, že každé lietadlo novej generácie spoločnosti Wizz Air bude vybavené systémom Starlink, čím sa zabezpečí konzistentný zážitok na palube bez ohľadu na trasu alebo destináciu.
Ak sa tak skutočne stane, Wizz Air bude prvým európskym nízkonákladovým leteckým dopravcom, ktorý k takémuto kroku pristúpi. Zaujímavé bude sledovať reakciu Ryanairu, s ktorým vedú dve obľúbené nízkonákladové letecké spoločnosti Slovákov ostrý boj.
Generálny riaditeľ Ryanairu Michael O’Leary nedávno vyhlásil, že dve alebo až tri európske letecké spoločnosti by podľa neho mohli do konca tohto roka skrachovať. A myslí si, že sa medzi nimi bude nachádzať aj Wizz Air. Dôvodom sú rastúce ceny ropy, ktoré by ich mohli dostať do problémov.
“Ak sa ropa bude držať na týchto úrovniach, dve alebo tri letecké spoločnosti by mohli v októbri alebo v novembri skrachovať,” povedal O’Leary. Ako príklad uviedol práve Wizz Air a lotyšskú národnú leteckú spoločnosť airBaltic. K ružovej nákladovke si ešte neodpustil poznámku, podľa ktorej ho chce Wizz Air žalovať, avšak na to “nebude mať dostatok času”. Napokon dodal, že pre jeho podnikanie bude prospešné, keď konkurencia ubudne.
Letecká spoločnosť Wizz Air reagovala na tieto ostré slová a označila ich za nepravdu. Hovorca pre Euronews Travel uviedol, že Wizz Air financuje svoje lietadlá na obdobie 18 mesiacov vopred a preto sú O’Learyho tvrdenia a obvinenia nezmyselné.
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