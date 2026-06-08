Wizz Air chce od roku 2027 zaviesť internet na palube. Ešte žiadna európska nízkonákladovka to neurobila

Lietadlo spoločnosti Wizz Air na letisku v Bratislave

Ilustračná foto: TASR - Pavel Neubauer

Zuzana Veslíková
Ak sa tak stane, bude to pre nízkonákladovú leteckú spoločnosť veľký krok vpred.

Keď nastupujeme na palubu lietadla nízkonákladovej leteckej spoločnosti, automaticky si na mobile zapíname letecký režim a ani nepočítame s tým, že by sme sa počas letu pripojili na internet. Wizz Air avizuje obrovskú zmenu a v roku 2027 chce spustiť službu Starlink, ktorá prinesie cestujúcim pokročilú technológiu palubného internetu. 

Spoločnosť Wizz Air dnes oznámila plány na zavedenie pripojenia Starlink v celej svojej flotile v roku 2027, čím sa stane prvým európskym nízkonákladovým leteckým dopravcom, ktorý k takémuto kroku pristúpi, informuje tlačová správa.

„Cieľom nízkonákladového cestovania bolo vždy sprístupniť nové príležitosti väčšiemu počtu ľudí,“ povedal Ian Malin, obchodný riaditeľ spoločnosti Wizz Air.

„Naši zákazníci by nemali byť nútení vyberať si medzi cenovo dostupnými letenkami a spoľahlivým internetom na palube, aby mohli zostať v kontakte s ľuďmi, prácou a momentmi, na ktorých im najviac záleží. Sme hrdí na to, že môžeme stáť na čele tejto zmeny v spolupráci so spoločnosťou Starlink a priniesť tak spoločnosti Wizz Air maximálny prínos,“ dodal.

Lietadlo soločnosti Wizz Air na letisku v Bratislave
Ilustračná foto: TASR – Pavel Neubauer

Od roku 2027 sa začne s inštaláciou a čas strávený v lietadle sa zmení na čas s pripojením. Cestujúci si budú môcť vychutnať vysokorýchlostný, spoľahlivý internet s nízkou latenciou vo výške 30-tisíc stôp a očakáva sa, že každé lietadlo novej generácie spoločnosti Wizz Air bude vybavené systémom Starlink, čím sa zabezpečí konzistentný zážitok na palube bez ohľadu na trasu alebo destináciu.

Z Bratislavy priamo na letnú dovolenku na Mykonos

Ide v poradí už o druhú dobrú správu spojenú s Wizz Airom, ktorá sa dnes objavila. Ako sme vás informovali, bratislavské letisko spúšťa novú leteckú linku na grécky ostrov Mykonos.

Dnes pribúda z Letiska M. R. Štefánika už 19. úplne nová letecká linka v tomto roku a 32. destinácia dopravcu Wizz Air s priamym odletom z Bratislavy. Novinkou sú priame lety z bratislavského letiska na grécky ostrov Mykonos. Lietať sa na ikonický grécky klenot bude 2-krát týždenne, každý pondelok a piatok do 23. októbra, avizuje tlačová správa.

Grécky ostrov Mykonos
Ilustračná foto: Unsplash

„Sme veľmi radi, že môžeme predstaviť Mykonos ako novú destináciu z Bratislavy, čím rozširujeme ponuku letov Wizz Air pre cestujúcich zo Slovenska,“ uviedla Vera Jardan, manažérka korporátnej komunikácie spoločnosti Wizz Air.

„Mykonos patrí medzi najvyhľadávanejšie letné destinácie v Stredomorí a teší nás, že ho môžeme sprístupniť ešte väčšiemu počtu cestujúcich vďaka cenovo dostupným letenkám a modernému cestovaniu so spoločnosťou Wizz Air. Spustenie tejto linky je súčasťou nášho dlhodobého záväzku rozširovať našu sieť spojení a vytvárať pre našich zákazníkov ďalšie atraktívne možnosti cestovania,” doplnila.

V priebehu troch týždňov tak pribudli z Bratislavy už tri nové letecké linky – v závere mája to boli nové spojenia do Podgorice v Čiernej Hore, do Tel Avivu v Izraeli a od dnes pravidelné lety na Mykonos.

Mykonos je 19. úplne novou pravidelnou leteckou linkou spustenou s odletom z Bratislavy v roku 2026. Od začiatku roka už pribudli priame lety z Letiska M. R. Štefánika do arménskeho Jerevanu, gruzínskeho Kutaisi, Larnaky na Cypre, Kišiňova v Moldavsku, Berlína, Dortmundu, Varšavy (Chopin), Varšavy (Modlin), Pisy, Ríma (Fiumicino), Nice, Tuzly, Prištiny, Ochridu v Severnom Macedónsku, Podgorice, Tel Avivu a aj dve spojenia do Tirany od dvoch leteckých dopravcov.

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