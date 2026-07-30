Turistami obľúbený grécky ostrov Kréta je v plameňoch: Evakuovali tisíce ľudí, traja hasiči prišli o život

Pohľad na grécky ostrov Kréta v plameňoch

Foto: SITA/AP

Roland Brožkovič
TASR
Hasičský zbor nasadil v oblasti Rethymno na juhozápade Kréty viac než 200 príslušníkov a 53 vozidiel.

Tisíce ľudí evakuovali v stredu neskoro večer po tom, ako sa požiare priblížili k turistickému letovisku na Kréte, uviedli tamojší predstavitelia. Požiare poháňané silným vetrom ničia grécky ostrov aj vo štvrtok, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.

„Z letoviska Agia Galini sme evakuovali približne 8000 ľudí,“ uviedla pre štátnu televíziu ERT Maria Lioniová, zástupkyňa guvernéra oblasti Rethymno. O evakuácii rozhodli po tom, ako sa požiar, ktorý vypukol v stredu priblížil k dedine na vzdialenosť jedného kilometra. Podľa Lioniovej plamene zničili domy, poľnohospodárske objekty a usmrtili hospodárske zvieratá. Celkové škody sú však zatiaľ nejasné.

Temný deň

Dvaja hasiči prišli v stredu o život po tom, ako uviazli na horskej ceste neďaleko dediny Krya Vrysi. „Bol to temný deň,“ dodala Lioniová. Tretí hasič skolaboval a zomrel počas zásahu pri inom požiari neďaleko mesta Gytheio na polostrove Peloponéz. Ich pamiatku si v stredu uctil aj premiér Kyriakos Mitsotakis.

Hasičský zbor nasadil v oblasti Rethymno na juhozápade Kréty viac než 200 príslušníkov a 53 vozidiel. Vietor s rýchlosťou vyše 100 kilometrov za hodinu však väčšine lietadiel znemožňoval naberanie morskej vody na hasenie.

Pohľad na grécky ostrov Kréta v plameňoch
Foto: SITA/AP

Hovorca pobrežnej stráže pre agentúru AFP uviedol, že v Agia Galini boli pripravené štyri hliadkové člny vrátane jedného od pohraničnej agentúry EÚ Frontex, aby pomohli s ďalšou prípadnou evakuáciou. Podmienky sú však podľa neho vzhľadom na silný vietor mimoriadne náročné.

Takmer 100 hasičov zasahovalo aj pri požiari neďaleko obce Plomari na ostrove Lesbos. Ministerstvo pre civilnú ochranu vyhlásilo na štvrtok pre viaceré oblasti takmer najvyšší stupeň varovania pred požiarmi, a to vrátane Kréty, širšej oblasti Atén, východného Peloponézu a väčšiny Egejských ostrovov. Krajina čelí ničivým lesným požiarom takmer každé leto, keďže dlhotrvajúce sucho, vysoké teploty a silný vietor vytvárajú podmienky na ich rýchle šírenie.

Obrovské požiare v Európe

S obrovskými požiarmi bojujú aj v Španielsku, vo Francúzsku či v Turecku. Prichádzajú však aj dobré správy. Lesné požiare v okolí španielskej metropoly Madrid sa už ďalej nešíria a v oblasti už nehoria takmer žiadne plamene, oznámili vo štvrtok tamojšie úrady. Upozornila na to agentúra AFP, informuje TASR.

„Nočné poveternostné podmienky umožnili… ochladenie oblasti a posilnenie obvodu požiaru, ktorý je zreteľne stabilizovaný,“ uviedla prefektúra Madridského spoločenstva. „Oheň sa už niekoľko dní nešíri, zostalo len pár dymiacich miest a plamene takmer vôbec nehoria,“ dodala. V regióne podľa nej neexistujú žiadne „aktívne fronty“ a už len asi 1000 osôb zostáva evakuovaných.

Pohľad na zničené okolie Madridu po požiari
Foto: SITA/AP

Španielske úrady však varovali, že v dôsledku pretrvávajúcej vlny horúčav hrozí opätovné vzplanutie požiarov v regiónoch západne od Madridu, kde už zhorelo viac ako 25.000 hektárov pôdy.

Vietor a horúčavy nepomáhajú

Hasiči na juhozápade Francúzska bojujú s obrovským požiarom na ploche štvornásobne väčšej než je metropola Paríž a čelia extrémnym horúčavám, ktoré by podľa predpovedí mali v stredu presiahnuť 40 stupňov Celzia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.

Vlna horúčav a očakávaný vietor by mohli skomplikovať postup pri hasení požiaru, ktorý už vyhnal z domovov 220.000 obyvateľov, uviedli úrady v departemente Gironde v okolí mesta Bordeaux.

Tamojšie úrady v stredajšej rannej zvodke o nasadení hasičov uviedli, že situácia počas noci bola „pokojná“ a požiar sa nerozšíril. Stále však nie je pod kontrolou ani týždeň po jeho vypuknutí. Nastupujúce vysoké teploty a vietor navyše opäť zvyšujú riziko, že plamene zosilnejú.

V utorok nariadili úrady v Gironde evakuáciu ďalších 4000 ľudí z turistických oblastí pozdĺž francúzskeho atlantického pobrežia. Týmto krokom sa rozšírila operácia, ktorá je pravdepodobne najväčšou evakuáciou v histórii Francúzska v mierových časoch, píše AP.

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