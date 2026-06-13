Úrady vyšetrujú leteckú spoločnosť Ryanair. Nezdá sa im účtovanie poplatku za sedenie pri dieťati

Na nízkonákladové letecké spoločnosti sa z času na čas zvalí kritika, no faktom zostáva, že vďaka nim môžeme cestovať za pár eur prakticky kamkoľvek sa nám zráči. A jednoducho tejto cene zodpovedajú aj pridané služby, v ktorých síce majú klasické letecké spoločnosti navrch, no ruku na srdce, cestovať spoločnosťami Ryanair či Wizz Air, ktoré patria medzi obľúbené nízkonákladovky Slovákov, nie je vôbec zlé. Práve naopak. Teraz prichádza zo zahraničia správa, ktorá sa týka prvej zmieňovanej nízkonákladovky. Regulačné orgány vyšetrujú Ryanair pre poplatky účtované za rodinné sedenie.
Kým pri bežných leteckých spoločnostiach si netreba lámať hlavu nad tým, či budeme v lietadle sedieť so svojimi rodinnými príslušníkmi, pri nízkonákladovkách to tak nie je.
Poplatok musia uhradiť
Ako informuje portál Euronews, najväčšia nízkonákladová letecká spoločnosť v Európe je vyšetrovaná pre svoju politiku. Tá žiada aj od rodín s menšími deťmi, aby si platili za rezerváciu miesta a zabezpečili si tak, že budú počas cestovania pri sebe.
Britský úrad Competition and Markets Authority skúma, či je účtovanie takýchto poplatkov spravodlivé z hľadiska spotrebiteľského práva, a dodáva, že Ryanair je “jedinou významnou leteckou spoločnosťou”, ktorá lieta z Británie a takýto poplatok si účtuje.
Ryanair sa bráni a tvrdí, že ide o nepravdivé obvinenia a v skutočnosti je to inak
Nízkonákladovka s týmito obvineniami nesúhlasí a je odhodlaná ich vyvrátiť. Vysvetlila, že neúčtuje poplatok deťom, ktoré sedia vedľa rodičov alebo pri sprevádzajúcej osobe, ale rodičia a tieto sprevádzajúce osoby musia uhradiť rezervačný poplatok, aby mohli sedieť pri nich.
Dieťa od 2 do 11 rokov musí v lietadlách Ryanairu sedieť s dospelou osobou, no aby sa tak stalo, dospelá osoba si musí zakúpiť miesto. Ak ľudia necestujú s deťmi v tomto vekovom rozpätí, nemusia platiť nič. V praxi to znamená, že ak rodičia cestujú napríklad s dvoma deťmi na dovolenku, za cestu tam aj späť si priplatia niekoľko desiatok eur, čo ich peňaženky pocítia.
Letecká spoločnosť Ryanair je presvedčená, že všetko robí v rámci pravidiel a na svojom konaní nevidí žiadne pochybenie. Budeme sledovať, či ho preukáže vyšetrovanie.
Dve či tri európske letecké spoločnosti môžu tento rok skrachovať, udrel riaditeľ Ryanairu
Situácia vo svete je náročná a môže predstavovať problémy v podobe zvýšených nákladov aj pre letecké spoločnosti. Generálny riaditeľ Ryanairu Michael O’Leary má na túto situáciu špecifický názor. Podľa talianskeho zdroja vyhlásil, že dve alebo až tri európske letecké spoločnosti by podľa neho mohli do konca tohto roka skrachovať.
Opísal situáciu, ktorej čelí samotný Ryanair. V dôsledku konfliktu na Blízkom východe stúpli výdavky spoločnosti len v apríli v prepočte asi o 42 miliónov eur. To môže podľa neho predstavovať problém, predovšetkým však pre konkurenciu, myslí si.
“Ak sa ropa bude držať na týchto úrovniach, dve alebo tri letecké spoločnosti by mohli v októbri alebo v novembri skrachovať,” povedal O’Leary. Ako príklad uviedol práve Wizz Air a lotyšskú národnú leteckú spoločnosť airBaltic. K ružovej nákladovke si ešte neodpustil poznámku, podľa ktorej ho chce Wizz Air žalovať, avšak na to “nebude mať dostatok času”. Napokon dodal, že pre jeho podnikanie bude prospešné, keď konkurencia ubudne.
Letecká spoločnosť Wizz Air reagovala na tieto ostré slová a označila ich za nepravdu. Hovorca pre Euronews Travel uviedol, že Wizz Air financuje svoje lietadlá na obdobie 18 mesiacov vopred, a preto sú O’Learyho tvrdenia a obvinenia nepravdivé.
O podnikaní Wizz Airu hovorí ako o “podnikaní s jasnou stabilitou”. Vyzdvihol flotilu, ktorou spoločnosť disponuje a vďaka ktorej môže mať podľa jeho slov pre výrazne nižšiu spotrebu paliva navrch oproti iným leteckým spoločnostiam.
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