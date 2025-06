Za jednu hodinu parkovania v tejto chorvátskej destinácii zaplatíte aj 10 eur: Na tomto mieste však nezaparkujete vôbec

Dubrovník je jednou z najkrajších, najnavštevovanejších, ale zároveň aj najdrahších destinácií v Chorvátsku. Kým jeho malebné uličky a historické hradby lákajú tisíce turistov, čoraz náročnejšia situácia s parkovaním môže potrápiť nejedného turistu, ktorý do Chorvátska cestuje autom. Zisťovali sme, koľko zaplatíte za parkovanie v okolí Starého mesta a aké obmedzenia vás čakajú toto leto.

Nedávno sme vás informovali, aké sú ceny potravín v Chorvátsku a či sa vám oplatí prísť na dovolenku s plným kufrom jedla z domu alebo si nakúpiť až priamo v cieľovej destinácii. No pozreli sme sa aj na to, aká je cena pohonných hmôt, koľko vás vyjde obed v reštaurácii, koľko stojí pivo, káva či iné alkoholické a nealkoholické nápoje. Tentoraz sme sa zamerali na to, koľko stojí parkovné v obľúbenej chorvátskej destinácii — v Dubrovníku.

Veronika Samborská v intereze zodpovedá za korektúru časti článkov. Spolu s manželom a s dvoma deťmi žijú v lete v Chorvátsku a už viac ako 13 rokov prevádzkujú cestovnú kanceláriu COLUMBUS travel. Svoje zážitky z Jadranu čitateľom približuje v spolupráci s redaktorkou portálu Klaudiou Bencúrovou.

Za parkovné v Dubrovníku zaplatíte takúto sumu

Počas našich ciest po Chorvátsku, konkrétne po Dubrovníku, sme preskúmali aj to, koľko stojí parkovné. Ceny za parkovanie sa pohybujú približne od 5 do 10 eur za jednu hodinu v závislosti od lokality.

Okrem ceny sme však zistili, že od 2. júna 2025 v Dubrovníku platí zákaz vjazdu do zóny osobitného režimu dopravy v okolí historického centra pre všetky vozidlá bez špeciálneho povolenia od mesta. Turisti však môžu využiť oficiálne parkoviská, ktoré sa nachádzajú približne 15 minút chôdze od Starého mesta.

Mesto zároveň plánuje zaviesť systém Park ‚n‘ ride, čo znamená, že doprava do centra bude zabezpečená výhradne mestskou hromadnou dopravou zo záchytných parkovísk.