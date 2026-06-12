Slováci majú poslednú šancu, inak sa nevyhnú pokute: Daňová amnestia končí už o niekoľko dní

Záber na daňový úrad a peňaženku

Ilustračná foto: TASR - Radovan Stoklasa/Unsplash

Roland Brožkovič
SITA
Daňová amnestia sa vzťahuje na daňové nedoplatky evidované k 30. septembru 2025.

Daňovníkom, ktorí chcú využiť mimoriadnu možnosť vyrovnať si staré daňové záväzky bez pokút a úrokov z omeškania, zostáva už len niekoľko týždňov. Finančná správa upozorňuje, že daňová amnestia sa skončí 30. júna. Po tomto termíne už nebude možné požiadať o odpustenie sankcií a správca dane bude nedoplatky vymáhať vrátane všetkých súvisiacich pokút a úrokov.

Opatrenie predstavuje príležitosť najmä pre daňovníkov, ktorí si v minulosti nesplnili svoje povinnosti včas. Týka sa napríklad prípadov, keď nebolo podané daňové priznanie, daň nebola uhradená alebo sa riešenie starších nedoplatkov dlhodobo odkladalo. Ak si daňovník svoje povinnosti dobrovoľne splní do konca júna budúceho roka, štát mu odpustí sankcie spojené s omeškaním.

Podmienkou je dobrovoľná náprava

Daňová amnestia sa vzťahuje na daňové nedoplatky evidované k 30. septembru 2025, ako aj na daňové priznania, ktoré mali byť podané najneskôr do tohto dátumu. Podmienkou je dobrovoľná náprava zo strany daňovníka, či už formou úhrady dlhu, podania daňového priznania alebo dodatočného daňového priznania najneskôr do 30. júna 2026.

Tlačivo daňového priznania
Ilustračná foto: TASR – Michal Svítok

Finančná správa zároveň upozorňuje, že samotný záujem o využitie amnestie nestačí. Rozhodujúce je splnenie zákonných podmienok v stanovenom termíne. Uhrádzaná suma musí byť najneskôr 30. júna 2026 pripísaná na účet správcu dane alebo musí byť v tento deň odovzdaná na poštovú prepravu. Ak bude dlh vymožený exekučne alebo automaticky započítaný z daňového preplatku, podmienky amnestie splnené nebudú.

Po skončení amnestie sa režim vráti do štandardného stavu a finančná správa bude voči dlžníkom uplatňovať sankcie v plnom rozsahu. Pre daňovníkov tak ide o časovo obmedzenú možnosť, ako si vyčistiť svoje záväzky voči štátu za výhodnejších podmienok.

Amnestia sa týka viacerých druhov daní vrátane dane z príjmov fyzických a právnických osôb, dane z pridanej hodnoty, spotrebných daní, dane z motorových vozidiel, dane z finančných transakcií, dane zo sladených nealkoholických nápojov či dane z poistenia.

Naopak, nevzťahuje sa na miestne dane a poplatky, preddavky na daň, splátky dane ani na pokuty uložené podľa zákona o elektronickej registračnej pokladnici. Finančná správa preto odporúča daňovníkom, aby si stav svojich záväzkov preverili čo najskôr a nenechávali riešenie na poslednú chvíľu. Informácie o prípadných nedoplatkoch môžu získať prostredníctvom Osobnej internetovej zóny v časti Saldokonto, v zozname daňových dlžníkov alebo priamo na miestne príslušnom daňovom úrade.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Oznámili lokality pre veterné turbíny: Dokopy by ich mohlo byť až 207, ide o 8…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Muž tvrdí, že objavil „bič“ na podvodníkov: Slovenské banky vysvetľujú, ako by mali klienti reagovať
Muž tvrdí, že objavil „bič“ na podvodníkov: Slovenské banky vysvetľujú, ako by mali klienti reagovať
Zuzana a Juraj žijú 8 rokov v zahraničí, mali sobáš na pláži: Svadba v 5* hoteli na 4 noci nás vyšla 6 600 eur
Slováci a Česi v zahraničí
Zuzana a Juraj žijú 8 rokov v zahraničí, mali sobáš na pláži: Svadba v 5* hoteli na 4 noci nás vyšla 6 600 eur
Proteíny extrémne zdraželi: Podľa experta môže byť ešte horšie, lacná éra definitívne končí
Proteíny extrémne zdraželi: Podľa experta môže byť ešte horšie, lacná éra definitívne končí
Filippo je autobusár: Cestujúceho môžem odmietnuť prepraviť. Ľudia si neuvedomujú, že za zápchy nemôžem
Filippo je autobusár: Cestujúceho môžem odmietnuť prepraviť. Ľudia si neuvedomujú, že za zápchy nemôžem
Druhý pilier čakajú zmeny, štát na ľudí prichystal “pascu”. Podľa odborníka by sme sa nemali nechať oklamať
Dôchodky
Druhý pilier čakajú zmeny, štát na ľudí prichystal “pascu”. Podľa odborníka by sme sa nemali nechať oklamať
Pri únose lietadla zomrel pilot. Slovák túžil utiecť z Československa, vo väzení spáchal samovraždu
Pri únose lietadla zomrel pilot. Slovák túžil utiecť z Československa, vo väzení spáchal samovraždu
Ľudia sa boja vrátiť zle načapované pivo. Odborník radí, ako ho rozoznať a čo si všímať
Ľudia sa boja vrátiť zle načapované pivo. Odborník radí, ako ho rozoznať a čo si všímať
Barča a Marek sa vybrali na cestu okolo sveta v dodávke: Prezradili svoje mesačné náklady
Barča a Marek sa vybrali na cestu okolo sveta v dodávke: Prezradili svoje mesačné náklady
Expertka na pracovné vzťahy radí, ako si pýtať vyšší plat. Navštívili sme najkrajšiu slovenskú dolinu
Expertka na pracovné vzťahy radí, ako si pýtať vyšší plat. Navštívili sme najkrajšiu slovenskú dolinu
Miloš je umelecký kováč: Za celú zbroj zaplatíte aspoň 5 000 €, čakáte aj 5 rokov
Miloš je umelecký kováč: Za celú zbroj zaplatíte aspoň 5 000 €, čakáte aj 5 rokov
Ambroise Paré položil základy pre modernú medicínu. Zmrzačil pritom nejedno dieťa, rezal im ďasná
Ambroise Paré položil základy pre modernú medicínu. Zmrzačil pritom nejedno dieťa, rezal im ďasná
Navštívili sme najkrajšiu slovenskú dolinu, akú sme kedy videli. Čaká tu na vás priezračné pleso
Tip na výlet
Navštívili sme najkrajšiu slovenskú dolinu, akú sme kedy videli. Čaká tu na vás priezračné pleso

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac