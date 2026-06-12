Slováci majú poslednú šancu, inak sa nevyhnú pokute: Daňová amnestia končí už o niekoľko dní

Daňovníkom, ktorí chcú využiť mimoriadnu možnosť vyrovnať si staré daňové záväzky bez pokút a úrokov z omeškania, zostáva už len niekoľko týždňov. Finančná správa upozorňuje, že daňová amnestia sa skončí 30. júna. Po tomto termíne už nebude možné požiadať o odpustenie sankcií a správca dane bude nedoplatky vymáhať vrátane všetkých súvisiacich pokút a úrokov.
Opatrenie predstavuje príležitosť najmä pre daňovníkov, ktorí si v minulosti nesplnili svoje povinnosti včas. Týka sa napríklad prípadov, keď nebolo podané daňové priznanie, daň nebola uhradená alebo sa riešenie starších nedoplatkov dlhodobo odkladalo. Ak si daňovník svoje povinnosti dobrovoľne splní do konca júna budúceho roka, štát mu odpustí sankcie spojené s omeškaním.
Podmienkou je dobrovoľná náprava
Daňová amnestia sa vzťahuje na daňové nedoplatky evidované k 30. septembru 2025, ako aj na daňové priznania, ktoré mali byť podané najneskôr do tohto dátumu. Podmienkou je dobrovoľná náprava zo strany daňovníka, či už formou úhrady dlhu, podania daňového priznania alebo dodatočného daňového priznania najneskôr do 30. júna 2026.
Finančná správa zároveň upozorňuje, že samotný záujem o využitie amnestie nestačí. Rozhodujúce je splnenie zákonných podmienok v stanovenom termíne. Uhrádzaná suma musí byť najneskôr 30. júna 2026 pripísaná na účet správcu dane alebo musí byť v tento deň odovzdaná na poštovú prepravu. Ak bude dlh vymožený exekučne alebo automaticky započítaný z daňového preplatku, podmienky amnestie splnené nebudú.
Po skončení amnestie sa režim vráti do štandardného stavu a finančná správa bude voči dlžníkom uplatňovať sankcie v plnom rozsahu. Pre daňovníkov tak ide o časovo obmedzenú možnosť, ako si vyčistiť svoje záväzky voči štátu za výhodnejších podmienok.
Amnestia sa týka viacerých druhov daní vrátane dane z príjmov fyzických a právnických osôb, dane z pridanej hodnoty, spotrebných daní, dane z motorových vozidiel, dane z finančných transakcií, dane zo sladených nealkoholických nápojov či dane z poistenia.
Naopak, nevzťahuje sa na miestne dane a poplatky, preddavky na daň, splátky dane ani na pokuty uložené podľa zákona o elektronickej registračnej pokladnici. Finančná správa preto odporúča daňovníkom, aby si stav svojich záväzkov preverili čo najskôr a nenechávali riešenie na poslednú chvíľu. Informácie o prípadných nedoplatkoch môžu získať prostredníctvom Osobnej internetovej zóny v časti Saldokonto, v zozname daňových dlžníkov alebo priamo na miestne príslušnom daňovom úrade.
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