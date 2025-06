V tento deň sa menia v Chorvátsku ceny, Slováci o tom netušia: Boli sme natankovať pri Jadrane, zostali sme prekvapení

Ak tento rok plánujete na Jadran vyraziť autom, určite vás zaujíma, koľko zaplatíte za benzín alebo naftu. Oplatí sa vám natankovať plnú nádrž ešte doma, alebo až za hranicami? Zisťovali sme to za vás, priamo na mieste.

Nedávno sme vás informovali, aké sú ceny potravín v Chorvátsku a či sa vám oplatí prísť na dovolenku s plným kufrom jedla z domu alebo si nakúpiť až priamo v cieľovej destinácii. No pozreli sme sa aj na to, koľko vás vyjde obed v reštaurácii, koľko stojí pivo, káva či iné alkoholické a nealkoholické nápoje. Tentoraz sme sa zamerali na to, aká je cena pohonných hmôt v Chorvátsku.

Veronika Samborská v intereze zodpovedá za korektúru časti článkov. Spolu s manželom a s dvoma deťmi žijú v lete v Chorvátsku a už viac ako 13 rokov prevádzkujú cestovnú kanceláriu COLUMBUS travel. Svoje zážitky z Jadranu čitateľom približuje v spolupráci s redaktorkou portálu Klaudiou Bencúrovou.

Takéto sú ceny pohonných hmôt v Chorvátsku

Počas našich ciest po Chorvátsku sme okrem krásnych pláží, výborného jedla a slnečných dní preskúmali aj to, aké sú ceny pohonných hmôt. Zastavili sme sa na čerpacej stanici INA, aby sme zistili, koľko v obľúbenej dovolenkovej destinácii Slovákov stojí tankovanie.

Zaujímavé je, že ceny pohonných hmôt sú v Chorvátsku fixované na obdobie dvoch týždňov a menia sa vždy z pondelka na utorok. V praxi to znamená, že ak sa tam chystáte cestovať, môže sa vám oplatiť počkať deň, alebo si tankovanie naplánovať skôr.

V čase našej návštevy (3. júna 2025) sa ceny pohybovali v rozpätí — za liter benzínu od 1,41 eura do 1,51 eura. Nafta však vyšla o čosi lacnejšie od 1,28 eura do 1,65 eura.