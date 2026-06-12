Ján Ďurovčík prezradil zákulisnú informáciu z prvých ročníkov Let’s Dance: Diváci ostanú prekvapení

Tanec, emócie a televízna šou, ktorá si rýchlo získala srdcia divákov naprieč Slovenskom. Keď sa na obrazovkách prvýkrát objavilo Let’s Dance, málokto tušil, že pôjde o formát, ktorý sa stane jedným z najvýraznejších pilierov zábavnej televíznej tvorby u nás. Ako si na prvú sériu pamätá Ján Ďurovčík?
Spája v sebe svet profesionálneho tanca s osobnosťami zo šoubiznisu, ktoré sa zrazu ocitli v úplne novej, často náročnej úlohe – naučiť sa pohyb, rytmus a disciplínu, akú si tanečný parket vyžaduje. Pri príležitosti 30. výročia TV Markíza sa choreograf a režisér Ján Ďurovčík, ktorý prijal pozvanie do Telerána, vrátil späť k obdobiu, keď sa tento projekt len rodil.
Šou miluje dodnes
Prvé série priniesli nielen nezabudnuteľné tanečné výkony, ale aj momenty plné napätia, radosti a prekvapení. A zároveň aj ľudí, ktorí stáli za jeho úspechom a formovali jeho jedinečnú atmosféru už od začiatku. Súčasťou Let’s Dance je už od začiatku spomínaný choreograf, ktorý sa zakaždým zhostil úlohy prísneho porotcu.
Na vlastné oči videl, ako sa postupne formovala tanečná šou, k čomu prispeli aj čoraz viac pokročilé moderné technológie, no čo je hlavné, nezmenila sa jedna vec, na ktorú neskôr poukázal.
“Ja proste na ten projekt nedám dopustiť. Ja by som ho, len teraz nesmie počúvať produkcia, robil aj zadarmo. Nedohadujem sa tu na honorári. Ja sa proste nehrám na nič, ja ten projekt milujem,” vyšiel s pravdou von Ján Ďurovčík. Podľa jeho slov sa Let’s Dance za posledné roky dostalo do úplne iných rozmerov. “Baví ma to. Baví ma to s Pepem (pozn. red.: režisér Pepe Majeský). Baví ma to s mojimi kolegami. Strašne je to super,” zopakoval nadšený choreograf.
Papieriky, chaos a omyly
Ako zdôraznil, šou si užíval aj predtým, no vtedy to vyzeralo v zákulisí inak. “Bavilo ma to aj dávnejšie, ale keď si spomeniem na to, keď to bolo len v plienkach… Keď sme hlasovali, tá televízna technika nebola na takej úrovni, že po zdvihnutí lopárikov hneď išli výsledky v tabuľkách. Tesne predtým sme to museli napísať na papierik a dať ruku dole s papierikom a Mišo Rajman, dnes už režisér, predtým asistent, čupel takto za kreslom, zobral naše papieriky a bežal do voza, ako bol moderátorský text a nachystali to tam,” prezradil pikantériu, čo sa dialo za kamerami.
Taktiež spomenul, že to bol väčšinou Jozef Bednárik, čo sa vždy pomýlil. “Dal mu tam osmičku, vytiahol deviatku a opačne, proste vkuse sa mýlil,” zaspomínal si Ján Ďurovčík na zosnulého režiséra, známeho svojou spontánnosťou, úprimnosťou a zábavnými vetami, ktoré zakaždým rozosmiali.
Porotcovia si museli schladiť nohy
Predtým sa šou natáčala v PKO, kde však bolo strašne teplo. V súvislosti s tým súvisí ďalšia príhoda a zároveň vec, o ktorej diváci ani len netušili. “V PKO bolo tak horúco, že sa vysielala verzia a my sme boli porota pekne oblečení, no nohy sme mali v lavóre. Vážne, v studenej vode. To bola časť so Zuzou Fialovou,” prezradil.
Ako by Jozef Bednárik vnímal dnešné Let’s Dance?
Ak by bol v porote stále Jozef Bednárik, podľa Jána by bol zo súčasného Let’s Dance nadšený. “Lebo sa to posunulo takým smerom, že je viac svetiel, viac efektov, viac dymu, viac všetkého. Išlo by to jeho cestičkou,” uviedol s dojatím v očiach a doplnil, že výkony tanečníkov sú dnes neporovnateľné.
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Hoci už bolo odvysielaných 11 ročníkov, šou je stále noblesná. “To je na tom super, že to stále drží takú kvalitu noblesnosti, že to nie je taká ľahká zábava,” poznamenal Ján Ďurovčík na záver.
Aj napriek tomu, že Let’s Dance je už roky etablovanou šou s profesionálnou produkciou a výraznými výkonmi na parkete, pre účinkujúcich zostáva stále predovšetkým silnou osobnou skúsenosťou. Svoje o tom vie aj posledná víťazka Zuzana Porubjaková, ktorá po finále otvorene priznala, že výhra pre ňu nebola samozrejmosťou a sama by ju pokojne dopriala aj niekomu inému. Jej úprimné slová ukázali, že za leskom televíznej šou sa skrývajú emócie, tlak aj pokora, ktoré si divák často neuvedomuje.
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