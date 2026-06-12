Kráľovná Slovenska Gwen navštívila klenot hlavného mesta: Vybrala sa k hlavnej vlakovej stanici v Bratislave

Americká influencerka Gwen McMullen, ktorú slovenskí fanúšikovia prezývajú „kráľovná Slovenska“, pokračuje v objavovaní krajiny počas svojej návštevy Bratislavy. Najnovšie sa na sociálnej sieti pochválila fotografiou z Hlavnej stanice v Bratislave.
Vo svojom instagramovom príbehu zverejnila záber pred budovou železničnej stanice. K fotografii pridala stručný odkaz: „Saw the train station in person yesterday“, teda „Včera som osobne videla železničnú stanicu.“
Po ochutnávke slovenských produktov pokračuje v spoznávaní krajiny
McMullen v uplynulých dňoch šírila viacero momentov zo svojej návštevy Slovenska. Svojim sledovateľom ukázala napríklad ochutnávku horaliek či kofoly a viackrát poďakovala slovenským fanúšikom za podporu. Dnes ráno im dokonca popriala dobré ráno zo svojho slovenského ubytovania.
Počas pobytu sa však nevenuje len gastronómii. Zdá sa, že postupne navštevuje aj známe miesta v Bratislave. Jedným z nich sa stala aj Hlavná stanica, ktorá je najväčšou železničnou stanicou na Slovensku a pre mnohých návštevníkov predstavuje prvý kontakt s hlavným mestom.
Z internetového fenoménu sa stala návšteva Slovenska
Príbeh Gwen McMullen zaujal Slovákov po tom, ako si používatelia sociálnych sietí začali všímať jej podobnosť s premiérom Robertom Ficom. Z internetového vtipu sa postupne stal virálny fenomén, ktorý influencerke priniesol tisíce slovenských fanúšikov.
Samotná McMullen situáciu prijala s humorom a začala so Slovákmi pravidelne komunikovať, nie raz aj v lámavej slovenčine. Práve vďaka tomu sa zrodila myšlienka jej návštevy Slovenska, počas ktorej sa v týchto dňoch stretáva s fanúšikmi a spoznáva krajinu aj jej tradície.
Fanúšikov čaká módna šou aj stretnutie
Vyvrcholením jej pobytu v našich končinách bude módna prehliadka značky Lombardi Fashion House. Počas večera sa uskutoční aj premiéra novej dámskej kolekcie, na ktorej sa McMullen podieľala. Návštevníci sa môžu tešiť aj na hudobný program, tanečné vystúpenia, stretnutie s influencerkou a oficiálnu afterparty. Cena vstupenky je 45 eur.
„Dámsku kolekciu sme s Gwen nevytvárali preto, aby niekoho napodobňovala. Má slušať žene, ktorá vie, kto je,“ uviedol módny návrhár Jozef Grondžák. Bratislavské podujatie nebude jedinou zastávkou projektu. Organizátori pripravujú aj ďalšie akcie vrátane stretnutia fanúšikov v Prahe. Súčasťou plánov je aj dokumentárny film, ktorý sa bude venovať nielen virálnej popularite Gwen McMullen, ale aj témam identity, duševného zdravia a vplyvu sociálnych sietí.
O návšteve Slovenska hovorila už niekoľko mesiacov
Návšteva Slovenska pritom nebola spontánnym rozhodnutím. Gwen McMullen o nej hovorila už vo februári, keď sa vo videu prihovorila slovenským fanúšikom. Začala slovami „Ahoj Slovensko, tu ja, tvoja kráľovná Gwen McMullen“ a poďakovala sa za podporu, ktorú od Slovákov dostáva. Už vtedy naznačila, že by sa s fanúšikmi chcela stretnúť aj osobne.
„Robím všetko pre to, aby som sa k vám dostala. A s vašou podporou si naozaj myslím, že sa mi podarí prísť za mojimi novými priateľmi do Slovenskej republiky,“ odkázala. O tom, že sa jej plán konečne podarí zrealizovať, informovali organizátori v utorok. Do Bratislavy následne dorazila v stredu večer a odvtedy na sociálnych sieťach šíri zážitky zo svojho pobytu.
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