Slovenská obec je v zozname najkrajších: Vyrazte sem na výlet, musíte ju vidieť

Foto: Ing.Mgr.Jozef Kotulič, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Michaela Olexová
Tip na výlet
Svoju stopu tu zanechali Gorali, v zime láka blízkosťou lyžiarskych stredísk a počas leta sa mení na zelený raj plný turistických zákutí.

Ždiar prekypuje všetkým, čo môže očariť cudzincov na Slovensku. Za domčekmi vrátane tradičných dreveníc sa dvíhajú majestátne štíty Belianskych Tatier. Z druhej strany zase obec objíma malebná flyšová krajina Spišskej Magury. 

Pri mnohých našich tipoch na výlety predstavujeme krásne obce. Zaviedli sme vás napríklad do Španej Doliny či k malebným zákutiam Zuberca.

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Veľa takýchto obcí pritom možno spoznať počas jedného víkendu. V obci Ždiar však môžete stráviť pokojne celý týždeň a stále budete objavovať čosi nové.

Raj pre turistov a milovníkov prírody

Obec sa rozprestiera len kúsok od Osturne, o ktorej sme vám nedávno priniesli článok, a neďaleko poľskej hranice, za ktorou sa ukrýva rozprávková Nedeca. Pre svoju krásu ju nedávno zaradil do zoznamu najkrajších aj tvorca obsahu FocusSk, ktorý si nechal poradiť pomocou umelej inteligencie. Obec sa ocitla medzi Šumiacom a obcou Čičmany na 6. mieste.

Zažiť tu viete luxusnú „alpskú“ dovolenku, ale aj cenovo dostupné ubytovanie v podobe Airbnb apartmánov, väčších chát, súkromných domov či dokonca tradičných dreveníc.

ždiar
Foto: Profimedia

Ždiar zároveň láka obrovským počtom turistických trás v okolí. V horúcich letných dňoch sa môžete ukryť do podzemia v Belianskej jaskyni alebo vyraziť na výlet do okolia Tatranskej Javoriny. A ak chcete výzvu, rozhodne by ste nemali vynechať obľúbenú Monkovu dolinu.

Náučný chodník do nej začína priamo zo Ždiaru, trasa pokračuje popri Rígeľskom potoku, následne stúpa cez otvorenú horskú krajinu až do sediel, konkrétne cez Široké sedlo a Kopské sedlo. Celá jednosmerná túra vám zaberie približne päť hodín, dá sa predĺžiť zostupom až k Zelenému plesu a hoci patrí medzi ťažšie trasy, odmena je obrovská.

Slovenský skvost, ktorý treba zažiť

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