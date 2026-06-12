Ako to bude s cenami na pumpách? Analytik má dobré správy, vyzerá to na pokles

Ceny pohonných látok by sa v budúcom týždni mali stabilizovať, prípadne by mali mierne klesnúť. Uviedol to analytik finančných trhov XTB Ondrej Greguš.
„Pohyby ropy odrážajú pretrvávajúcu neistotu okolo rokovaní medzi USA a Iránom o otvorení Hormuzského prielivu. Pokles cien ropy z uplynulých týždňov sa do cien na čerpacích staniciach premietne s oneskorením niekoľkých dní až týždňov. Pri podpise memoranda a otváraní prielivu očakávame pokračovanie poklesu cien, pri zlyhaní rokovaní, naopak, návrat rastového tlaku,“ spresnil.
Najdrahšie je v Česku
Situácia na slovenskom trhu s pohonnými látkami podľa neho zostáva stabilná. „Aktuálne ceny na čerpacích staniciach odrážajú pokles cien ropy z posledných týždňov. V rámci V4 zostávame najdrahší pri benzíne (1,697 eura/l oproti Česku 1,669 eura/l, Maďarsku 1,681 eura/l a Poľsku 1,399 eura/l). Pri nafte (1,627 eura/l) sme lacnejší ako Maďarsko (1,747 eura/l) a porovnateľní s Českom (1,577 eura/l), výrazne lacnejšie zostáva Poľsko (1,492 eura/l). Slovensko aktuálne neuplatňuje priame cenové stropy ani daňové úľavy na pohonné látky,“ priblížil.
„Kľúčovou udalosťou týždňa bolo nové kolo vojenských úderov. USA v priebehu týždňa podnikli údery na iránske ciele, Irán odpovedal raketovými útokmi v Perzskom zálive. Napriek eskalácii rokovania o 60-dňovom memorande o porozumení, ktoré by predĺžilo prímerie a otvorilo Hormuzský prieliv, pokračujú za katarského a pakistanského sprostredkovania. Americký minister energetiky uviedol, že lodná doprava cez prieliv sa postupne zvyšuje. Energetické trhy zostávajú citlivé na každý diplomatický signál a volatilita pretrváva,“ dodal analytik.
Niečo klesá, niečo stúpa
Hoci to s cenami palív momentálne vyzerá pomerne pozitívne, to sa nedá povedať o cenách srvátkových proteínov. Téme sme sa venovali v našom článku. Kilogram srvátkového proteínu vystrelil za posledné dva mesiace pri niektorých produktoch aj o 10 eur a je možné, že pôjde ešte vyššie. Balenie populárneho proteínu, ktoré v marci stálo ešte 28 eur, kúpite teraz v niektorých obchodoch až za 38 eur. Pre ľudí tak ide o významný zásah do ich rozpočtu. Môže za to cena srvátky na svetových trhoch.
Ak teda ide hore cena srvátky, ide hore aj cena proteínových práškov. Tá pritom za posledné mesiace doslova vystrelila. Veľkoobchodná cena srvátky na západoeurópskom trhu stúpla z približne 1 100 eur za tonu z januára 2026 na súčasných viac ako 1 700 eur za tonu.
Ide o bezprecedentnú situáciu a interez preto taktiež oslovil Ondreja Greguša, finančného analytika XTB, aby situáciu viac priblížil, vysvetlil dôvody takéhoto vývoja a prezradil, čo od trhu očakáva. V rozhovore nám potvrdil výrazne vyššie tempo rastu a taktiež aj to, že aktuálne vysoké ceny ešte nemusia byť konečné. Článok si môžete prečítať na tomto odkaze.
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