Pripravuje sa nová predajňa. Lacný reťazec mieri prvýkrát mimo Bratislavy, nakúpite tu od 1 eura

Dánsky maloobchodný reťazec Normal naberá na Slovensku tempo. Po otvorení svojej prvej predajne v bratislavskom nákupnom centre Eurovea a pred plánovaným otvorením druhej pobočky v bratislavskom Auparku, ktoré je naplánované na 17. júna, sa objavila ďalšia dôležitá informácia.
O vstupe reťazcu na náš trh sme informovali v samostatnom článku. Spoločnosť momentálne prostredníctvom pracovného portálu hľadá manažéra predajne pre Banskobystrický kraj. Inzerát naznačuje, že expanzia reťazca nebude pokračovať iba v hlavnom meste a ďalšia predajňa by mohla pribudnúť práve v tomto regióne.
Predajne chce vo väčších mestách
Normal v pracovnej ponuke priamo uvádza, že hľadá „Store Managerov pre nové predajne v Banskobystrickom kraji“. Hoci spoločnosť zatiaľ oficiálne neoznámila presnú lokalitu ani termín otvorenia, samotný nábor vedúcich pracovníkov naznačuje, že prípravy na vstup do regiónu sú už v pokročilej fáze.
„Pri výbere lokalít pre predajne sú kľúčovými kritériami dostupnosť a viditeľnosť. Spoločnosť sa zameriava najmä na priestory vo väčších mestách a v ich okolí – v nákupných centrách aj na frekventovaných uliciach –, teda všade tam, kde je vysoká návštevnosť a dobrá expozícia,“ vyjadrili sa pre interez v minulosti zástupcovia reťazca s tým, že preferovaná plocha predajne je približne 400 – 500 metrov štvorcových. Reťazec nám presnú lokalitu novej predajne neposkytol.
Budúci manažér bude mať na starosti nábor zamestnancov, budovanie tímu, plnenie obchodných cieľov a celkové fungovanie novej prevádzky. Ponúkaná mzda začína na úrovni 1 850 eur mesačne v hrubom.
Expanzia sa zrýchľuje
Kým pred niekoľkými týždňami mal Normal na Slovensku len jednu predajňu, dnes už poznáme termín otvorenia druhej a najnovšie indície hovoria aj o ďalšom rozšírení do Banskobystrického kraja. Ak sa informácie z pracovného inzerátu potvrdia, pôjde o prvú prevádzku reťazca mimo Bratislavy a zároveň o ďalší krok v budovaní slovenskej siete, ktorú chce dánska spoločnosť rozširovať postupne podľa dostupnosti vhodných priestorov a záujmu zákazníkov.
„Celkový prístup spoločnosti je postupný – otvárať predajne jednu po druhej. Do budúcna chce NORMAL rozširovať svoju sieť na základe skúseností z prvej predajne na Slovensku a zároveň podľa dostupnosti vhodných priestorov. Tempo expanzie tak závisí najmä od príležitostí na trhu,“ vyjadril sa reťazec pre interez v máji.
Vstup na slovenský trh nadväzuje na úspešné rozširovanie siete v ďalších častiach Európy. Po pôsobení v škandinávskych krajinách zamieril Normal aj do Francúzska, Španielska či Portugalska. Slovensko sa tak stalo dvanástou krajinou v portfóliu dánskeho reťazca.
Koncept, ktorý stavia na nízkych cenách
Normal je známy predajom drogérie, kozmetiky, potrieb pre domácnosť, sladkostí a ďalšieho spotrebného tovaru. Na rozdiel od mnohých konkurentov sa nespolieha na pravidelné akciové kampane. Tvrdí, že zákazníkom ponúka nízke ceny počas celého roka.
Pokiaľ ide o cenovky, viaceré výrobky sa predávajú už za približne jedno euro. Za dostupné ceny možno nájsť nielen drogériu a kozmetiku, ale aj populárne sladkosti známych značiek. Sortiment pritom kombinuje menej známe produkty zo zahraničia s osvedčenými značkami, ktoré slovenskí zákazníci dôverne poznajú z domácich obchodov.
Zaujímavosťou je samotný koncept predajne, ktorý sa odlišuje od bežných obchodov. Normal využíva systém jednosmerného pohybu zákazníkov, takže počas návštevy prirodzene prejdete prakticky celou predajnou.
Tento model je navrhnutý tak, aby ľudia objavovali nové produkty a často siahli aj po tovare, ktorý pôvodne nemali na nákupnom zozname. Reťazec pritom hovorí o nakupovaní ako o „love na poklady“, keďže sortiment sa pravidelne mení a zákazníci môžu pri každej návšteve objaviť niečo nové. Podobný koncept využívajú napríklad nábytkárske prevádzky.
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