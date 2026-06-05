Pripravuje sa nová predajňa. Lacný reťazec mieri prvýkrát mimo Bratislavy, nakúpite tu od 1 eura

Foto: Fb/Normal Slovensko

Martin Cucík
Obchodné reťazce
Slovenský trh tento rok privítal nový reťazec Normal. Momentálne plánuje prvú predajňu mimo Bratislavy.

Dánsky maloobchodný reťazec Normal naberá na Slovensku tempo. Po otvorení svojej prvej predajne v bratislavskom nákupnom centre Eurovea a pred plánovaným otvorením druhej pobočky v bratislavskom Auparku, ktoré je naplánované na 17. júna, sa objavila ďalšia dôležitá informácia.

O vstupe reťazcu na náš trh sme informovali v samostatnom článku. Spoločnosť momentálne prostredníctvom pracovného portálu hľadá manažéra predajne pre Banskobystrický kraj. Inzerát naznačuje, že expanzia reťazca nebude pokračovať iba v hlavnom meste a ďalšia predajňa by mohla pribudnúť práve v tomto regióne.

Viac z témy Obchodné reťazce:
1.
Billu zasiahla transakčná daň aj krádeže. Za minulý rok je v strate takmer 8 miliónov eur
2.
Obrovská značka prichádza so zásadnou novinkou. V známom nákupnom centre dnes otvára prvý beauty shop
3.
Slovenská ikona v známom nákupnom centre skončila, otvorila tu konkurencia. Nových predajní pribudlo viac
Zobraziť všetky články (399)

Predajne chce vo väčších mestách

Normal v pracovnej ponuke priamo uvádza, že hľadá „Store Managerov pre nové predajne v Banskobystrickom kraji“. Hoci spoločnosť zatiaľ oficiálne neoznámila presnú lokalitu ani termín otvorenia, samotný nábor vedúcich pracovníkov naznačuje, že prípravy na vstup do regiónu sú už v pokročilej fáze.

Predajňa normal
Foto: interez.sk

Pri výbere lokalít pre predajne sú kľúčovými kritériami dostupnosť a viditeľnosť. Spoločnosť sa zameriava najmä na priestory vo väčších mestách a v ich okolí – v nákupných centrách aj na frekventovaných uliciach –, teda všade tam, kde je vysoká návštevnosť a dobrá expozícia,“ vyjadrili sa pre interez v minulosti  zástupcovia reťazca s tým, že preferovaná plocha predajne je približne 400 – 500 metrov štvorcových. Reťazec nám presnú lokalitu novej predajne neposkytol.

Budúci manažér bude mať na starosti nábor zamestnancov, budovanie tímu, plnenie obchodných cieľov a celkové fungovanie novej prevádzky. Ponúkaná mzda začína na úrovni 1 850 eur mesačne v hrubom.

Expanzia sa zrýchľuje

Kým pred niekoľkými týždňami mal Normal na Slovensku len jednu predajňu, dnes už poznáme termín otvorenia druhej a najnovšie indície hovoria aj o ďalšom rozšírení do Banskobystrického kraja. Ak sa informácie z pracovného inzerátu potvrdia, pôjde o prvú prevádzku reťazca mimo Bratislavy a zároveň o ďalší krok v budovaní slovenskej siete, ktorú chce dánska spoločnosť rozširovať postupne podľa dostupnosti vhodných priestorov a záujmu zákazníkov.

Predajňa Normal v Auparku
Foto: interez.sk

Celkový prístup spoločnosti je postupný – otvárať predajne jednu po druhej. Do budúcna chce NORMAL rozširovať svoju sieť na základe skúseností z prvej predajne na Slovensku a zároveň podľa dostupnosti vhodných priestorov. Tempo expanzie tak závisí najmä od príležitostí na trhu,“ vyjadril sa reťazec pre interez v máji.

Vstup na slovenský trh nadväzuje na úspešné rozširovanie siete v ďalších častiach Európy. Po pôsobení v škandinávskych krajinách zamieril Normal aj do Francúzska, Španielska či Portugalska. Slovensko sa tak stalo dvanástou krajinou v portfóliu dánskeho reťazca.

Koncept, ktorý stavia na nízkych cenách

Normal je známy predajom drogérie, kozmetiky, potrieb pre domácnosť, sladkostí a ďalšieho spotrebného tovaru. Na rozdiel od mnohých konkurentov sa nespolieha na pravidelné akciové kampane. Tvrdí, že zákazníkom ponúka nízke ceny počas celého roka.

Pokiaľ ide o cenovky, viaceré výrobky sa predávajú už za približne jedno euro. Za dostupné ceny možno nájsť nielen drogériu a kozmetiku, ale aj populárne sladkosti známych značiek. Sortiment pritom kombinuje menej známe produkty zo zahraničia s osvedčenými značkami, ktoré slovenskí zákazníci dôverne poznajú z domácich obchodov.

Foto: Flickr/KNKTR PR

Zaujímavosťou je samotný koncept predajne, ktorý sa odlišuje od bežných obchodov. Normal využíva systém jednosmerného pohybu zákazníkov, takže počas návštevy prirodzene prejdete prakticky celou predajnou.

Tento model je navrhnutý tak, aby ľudia objavovali nové produkty a často siahli aj po tovare, ktorý pôvodne nemali na nákupnom zozname. Reťazec pritom hovorí o nakupovaní ako o „love na poklady“, keďže sortiment sa pravidelne mení a zákazníci môžu pri každej návšteve objaviť niečo nové. Podobný koncept využívajú napríklad nábytkárske prevádzky.

Ak vám tento článok niečo dal, odmeňte ho. Nie lajkom, ale podporou. Pridajte sa k interez PREMIUM a získajte:

  • 📰 Články bez reklám na interez, Odzadu, EMEFKA, Startitup, Fontech
  • 📚 Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
  • 🎁 Prístup k exkluzívnym benefitom
Predplaťte si nás teraz
Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Biedronka chce mať tento rok 50 slovenských predajní. Expanziu na východ krajiny zatiaľ nepotvrdila

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Navštívili sme najkrajšiu slovenskú dolinu, akú sme kedy videli. Čaká tu na vás priezračné pleso
Tip na výlet
Navštívili sme najkrajšiu slovenskú dolinu, akú sme kedy videli. Čaká tu na vás priezračné pleso
Vláda sa masaker stále snaží ututlať. Pokojná manifestácia sa v Číne zmenila na peklo, o ktorom sa nehovorí
Vláda sa masaker stále snaží ututlať. Pokojná manifestácia sa v Číne zmenila na peklo, o ktorom sa nehovorí
Bežecký tréner Ďurica: Nebežec sa vie na 5 km preteky pripraviť za 3 mesiace. Polmaratón odporúčam až po viac ako pol roku
Bežecký tréner Ďurica: Nebežec sa vie na 5 km preteky pripraviť za 3 mesiace. Polmaratón odporúčam až po viac ako pol roku
Nové predajne rastú ako z vody. Lidla či Kauflandu sa dočkajú aj menšie mestá, nezaostáva ani Billa či Tesco
Obchodné reťazce
Nové predajne rastú ako z vody. Lidla či Kauflandu sa dočkajú aj menšie mestá, nezaostáva ani Billa či Tesco
Konvertoval na islam, odmietol bojovať vo Vietname. Muhammad Ali je legendou v boxe aj dnes
Konvertoval na islam, odmietol bojovať vo Vietname. Muhammad Ali je legendou v boxe aj dnes
V zamestnaní si musíme nastaviť hranice: Expertka na pracovné vzťahy radí, ako si pýtať vyšší plat
V zamestnaní si musíme nastaviť hranice: Expertka na pracovné vzťahy radí, ako si pýtať vyšší plat
Zelená míľa je podľa Slovákov 3. najlepší film vôbec. Dosiahol tržby 286 miliónov, sú v ňom historické nepresnosti
Zelená míľa je podľa Slovákov 3. najlepší film vôbec. Dosiahol tržby 286 miliónov, sú v ňom historické nepresnosti
Brand manažérka Birellu: Príchuť pomelo-grep je fenomén, predaj nám výrazne ovplyvňuje počasie
Brand manažérka Birellu: Príchuť pomelo-grep je fenomén, predaj nám výrazne ovplyvňuje počasie
Bola som na laserovej epilácii: Nahotu po chvíľke neriešite. Najviac ma prekvapila poloha, v akej som musela ležať
Bola som na laserovej epilácii: Nahotu po chvíľke neriešite. Najviac ma prekvapila poloha, v akej som musela ležať
Kristína a Juraj radia, ako na lacnejšiu dovolenku na Islande: Na 7 dní si pripravte 1 500 až 2 000 €
Slováci a Česi v zahraničí
Kristína a Juraj radia, ako na lacnejšiu dovolenku na Islande: Na 7 dní si pripravte 1 500 až 2 000 €
Dôležité povinnosti študentov: Každý rok robia tú istú chybu, o jednej lehote mnohí nevedia
Dôležité povinnosti študentov: Každý rok robia tú istú chybu, o jednej lehote mnohí nevedia
Duško Popov bol dvojitý agent, ktorý oklamal nacistov. Inšpiroval vznik Jamesa Bonda, pohŕdal ním
Duško Popov bol dvojitý agent, ktorý oklamal nacistov. Inšpiroval vznik Jamesa Bonda, pohŕdal ním

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac