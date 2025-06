Kuracie rezne za 7,39 eura, syr za 6,49 eura: Pozreli sme sa na ceny potravín v Chorvátsku, v porovnaní s našimi prekvapili

Chystáte sa toto leto na dovolenku do Chorvátska a premýšľate, či si zbaliť jedlo z domu? Nie ste sami. Táto otázka trápi mnohých dovolenkárov každý rok. My sme sa preto pozreli priamo do chorvátskych supermarketov, aby sme zistili, koľko vás bude stáť bežný nákup potravín. Výsledok vás možno prekvapí.

Ceny v supermarketoch v obľúbenej destinácii Slovákov určite zaujímajú každého dovolenkára smerujúceho na Jadran. Ich každoročnou dilemou je bezpochyby to, či si nakúpiť potraviny až na mieste, alebo naplniť kufor auta konzervami ešte zo Slovenska. Rozhodli sme sa ju vyriešiť za vás, preto sme navštívili supermarket Plodine a Lidl v Chorvátsku a pozreli sa na ceny bežných potravín.

Zdražovanie zasiahlo aj Chorvátsko

Rozdiely v cenách sa medzi Slovenskom a Chorvátskom za posledné roky výrazne zmenšili. Inflácia, žiaľ, neobišla ani túto dovolenkovú destináciu a podľa miestnych je jej dosah citeľný, no zároveň podobný ako u nás.

Inflácia v Chorvátsku je dokonca o čosi vyššia ako na Slovensku. Čiže ceny v Chorvátsku sú určite vyššie ako boli minulý rok, ale tak je to aj u nás na Slovensku. Záleží to však aj na akciách a reťazcoch, v ktorých ľudia nakupujú. Ceny v Chorvátsku a na Slovensku sú podľa nás porovnateľné.

Veronika Samborská v intereze zodpovedá za korektúru časti článkov. Spolu s manželom a s dvoma deťmi žijú v lete v Chorvátsku a už viac ako 13 rokov prevádzkujú cestovnú kanceláriu COLUMBUS travel. Svoje zážitky z Jadranu čitateľom približuje v spolupráci s redaktorkou portálu Klaudiou Bencúrovou.

Takéto sú ceny potravín v Chorvátsku

K dnešnému dňu, ešte pred hlavnou dovolenkovou sezónou, zaplatíte v Chorvátsku napríklad za chlieb 1,84 eura, za 150 gramov krájanej suchej salámy 1,99 eura, za kilogram tvrdého syra 6,49 eura, za 700 gramov tvrdej salámy 6,69 eura, za kilogram klobásy na grilovanie 8,37 eura, za 500 gramov hovädzieho mletého mäsa 4,95 eura, za 450 gramov bravčového mletého mäsa 1,83 eura, za celé kura 2,79 eura a za 1 kilogram kuracích rezňov 7,39 eura.

Ak patríte medzi dovolenkárov, ktorí si radi varia sami a cestujete autom, možno vás láka myšlienka nakúpiť všetko doma. No podľa našich zistení sa vám to neoplatí, pretože rozdiel medzi cenami doma a v Chorvátsku je minimálny.

Navyše, balenie jedla zaberie v aute miesto, vyžaduje plánovanie a aj chladiace boxy. Okrem toho potraviny v Chorvátsku sú podľa nás v oveľa vyššej kvalite než na Slovensku, viac sa dozviete v našom rozhovore.