Slovenská kráľovná ochutnala horalky. Američanku Gwen môžete stretnúť za 45 eur

Americká influencerka Gwen McMullen, ktorá sa korunovala za kráľovnú Slovenska, dorazila do našich končín a naplnila svoje sľuby o tom, že k nám raz zavíta. Preslávila sa podobnosťou s Robertom Ficom, vďaka čomu sa stala virálnou a jej videá si u nás získali veľkú pozornosť. “Ficova dvojníčka”, ako je označovaná na internete, sa aktuálne nachádza na Slovensku. A v uplynulých hodinách už stihla ochutnať aj snáď našu najpopulárnejšiu sladkosť – horalky.
Gwen sa už stihla podeliť o taste test našej najobľúbenejšej sladkosti, čo typicky zahraniční turisti robia, keď k nám zavítajú. Svojim sledovateľom najprv ozrejmila, že sú kombináciou arašidového masla a čokolády a priznala, že je to jej obľúbená kombinácia.
Horalky sa jej zapáčili
Už pri otváraní balenia keksíka nešetrila svojimi nadšenými dojmami a opísala, že horalky vyzerajú veľmi chutne. Po okúsení prvého sústa vypleštila oči a zhodnotila, že sadli aj jej chuťovým pohárikom. Teraz nám už iba zostáva čakať, kedy ochutná bryndzové halušky.
“Kráľovná je tu”
V ďalšom zo svojich videí ukázala, ako si kupuje čipsy a kolu na benzínovej pumpe po ceste do Bratislavy. Jej fanúšikovia v komentárovej sekcii nešetrili nadšenými reakciami a viacerí zopakovali, že “kráľovná je tu”.
Na internete však môžeme naraziť aj na reakcie druhej skupiny ľudí, ktorí tvrdia, že hype okolo Gwen už mal dávno opadnúť a nerozumejú, že sa jej dostáva toľko pozornosti.
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Stretnutie s kráľovnou za 45 eur
Gwen sa má v piatok zúčastniť eventu s názvom Royal Fashion Night by LOMBARDI, ktorý sa bude konať v Neptune Clube v bratislavskom Starom Meste. Lístky na toto podujatie sú v predaji za 45 eur.
“Internetový fenomén Queen of Slovakia prichádza prvýkrát naživo na Slovensko. Zažite Gwyneth McMullen osobne na jednom z najdiskutovanejších eventov roka v atmosfére luxusnej fashion night,” avizuje usporiadateľ. Či sa “kráľovnej Slovenska” podarí pritiahnuť naň publikum, uvidíme.
Ako sa Gwen stala “kráľovnou”?
Ako sme vás informovali, príbeh Gwen McMullen sa začal na sociálnych sieťach, kde si mnohí Slováci všimli jej podobnosť s premiérom Robertom Ficom. Z pôvodne nenápadných príspevkov a vtipov sa postupne stal virálny fenomén, ktorý prerástol hranice internetu.
Samotná influencerka sa rozhodla celú situáciu prijať s nadhľadom. Namiesto odmietania internetových vtipov ich premenila na súčasť svojej online identity a začala komunikovať so slovenskými fanúšikmi. Práve vďaka tomu si získala ďalších priaznivcov aj mimo Spojených štátov.
„Celé sa to začalo na obrazovke telefónu. A teraz to bude skutočné. Uvidím ľudí, ktorí ma podporovali, naživo a budem im môcť podať ruku. To sa nedá porovnať so žiadnym lajkom,“ odkázala McMullen prostredníctvom organizátorov.
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Myšlienka prísť na Slovensko pritom vôbec nie je impulzívny nápad pojašenej Američanky. Už 26. februára 2026 zverejnila Gwen McMullen video, v ktorom sa prihovorila slovenským fanúšikom. Začala po slovensky „Ahoj, Slovensko, tu ja, tvoja kráľovná Gwen McMullen“ a následne sa poďakovala za podporu, ktorej sa jej od nás dostávalo.
V tom čase zároveň naznačila, že by sa s ľuďmi chcela stretnúť aj osobne. „Robím všetko pre to, aby som sa k vám dostala. A s vašou podporou si naozaj myslím, že sa mi podarí prísť za mojimi novými priateľmi do Slovenskej republiky,“ odkázala fanúšikom.
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