Zuzane Belohorcovej gratulujú k sexi objavu. Pravda o atraktívnom mužovi z fotky však môže byť iná

Zuzana Belohorcová má za sebou náročné obdobie, ktoré sa skončilo rozvodom s Vlastom Hájekom. Na sociálnej sieti eraz naznačila novú životnú kapitolu a jednou fotografiou okamžite vzbudila zvedavosť.
Zuzana Belohorcová poriadne prekvapila fanúšikov. Na Instagrame zverejnila fotografiu v objatí šarmantného muža a k záberu pridala odkaz o novej etape života. Záber na prvý pohľad pôsobil ako oznámenie nového vzťahu po rozvode. Muž vedľa nej vyzeral prirodzene, sebavedomo a mnohým sa zdalo, že by sa k moderátorke výborne hodil.
Celé to však malo háčik. Muž na fotografii nemá byť skutočný, ale vytvorený umelou inteligenciou. Práve preto sa pod príspevkom rýchlo rozbehla debata, či Zuzana ukázala nového partnera, alebo iba symbolicky naznačila, že sa v jej živote začína nová kapitola.
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Pochválila sa novým objavom
Fotografia, ktorú Zuzana pridala, pôsobí veľmi reálne. Niet sa preto čo čudovať, že časť fanúšikov okamžite začala hovoriť o novom mužovi po jej boku. Záber vyzeral romanticky, upravene a na prvý pohľad dôveryhodne. Pri bližšom pohľade sa však začali objavovať pochybnosti.
Zuzana Belohorcová k fotografii pridala aj odkaz, ktorý hovorí za všetko. „A áno… konečne môžem. Začína nová etapa môjho života,“ napísala na Instagrame.
Rozhodne tak ide o jej vysnívaného partnera, hoci sa ponúka otázka, či sa nepodelila len o to, ako chce, aby vyzeral. Pod príspevkom sa rýchlo objavilo množstvo reakcií. Zuzane napísala aj Zuzana Plačková, ktorá jej k fotke odkázala: „Dokonalé.“
Reagovali aj Lela Ceterová, Jaro Slávik, Lucia Mokráňová či Erika Barkolová. Väčšina komentárov bola milá a podporná. Fanúšikovia zjavne vnímali fotografiu najmä ako symbol toho, že Zuzana má po rozvode právo na novú kapitolu a šťastie po boku niekoho, pri kom sa bude cítiť dobre.
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Muž na fotke vyzeral skutočne, no pravda môže byť inde
Popri nadšených reakciách sa však ozvali aj pozornejší ľudia, ktorí rýchlo upozornili, že muž na zábere podľa nich nie je reálny. „Sorry, mám rád Zuzu, ale vy čo tu tlieskate, fakt nepoznáte toho chlapa generovaného AI… Toľko ovcí je tu, bohužiaľ,“ napísal jeden fanúšik.
Ďalšia komentujúca si všimla najmä ruky. „No tie prsty hneď udrú napríklad do očí,“ napísala. Iná reakcia znela: „To bude asi AI, nie? A keď nie, tak Vlastík sa môže ísť zahrabať.“ Niektorí však aj napriek pochybnostiam brali fotografiu s úsmevom a podporou. „Vyzerá ako vytvorený AI, taký je dokonalý. Zuzka, držím palce,“ objavilo sa pod fotkou.
Podobne to videla aj ďalšia fanúšička, podľa ktorej môže ísť najmä o symbol nového obdobia. „Skôr si myslím, že je už oficiálne rozvedená a to berie ako novú etapu života. A možno do jej života príde aj taký fešák,“ napísala. Debata sa tým neskončila.
Jedna zo sledovateliek dokonca uviedla, že si muža preverila cez stránku PimEyes. „Dala jsem si ho do pimeyes.com a je to AI,“ napísala v komentári. Niektorí sledujúci tak upozornili na konkrétne detaily, ktoré im nesedeli, najmä na prsty a až príliš dokonalý vzhľad muža.
Práve tie spustili otázky, či nejde o obrázok vytvorený cez umelú inteligenciu. Obrázok sme preto skontrolovali cez nástroj, ktorý overuje, či nahraná fotografia obsahuje signály pôvodu spojené s obrázkami vytvorenými nástrojmi OpenAI.
Vyhľadáva napríklad metadáta C2PA či vodoznaky SynthID a následne ukáže, či niektorý z nich zachytí. Pri tejto fotografii nástroj vyhodnotil, že obrázok nesie znaky obsahu vytvoreného pomocou nástrojov OpenAI.
Kontrola zároveň zachytila aj podporujúci signál, ktorý naznačuje pôvod záberu v umelej inteligencii. Ide o digitálny vodoznak, ktorý voľným okom nevidno, no v obrázku môže zostať ako skrytá stopa. Aj z tohto dôvodu mohol záber pôsobiť veľmi presvedčivo a zmiasť fanúšikov aj niektoré známe tváre.
Nová etapa po rozvode
Fotografia má aktuálne viac než 25-tisíc lajkov. Takáto odozva ukazuje, ako silno ľudia reagujú na predstavu, že by Zuzana mohla po rozvode začať novú kapitolu aj v súkromí. Muž na zábere síce nemusí byť skutočný, no reakcie pod príspevkom ukázali, ako veľmi jej ľudia držia palce.
Spomínanú fotografiu pridala krátko po tom, ako sa skončilo jej manželstvo s Vlastom Hájekom. Ako uviedol magazín Emma, rozvod prebehol vo štvrtok 11. júna 2026 v Prahe. Zuzana po pojednávaní priznala, že to pre ňu nebola jednoduchá situácia.
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„Jasné, že som mala veľmi veľký rešpekt, pretože som prvýkrát v živote vôbec bola na súde a prvýkrát v takej pozícii, že som išla sama za seba a ešte k tomu na rozvod,“ prezradila pre Emmu.
Silné pre ňu bolo aj to, že na pojednávanie prišla sama. „Bola som tam sama, môj už bývalý manžel si nedal ani tú námahu, aby tam prišiel, asi iné veci boli dôležitejšie,“ povedala otvorene. Napriek emóciám všetko prebehlo rýchlo.
Zuzana vysvetlila, že sa dohodli na pravidlách a podľa nového zákonníka v Českej republike môže byť rozvod rýchlou záležitosťou, pokiaľ sa obe strany dohodnú.
Rozvod jej priniesol úľavu
Po pojednávaní netajila, že z nej opadla veľká ťarcha. „Úprimne, odľahlo mi. Jednu záležitosť mám vyriešenú, ostáva už len predať náš dom na Tenerife a každý si môžeme ísť svojou cestou,“ povedala pre Emmu.
Dnes už celú situáciu vníma pokojnejšie než na začiatku. Pripúšťa, že život prináša aj náročné momenty, no snaží sa ich prijať s nadhľadom a obrátiť list. Otvorene pritom spomenula aj bolestivé udalosti, ktoré predchádzali koncu manželstva. „Už sa na to pozerám inak ako v začiatkoch, kedy praskla nevera, a nebola to Vlastíkova prvá nevera,“ uviedla.
Dodala, že niektoré veci sa odpustiť dajú, no pri iných už človek cíti, že pohár pretiekol. V tomto období sa mohla oprieť najmä o deti. „Som rada, že môžem ísť životom sama, s deťmi. Tešíme sa na to. Deti tu boli pre mňa veľkou oporou,“ priznala.
S otázkou, či ide o fotografiu vytvorenú umelou inteligenciou, sme oslovili aj samotnú Zuzanu Belohorcovú. Do uzávierky článku nám neodpovedala. Ak nám poskytne svoje vyjadrenie, článok budeme aktualizovať.
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