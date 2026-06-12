Miliónové straty v elektromobilite. Známa značka na Slovensku prerába, zisk najbližšie roky neočakáva

Elektromobilita je často označovaná za jeden z najperspektívnejších segmentov dopravy budúcnosti. Napriek rastúcemu počtu elektrických áut na cestách však firmy budujúce nabíjaciu infraštruktúru stále čakajú na obdobie, keď sa ich investície začnú výraznejšie vracať.
Potvrdzujú to aj najnovšie hospodárske výsledky spoločnosti GreenWay Slovensko, jedného z najvýznamnejších prevádzkovateľov nabíjacích staníc v regióne. Firma za minulý rok zaznamenala pokles tržieb a zároveň opäť skončila v mnohomiliónovej strate. Vedenie spoločnosti však tvrdí, že ide o očakávaný vývoj a zisk nepredpokladá skôr ako o desať rokov. Informoval o tom portál Index.
Elektromobilov pribúda, návratnosť investícií zaostáva
Budovanie nabíjacej siete patrí medzi kapitálovo najnáročnejšie segmenty elektromobility. Nestačí postaviť samotnú nabíjačku. Prevádzkovatelia musia investovať do elektrických prípojok, pozemkov, softvéru, servisu, zákazníckej podpory či modernizácie technológií. Práve preto mnohé spoločnosti v sektore dlhé roky fungujú bez zisku. GreenWay nie je výnimkou.
Firma za posledné roky pravidelne vykazovala straty, pričom minulý rok sa vyšplhala na viac ako štyri milióny eur. Napriek tomu pokračuje v rozširovaní siete. Skupina dnes prevádzkuje tisíce nabíjacích bodov na Slovensku, v Poľsku aj v Chorvátsku a patrí medzi najvýznamnejších hráčov v regióne.
Hoci hospodárske výsledky na prvý pohľad nevyzerajú povzbudivo, investori firme naďalej dôverujú. Dôkazom je vstup fondu Mirova, ktorý sa stal najväčším akcionárom skupiny po investícii presahujúcej 50 miliónov eur. Fond patrí do skupiny Natixis Investment Managers a špecializuje sa na projekty spojené s energetickou transformáciou.
Nejde pritom o prvý prípad, keď GreenWay získal výraznú finančnú podporu. Už v minulosti spoločnosť podporili medzinárodné investičné fondy, Slovak Investment Holding či Európska investičná banka. Najnovšie si skupina zabezpečila zelené dlhové financovanie až do výšky 138 miliónov eur. Do financovania sa zapojili viaceré európske finančné inštitúcie vrátane Európskej banky pre obnovu a rozvoj.
Napriek zlým číslam investície rastú
Peniaze majú smerovať najmä do ďalšieho rozširovania siete a modernizácie služieb v krajinách strednej a východnej Európy. Podľa spoločnosti ide o historicky prvé financovanie podobného typu pre nezávislého prevádzkovateľa nabíjacej infraštruktúry v regióne.
Napriek stratovému hospodáreniu GreenWay pokračuje vo veľkých investíciách do rozvoja siete. Ako sa píše na webe spoločnosti, vlani dokončila výstavbu 368 nových nabíjacích bodov na Slovensku a v Poľsku v rámci medzinárodného projektu Cross-E.
Väčšina nových staníc je vybavená ultrarýchlymi nabíjačkami s výkonom až 400 kW a vznikla najmä pri diaľniciach, rýchlostných cestách a ďalších frekventovaných dopravných uzloch. Tie majú zabezpečiť vyššiu efektivitu nabíjacích staníc.
Na Slovensku pribudlo 89 nových nabíjacích bodov v 20 lokalitách, v Poľsku ďalších 279 na 48 miestach. Vďaka tejto investícii sa celkový výkon siete GreenWay zdvojnásobil na 75 MW.
Zisk až o desať rokov
Zakladateľ GreenWay Peter Badík otvorene priznáva, že rýchly zisk nie je cieľom najbližších rokov. Podľa jeho slov neočakáva skupina kladný hospodársky výsledok skôr ako okolo roku 2035. Dôvod je jednoduchý. Trh elektromobility je stále vo fáze budovania.
Firmy sa snažia vybudovať dostatočne hustú sieť nabíjačiek skôr, než sa počet elektromobilov dostane na úroveň, ktorá zabezpečí výraznejšiu návratnosť investícií. Pre GreenWay tak zostáva prioritou rast a získavanie nových lokalít. Kým počet elektromobilov na cestách stúpa, prevádzkovatelia nabíjacej infraštruktúry musia zatiaľ počítať s tým, že cesta k ziskovosti bude ešte dlhá. Spoliehať sa musia najmä na granty a dotácie.
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