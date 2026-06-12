Slováci už nakupujú v novej predajni. Tesco sa rozširuje, dobré správy má aj pre východ Slovenska

Ilustračná foto: TS Tesco

Jakub Baláž
Obchodné reťazce
Populárny obchodník sa približuje k méte 200 otvorených slovenských predajní.

Britský reťazec Tesco sa postupne rozširuje a na slovenskom trhu okrem nových predajní rozvíja aj službu online nákupov. Novinky teraz prináša v oboch segmentoch – otvoril 183. tuzemskú pobočku a komfortné nakupovanie sprístupnil ďalším desiatkam tisíc ľudí.

Spoločnosť o tom informovala v tlačovej správe.

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Ďalšia pobočka britskej siete pribudla v novom bratislavskom projekte Florian. Po nedávnom otvorení na najväčšom slovenskom sídlisku v Petržalke sa tak Tesco dostalo na úroveň 183 otvorených slovenských predajní. Prevádzka v rezidenčnom Floriane je realizovaná v menšom formáte Expres.

Rozširuje sa aj populárna služba

Predajňa Tesco Expres Florian ideálne zapadne do rytmu tejto dynamicky sa rozvíjajúcej mestskej lokality,” uviedol na margo otvorenia Martin Kuruc, generálny riaditeľ Tesca na Slovensku. Pobočka návštevníkom ponúkne moderný vzhľad na 133 metroch štvorcových predajnej plochy a k dispozícii budú aj tri samoobslužné pokladnice, jedna klasická pokladnica a tiež kávovar, ktorý už môžeme nájsť vo viacerých prevádzkach britského reťazca.

Tesco má na Slovensku okrem 183 pobočiek aj tri distribučné centrá – v Beckove, Gáni a Prešove. Ponúka tiež služby v telekomunikačnej oblasti a prevádzkuje 18 čerpacích staníc. V roku 2024 sa tržby akciovky Tesco Stores vyšplhali na 1,75 miliardy eur.

Spoločnosť na Slovensku prevádzkuje predajne v rôznych formátoch pod označeniami Expres, Supermarket a Hypermarket. Veľmi obľúbená je napríklad módna sekcia F&F, ktorú môžu zákazníci štandardne nájsť v hypermarketoch.

Okrem novej predajne Tesco na Slovensku naďalej rozširuje službu online nákupov. V súčasnosti by mala byť prístupná už pre 84 % Slovákov.

Ako Tesco informovalo v tlačovej správe, možnosť nechať si doviezť nákup z Tesca až domov bude odteraz dostupná pre 72-tisíc obyvateľov Bardejova a okolia. Službu reťazec sprístupňuje aj pre 50-tisíc nových zákazníkov v Ružomberku a okolí a ďalších 30-tisíc obyvateľov okolia Piešťan. Celkovo je tak najväčšia služba online nákupov potravín a potrieb do domácnosti dostupná už pre 4,58 milióna Slovákov.

Foto: TS Tesco

Ďalšie predajne budú pribúdať

Ako sme vás ešte začiatkom tohto roka informovali, Tesco má na Slovensku záujem rozširovať portfólio svojich kamenných predajní aj naďalej.

Podnikanie na Slovensku patrí medzi prioritné trhy Tesca a máme pred sebou pripravený viacročný program otvárania nových obchodov. V súčasnosti hľadáme nové priestory najmä v mestách či vo veľkých obciach s rozlohou od 400 do 2 000 štvorcových metrov, a to naprieč celým Slovenskom,” uviedla pre interez Mária Zerzanová, PR manažérka Tesco Stores SR.

Počas uplynulého roka sa Tescu podarilo otvoriť nové predajne v Nových Zámkoch a Leopoldove, zároveň s ohľadom na efektívnosť, udržateľnosť a väčší komfort prešlo rekonštrukciou ďalších deväť obchodov.

Ilustračná foto: Profimedia

So zreteľom na vyššie konkurenčné prostredie, trendy v nakupovaní, vstup nového reťazca či zmeny v správaní zákazníkov sa obchodníci čoraz viac snažia byť ľuďom čo najbližšie. Tescu dáva na našom trhu výhodu aj to, že je schopné operovať vo viacerých formátoch a teda platí, že sa neobzerá iba po tých najfrekventovanejších lokalitách, ale dokáže obyvateľov obslúžiť aj pomocou menších regionálnejších predajní.

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