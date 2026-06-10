Boli sme v novom lôžkovom vozni ZSSK, má byť hotelom na koľajniciach. V apartmáne sa aj osprchujete

Cestovanie nočnými vlakmi nie je len spôsobom, ako sa dostať z jedného miesta na druhé, ale môže byť aj zážitkom. Naprieč Európou vieme vyraziť rôznymi železničnými traťami, ktoré spájajú zaujímavé miesta a vo vlaku si počas jazdy oddýchneme. Táto forma dopravy zažíva návrat, preto je skvelou správou novinka, s ktorou prichádza Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK). Predstavila nový modernizovaný lôžkový vozeň s útulnými kupé, apartmánmi so súkromným WC, sprchou či strešnými oknami, z ktorých sa cestujúcim naskytnú nádherné výhľady priamo z “postele”.
Prvý modernizovaný lôžkový vozeň predstavila ZSSK na železničnom veľtrhu Rail Business Days 2026 v Ostrave, kam sme sa ho vybrali obzrieť medzi prvými. V roku 2024 sme cestovali nočným vlakom do chorvátskeho Splitu, a preto sme boli zvedaví, či ZSSK prichádza s výraznejšími zmenami, čo sa týka komfortu nočného cestovania. Vyzerá to tak, že áno, navyše už čoskoro by ste sa modernizovanými vozňami mohli previesť na trase Humenné – Košice – Žilina – Praha a Humenné – Košice – Žilina – Bratislava.
S akými novinkami prichádzajú?
Modernizované lôžkové vozne sľubujú minimálne 30 lôžok, viac súkromia vďaka novému usporiadaniu kupé, ich samozrejmosťou bude klimatizácia a pribudnú nové kategórie ubytovania vrátane apartmánov s vlastnou kúpeľňou a WC. ZSSK plánuje obstarať 10 takýchto modernizovaných lôžkových vozňov s možnosťou rozšírenia o ďalšie vozne.
Obnova nočných vlakov je pre ZSSK zároveň nevyhnutnosťou, avizoval samotný národný dopravca, ktorý aktuálne prevádzkuje 30 lôžkových vozňov, pričom väčšina z nich bola vyrobená ešte v 80. rokoch minulého storočia. Časť vozňov nie je klimatizovaná a viaceré sa postupne blížia ku koncu svojej technickej životnosti. ZSSK preto plánuje postupne vyradiť približne 20 najstarších vozňov a nahradiť ich modernejšími riešeniami.
Prvé modernizované vozne chce zaradiť do prevádzky ešte v priebehu roka 2026, na tlačovej konferencii dokonca odznelo, že by k tomu malo dôjsť na Slovensku už počas leta. Či sa tak skutočne stane, budeme sledovať a informovať vás.
Okrem toho bol v Ostrave spomenutý aj veľmi zaujímavý prívlastok nového lôžkového vozňa – hotel na koľajniciach. A podľa prvého dojmu musíme uznať, že pôsobí skutočne útulne.
Pribudlo druhé okno aj sprcha
Len čo sme vošli dnu, príjemne nás prekvapili toalety, ktoré sú dobre osvetlené a priestranné. Pokračovali sme prehliadkou jednotlivých uzamykateľných kupé. Zaujalo nás ich umiestnenie na dvoch poschodiach, úložný priestor s vešiakmi a lôžka s vankúšom a posteľnými obliečkami, ktoré pôsobia pohodlne. Aj sme ich otestovali, na chvíľu sme si ľahli a môžeme zhodnotiť, že si bez problémov vieme predstaviť stráviť tu noc.
Najviac nás očaril už spomínaný double apartmán so súkromnou sprchou, ktorý disponuje okrem bežného okna aj druhým strešným oknom a cestujúcim sa tak naskytnú výhľady priamo z “postele”. Tie sú tu umiestnené nad sebou a fungujú na princípe, ako pri lôžkových vozňoch poznáme: horné lôžko sa dá zložiť, vďaka čomu majú cestujúci v apartmáne viac priestoru, kým sa rozhodnú uložiť sa na spánok. Súčasťou vozňa je okrem double apartmánu aj jeho single verzia.
Ako obstálo naše porovnanie nový vs. starý?
Keď nový vozeň porovnáme s jeho staršou verziou, s ktorou sme cestovali pred dvoma rokmi do Chorvátska, vidíme hneď niekoľko zmien k lepšiemu.
Jeho kupé a apartmány pôsobia už na prvý pohľad svetlejšie, lôžka širšie a dobrou správou sú aj súkromné toalety či sprcha, ktorá pribudla v niektorých ubytovacích jednotkách. Taktiež aj USB nabíjanie pri každom lôžku, čo je maličkosť, ktorá ale cestujúcim dokáže priniesť väčšie pohodlie.
Modernizované vozne majú posilniť nielen vnútroštátnu diaľkovú dopravu, ale aj medzinárodnú spoluprácu so zahraničnými partnermi, akým sú České dráhy. Vyzerá to tak, že môžu byť pre cestujúcich napríklad na trati Humenné – Praha príjemným osviežením. Zaujímavé bude aj sledovať, ako sa im bude dariť konkurovať napríklad leteckému spojeniu Košice – Praha, ktorá má medzi Slovákmi svojich priaznivcov.
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