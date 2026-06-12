Kontroverzné automaty so zakázanými látkami majú dohru: Polícia obvinila dvoch mužov

V súvislosti s prípadmi automatov na predaj produktov s obsahom psychoaktívnych látok v Lučenci polícia obvinila pre drogovú trestnú činnosť dve osoby. Lučeneckí vyšetrovatelia riešili dva spolu nesúvisiace prípady automatov v rôznych lokalitách mesta, v oboch expertíza potvrdila prítomnosť zakázaných látok. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.
V jednom z prípadov polícia začiatkom roka zaistila predajný automat v prevádzke na Ulici T. G. Masaryka, produkty z neho boli zaslané na expertízne skúmanie. „Expertíza potvrdila prítomnosť látok uvedených v zozname omamných a psychotropných látok,“ priblížila polícia s tým, že obvinená bola jedna fyzická osoba a jedna právnická osoba, teda podnikateľský subjekt.
Automaty dávnejšie zaistili
Predajný automat v Lučenci polícia zaistila aj v roku 2025, pôvodne sa nachádzal na Haličskej ceste. Aj tu expertíza produktov potvrdila prítomnosť zakázaných psychoaktívnych látok, na základe čoho polícia vzniesla obvinenie voči jednej fyzickej a jednej právnickej osobe.
„Na týchto prípadoch je mimoriadne závažné najmä to, že zaistené látky nepredstavovali rôzne deriváty či náhrady známych omamných látok, ale látky priamo uvedené v zozname omamných a psychotropných látok,“ doplnila polícia.
Na spomínané automaty sme sa aj my boli bližšie pozrieť a informovali sme o tom v našom článku. Objavili sa vo viacerých slovenských mestách, vrátane Bratislavy, Žiliny a Ružomberka. Ružové automaty lákali na produkty, ktoré na prvú pôsobia poburujúco, no našli medzeru v zákone. My sme boli v Banskej Bystrici.
Na prvý pohľad pôsobil priestor, v ktorom bol automat s názvom HighPony umiestnený, nevinne. Lákal ružovou farbou a pestrým jednorožcom. Nápisy na ňom ako “ganja”, “galaxy gas” alebo “kratom” však niekoho mohli zaskočiť. Podľa niektorých Banskobystričanov mohol byť jeho vizuál lákadlom pre deti, a to aj napriek tomu, že pri vchode svietili upozornenia, že vstup je vhodný až od 18 rokov. V skutočnosti totiž to, či je človek naozaj dospelý, pri vstupe nikto neoveroval.
“Ten dizajn je úplne, že deti moje malé, poďte k nám. Tu vám bude dobre,” podotkol jeden z nespokojných občanov vo facebookovej skupine Banská Bystrica – kam mieriš? pod príspevkom, ktorého témou sa stal tento automat. “Podľa toho obrázku s poníkom som si myslela, že tam kúpim niečo pre dieťa,” stojí v ďalšej šokovanej reakcii.
Kontroverznú prevádzku v centre Banskej Bystrice nakoniec v marci vypratala polícia. “Priamo na pešej zóne v centre mesta sa objavila prevádzka, kde bolo možné dostať sa opäť k rôznym látkam a produktom spájaným s drogami. V tejto veci som preto úzko komunikoval s riaditeľom Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici. Ubezpečil ma, že policajti od začiatku v celej veci konajú a podnikajú potrebné kroky,” vysvetlil na sociálnej sieti situáciu primátor mesta Banská Bystrica Ján Nosko. Prezradil, že polícia podnikla na mieste zásah a zverejnil fotografiu, na ktorej je vidieť, že automat je mimo prevádzky.
Nahlásiť chybu v článku