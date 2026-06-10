Kvíz: Rozumieš slovenskej gramatike? Odpoveď na 1. otázku musí poznať každý

Ilustrácia ku kvízu zo slovenského jazyka

Foto: Pexels

Michaela Olexová
Gramatika a spisovná slovenčina trápia slovenské batoľatá pri prvých slovách, žiakov základných škôl, maturantov a neraz aj dospelých.

Vyskúšaj si urobiť kvíz, ktorý odhalí, či máš s naším jazykom problém aj ty… Alebo či má slovenský jazyk problém s tebou.

Pred začiatkom tohto kvízu si môžeš zájsť po dve deci mlieka. Nie „pre dva deci mlieka“ a už vôbec nie pred začiatkom „tohoto“ kvízu. Potom sa môžeš pustiť do otázok.

Rozdiely medzi spisovnou a nespisovnou slovenčinou sa môžu zdať na prvý pohľad nepodstatnými. Niekedy však rozhodujú viac, než si myslíme. Ak totiž zamestnávateľovi pošleš životopis plný chýb, môže sa stať, že sa usmeje… A následne ho vyhodí. Príležitosť, ktorá mohla zmeniť smer tvojho života, sa rozplynie – a vinníkom nebude nič iné ako fakt, že si napísal o svojej „kľudnej” povahe a zodpovednom „chovaní”.

V dnešnom kvíze na teba čakajú jazykové chytáky, ktoré by si mal ovládať aj o polnoci. Nechýbajú však ani otázky, nad ktorými sa potrápi väčšina Slovákov. Otestuj sa a zisti, koľko bodov dokážeš získať. Možno odhalíš, že máš cit pre jazyk lepší než väčšina ľudí okolo teba. Koľko bodov sa podarí získať práve tebe?

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