Na Oravskej priehrade pribudne atrakcia ako žiadna iná. Zažijete miesto, kam sa bežne nechodí

Priehradný múr na Oravskej priehrade

Ilustračná foto: Facebook, Námestovo INFO, upravené redakciou

Michaela Olexová
Tip na výlet
Návštevníkov regiónu láka novinka. V lete 2026 sa na Slovensku otvorí pre verejnosť samotný priehradný múr Oravskej priehrady.

Fascinujúca technická dominanta je v takomto svetle bežne skrytá pred očami návštevníkov – nie však počas tejto letnej sezóny.

Tentoraz sa stane súčasťou organizovaných prehliadok a zdá sa, že sa máme na čo tešiť.

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Podľa predbežných informácií od Visit Orava majú prehliadky prebiehať každú stredu v čase od 9.00 do 10.00 h.

Organizátori na Oravskej priehrade spúšťajú novinku

Organizátori zároveň upozorňujú, že jedinečná prehliadka, ktorá má ukázať fungovanie vodnej energetiky v inom uhle, je vhodná výhradne pre dospelých.

Oznam uzatvárajú slovami: „Oravská priehrada je aktuálne výrazne plnšia než minulý rok. Hladina vody je vyššia takmer o tri metre a naplnenosť nádrže dosahuje 81 %.“

Diskusia o prehliadkach sa stihla rozšíriť aj medzi záujemcami, ktorí by privítali možnosť iných termínov, než je avizovaná streda doobeda. Zástupcovia Visit Orava naznačili, že ak bude záujem dostatočne veľký, nie je vylúčené, že prehliadky by sa rozšírili aj na ďalšie termíny.

Nové termíny by mali závisieť od dopytu verejnosti a organizačných kapacít.

My sme mali minulý rok podobne výnimočnú príležitosť. Zúčastnili sme sa návštevy priehrady elektrárne na Liptovskej Mare a mohli objaviť zákutia monumentálneho vodného diela, pod ktorého hladinou zostalo navždy ukrytých trinásť dedín, stovky ľudských príbehov a viac ako päťdesiat rokov histórie. Ak vás zaujíma viac, reportáž nájdete na tomto odkaze.

Visit Orava neskôr vyhlásenie rozšírila o údaj, že do projektu sa stihli zapojiť Slovenské elektrárne v spolupráci s podujatím Faster Than a Train (ide o pravidelné cyklistické podujatie na Orave, v ktorom sa proti sebe postavia cyklisti a vlak).

Aj vďaka tomu sa môžu návštevníci dostať do vybraných technologických priestorov elektrárne a samotné podujatie má prebehnúť už zajtra.

Takto sa registrujete na prehliadku 13. júna

Vstup tak bude okrem avizovanej stredy možný aj v sobotu 13. júna od 10.00 h.

„V sobotu 13. júna 2026 bude v polhodinových intervaloch od Námestia M. R. Štefánika v Trstenej vyrážať bezplatná kyvadlová doprava smerom k elektrárni. Na prehliadku sa treba z kapacitných dôvodov registrovať dopredu cez tento link,” informujú organizátori podujatia v príspevku na sociálnej sieti.

Rovnako ako Visit Orava, aj tu nájdete upozornenie, že z bezpečnostných dôvodov nemôžu do elektrárne vstupovať deti mladšie ako 5 rokov, a to ani v sprievode rodiča.

Priehradný múr na Oravskej priehrade
Ilustračná foto: Profimedia

V tento deň budú mať návštevníci možnosť zúčastniť sa zážitkovej exkurzie vrátane vstupu do vybraných technologických častí – velína, strojovne a ďalších zaujímavých priestorov elektrárne.

Ďalšiu Slovenku na záver zaujímalo, kde sa dá urobiť rezervácia pre avizované pravidelné prehliadky v stredu. Visit Orava približuje, že rezervačný systém je aktuálne v príprave a čoskoro sa dozvieme viac. Tému uzatvára slovami, že aj ďalšie potrebné informácie budú mať záujemcovia k dispozícii už čoskoro.

Oravská priehrada evidovala v tomto roku mimoriadne zhoršenie vôd

Ako sme vás nedávno informovali, Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) na začiatku júna evidovala mimoriadne zhoršenie vôd vo vodnej nádrži Oravská priehrada. Ako pre TASR potvrdili zo SIŽP, mimoriadne zhoršenie vôd sa prejavilo výrazným úhynom rýb v Michalskej zátoke v okrese Námestovo, a to v počte približne 300 kusov, prevažne druhu pleskáč, boleň a červenica.

Mimoriadne zhoršenie vôd v danej lokalite nahlásil SIŽP v nedeľu (31. 5.) o 9.20 h člen rybárskej stráže Slovenského rybárskeho zväzu Miestnej organizácie Námestovo. „Znečistený úsek bol odhadnutý v dĺžke približne 70 metrov a šírke približne jeden až dva metre. SIŽP odobrala vzorky rýb a vody,“ priblížili zo SIŽP s tým, že príčina úhynu rýb je v štádiu vyšetrovania.

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