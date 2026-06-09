Aké bude tento rok more v Chorvátsku? Máme dobré správy, mnohí dovolenkári sa potešia

Zatiaľ čo niektoré časti strednej Európy v júni stále zažívajú chladné počasie, na juhu sa chystá meteorologický extrém. Každý, kto sa toto leto chystá na Istriu, do Dalmácie alebo na ostrovy pri Splite, by sa mal pripraviť na nezvyčajné podmienky. Jadranské more sa totiž rýchlo otepľuje.
Ako referuje portál TN.cz, informoval o tom web OE24. Aktuálne dlhodobé údaje európskej meteorologickej služby ECMWF a Služby monitorovania zmeny klímy programu Copernicus ukazujú, aké počasie možno očakávať od júna do augusta. Leto v Stredomorí bude podľa týchto údajov výrazne teplé a bude mu dominovať mimoriadne vysoký tlak.
Teplota mora sa približuje tropickým destináciám
Teplota vody pri chorvátskom pobreží už teraz stúpa oveľa rýchlejšie, ako je dlhodobý priemer. V plytkých zátokách a pri plážach od Krku po Dubrovník sa v hlavnej letnej sezóne očakáva teplota vody 28 až 29 stupňov Celzia.
„Jadranské more dosiahlo teploty ako Maldivy,“ varuje taliansky morský biológ Roberto Danovaro. Vzhľadom na tento vývoj vedci hovoria o postupnej „tropikalizácii“ Stredozemného mora. Americký Národný úrad pre oceány a atmosféru predpovedá extrémne počasie. Po dňoch úmorných horúčav s teplotami vysoko nad 33 stupňov Celzia majú opakovane prichádzať prudké búrky.
Obrovská energia prehriateho mora môže priamo na pobreží vyvolať silné búrky, víchrice a náhle lejaky. Ani horúčavy preto nezaručujú, že počasie vhodné na kúpanie vydrží celé týždne. Podľa webu CroatiaWeek by mal byť najteplejším mesiacom júl.
Slováci sa na dovolenky chystajú vo veľkom
Letná dovolenková sezóna sa naplno rozbieha a najnovšie údaje naznačujú, že Slováci sú pripravení na oddych napriek rastúcim životným nákladom aj geopolitickej neistote. Viac ako polovica obyvateľov plánuje počas leta vycestovať a takmer tretina počíta s vyššími výdavkami ako vlani.
Medzi najobľúbenejšími destináciami naďalej dominujú Česko a Chorvátsko, pričom práve krajina pri Jadrane si dlhodobo udržiava pozíciu jednej z najatraktívnejších zahraničných dovolenkových volieb pre slovenských turistov. Podľa reprezentatívneho prieskumu agentúry Ipsos pre spoločnosť Home Credit plánuje tento rok letnú dovolenku 57 percent Slovákov.
Ďalšia štvrtina sa ešte nerozhodla a 18 percent ľudí neplánuje cestovať vôbec. Najčastejšie sa pritom rozhodujú kombinovať pobyt na Slovensku s dovolenkou v zahraničí, čo uviedlo 42 percent dovolenkárov. Výlučne do cudziny sa chystá 34 percent respondentov a na Slovensku bude oddychovať približne pätina opýtaných. Významnú úlohu pri plánovaní dovoleniek naďalej zohráva ekonomická situácia domácností.
„Na dovolenkové plány Slovákov, samozrejme, výrazne vplýva výška ich príjmu. V prípade domácností s príjmom nad 3-tisíc eur vycestujú až tri štvrtiny takýchto rodín, zatiaľ čo u nízkopríjmových domácností to ani nie sú štyri z desiatich,“ uviedol analytik Home Creditu Jaroslav Ondrušek.
Mnohí počítajú s vyššími výdavkami
Prieskum zároveň ukázal, že Slováci sú pripravení na dovolenky minúť nemalé sumy. Najčastejšie počítajú s rozpočtom od 500 do 1 000 eur, čo deklarovalo 22 percent respondentov. Ďalších 16 percent plánuje výdavky od 1 000 do 1 500 eur a viacero domácností počíta aj s výrazne vyššími sumami. Rozpočet presahujúci 3 000 eur má pripravených 14 percent opýtaných, pričom dve percentá Slovákov plánujú za letný oddych zaplatiť viac ako 5 000 eur.
Napriek rastúcim cenám väčšina dovolenkárov nemení svoje finančné návyky. Viac ako polovica respondentov predpokladá, že minie približne rovnakú sumu ako vlani. Na druhej strane 29 percent očakáva vyššie výdavky, pričom 11 percent hovorí o výraznom navýšení dovolenkového rozpočtu. S nižšími nákladmi počíta necelá pätina opýtaných.
Odborník varuje pred pôžičkami na dovolenku
Financovanie dovoleniek zostáva prevažne konzervatívne. Hlavným zdrojom sú bežné príjmy a úspory. Pôžičku od banky alebo inej finančnej inštitúcie plánujú využiť len tri percentá respondentov. Ombudsman spoločnosti Home Credit Miroslav Zborovský upozorňuje, že dovolenka by mala byť financovaná predovšetkým z vlastných zdrojov.
„Nie je vhodné požičať si niekoľko tisíc eur na luxusnú dovolenku. Za týždeň či dva ste späť a mesiace alebo roky budete ešte uhrádzať splátky,“ zdôraznil.
Zaujímavým faktorom tohtoročnej sezóny je aj vplyv bezpečnostnej situácie vo svete. Konflikt na Blízkom východe ovplyvnil rozhodovanie časti cestovateľov. Pätina Slovákov pre obavy z možných komplikácií zmenila pôvodne plánovanú dovolenkovú destináciu.
Ďalších 12 percent čaká na ďalší vývoj situácie a tri percentá respondentov svoju dovolenku úplne zrušili alebo odložili. Aj napriek týmto okolnostiam zostáva Chorvátsko jednou z najväčších dovolenkových stálic. Spolu s Českou republikou sa delí o prvú priečku medzi najobľúbenejšími zahraničnými destináciami Slovákov. Do každej z týchto krajín sa chystá po 23 percent cestovateľov. Len tesne za nimi nasleduje Taliansko s 22 percentami.
Státisíce Slovákov mieria k Jadranu
Popularitu Chorvátska potvrdzujú aj oficiálne štatistiky. V minulom roku krajinu navštívilo takmer 532-tisíc slovenských turistov, ktorí tam strávili viac ako 3,3 milióna nocí. Najväčší záujem bol o destinácie ako Crikvenica, Vodice či Zadar. Ani prvé mesiace roka 2026 nenaznačujú zmenu trendu. Od januára do konca mája zaznamenalo Chorvátsko zo Slovenska približne 42-tisíc príchodov a 155-tisíc prenocovaní, čo zodpovedá výsledkom z minulého roka.
Podľa riaditeľa Chorvátskeho turistického združenia pre Slovensko Miodraga Mlačića sa mení aj správanie turistov. „Slováci sa do Chorvátska radi vracajú, no zároveň čoraz častejšie objavujú aj nové regióny a mestá. Vidíme rastúci záujem o destinácie, ktoré ponúkajú kombináciu mora, kultúry, gastronómie či wellnessu,“ uviedol.
Chorvátsko sa zároveň snaží posilňovať svoju konkurencieschopnosť rozsiahlymi investíciami do cestovného ruchu. Krajina aktuálne realizuje viaceré projekty v hodnote stoviek miliónov eur. Medzi najväčšie patrí nový päťhviezdičkový rezort v Poreči za približne 200 miliónov eur, pripravovaný rezort Marriott pri Opatiji či rozsiahla rekonštrukcia ikonického hotela Marjan v Splite. Každý z posledných dvoch projektov predstavuje investíciu približne 100 miliónov eur.
Krajina chce lákať na kvalitu a komfort
„Chorvátsko dnes nestavia len nové hotely. Rozvíja aj kvalitu služieb, infraštruktúry a celoročnú ponuku. Práve tieto investície prispievajú k tomu, aby sme sa v najbližších rokoch mohli ešte silnejšie profilovať ako moderná európska destinácia s dôrazom na kvalitu, udržateľnosť a komfort cestovania,“ vysvetlil Miodrag Mlačić.
Dopyt po kvalitnejších službách rastie aj medzi zahraničnými návštevníkmi. Päťhviezdičkové hotely a prémiové kempy hlásia vysokú obsadenosť a Chorvátsko v prvých mesiacoch roka zaznamenalo rast zahraničnej návštevnosti aj prenocovaní. Významnou výhodou krajiny pre Slovákov zostáva nielen blízkosť a bezpečnosť, ale aj jednoduchá dostupnosť autom, autobusom či letecky.
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