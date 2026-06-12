Auto ministerstva vnútra malo nehodu: Zomrela zamestnankyňa rezortu, ďalší človek je vo vážnom stave

Nehoda auto ministerstva vnútra

Foto: Facebook - Polícia SR - Žilinský kraj﻿

Roland Brožkovič
Dvojica v čase nehody na služobnej ceste.

Pri vážnej dopravnej nehode na diaľnici D1 pri Liptovskom Mikuláši utrpela vodička v stredu (10. 6.) vo večerných hodinách zranenia, ktorým na mieste podľahla. Spolujazdec utrpel zranenia vyžadujúce si prevoz do nemocnice. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline o tom informovalo na sociálnej sieti.

„Vodička osobného motorového vozidla značky Škoda Superb jazdiaca po diaľnici v smere z Liptovského Mikuláša do Popradu z doposiaľ nezistených príčin narazila do zvodidiel na pravej strane vozovky,“ spresnili policajti s tým, že na miesto nehody bol prizvaný znalec z odboru cestnej dopravy. Ďalšie okolnosti, ako aj príčina tejto tragickej dopravnej nehody sú predmetom vyšetrovania.

Podľa informácií TV JOJ išlo o auto ministerstva vnútra a obe osoby boli zamestnancami tohto rezortu. Dvojica v čase nehody na služobnej ceste. Žena nehodu neprežila a jej kolega má byť vo vážnom stave v nemocnici. Podľa portálu je obeťou 44-ročná žena a zranený pasažier má 39 rokov.

Smrť mladých Slovákov

Slovenskom včera otriasla aj smrť dvoch mladých Slovákov. Mladý pár mal iba pár dní po svadbe, keď najprv zomrel jeden z nich a niekoľko dní nato aj druhý. Na ich pohreb sa neskôr spravila zbierka.

Adam (23) a Tomáš (25) začali spolu bývať v ich spoločnom dome v malom írskom meste Carrick-on-Suir minulý rok a zosobášili sa len mesiac pred tragickou udalosťou. O smutnej téme informovala miestna pohrebná služba Condons Funeral Directors Ltd na sociálnej sieti, na čo upozornil portál TNlive.

Adam zomrel v utorok 2. júna večer a v piatok 5. júna skonal Tomáš. Dvojica pochádzala z Malaciek a Partizánskeho. “Budú veľmi chýbať svojim milujúcim rodinám, Adamovým rodičom Petrovi a Ľubici, bratovi Samuelovi, sestre Eve, starým rodičom, tetám a strýkom, Tomášovým starým rodičom Jozefe a Milanovi, krstnej mame Kataríne, bratrancom Michalovi a Danielke, tetám a strýkom, širšej rodine, kolegom z práce a mnohým priateľom,” napísala pohrebná služba. Pohreb sa konal tento utorok.

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