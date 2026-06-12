Herečka z Dunaja začína novú kapitolu: Pracovnú ponuku, ktorú dostala, považuje za výnimočnú 

Herečka Kamila Heribanová

Foto: Instagram.com/kami_heribanova, Profimedia

Jana Petrejová
Prehovorila o herectve a tiež o tom, čo robí vo voľnom čase. 

Herečka Kamila Heribanová patrí medzi tváre, ktoré si diváci aktuálne spájajú so seriálom Dunaj, k vašim službám, kde si získala pozornosť svojím autentickým hereckým prejavom. Hoci na obrazovke pôsobí sebavedomo a profesionálne, v súkromí neraz prežila obdobie, ktoré pre ňu nebolo jednoduché.

Sympatická umelkyňa je už pevnou súčasťou deja dobového seriálu, v ktorom hrá Luciu Vychodilovú. Stačilo jej prečítať si scenár a postava ju ohromila. “Tajomstvom, ktoré v sebe nesie. Bavilo ma ju stvárňovať nie úplne jednoznačne. Napokon všetci máme v sebe aj dobré, aj zlé vlastnosti, nie sme len dobrí a len zlí,” uviedla Kamila Heribanová pre Báječnú ženu, čo ju zaujalo na Lucii.

O Dunaji a novej etape v práci

Ako ďalej pokračovala, páči sa jej tiež to, že svoje hlboké pocity drží v sebe a odhalí ich až po dlhšom čase, a to len svojim najbližším. Herečku možno často vídať po boku Jána Koleníka, ktorého si veľmi pochvaľuje. “Sadli sme si herecky aj ľudsky. Janko je veľmi príjemný a vtipný kolega a veľký profesionál, na ktorého sa dá spoľahnúť,” uviedla.

Herečka si už pomaly zvykla na tému seriálu a natáčanie, ktoré v sebe nesie občas pochmúrnu atmosféru, keďže išlo o neľahkú dobu. V Dunaji, k vašim službám sa už zabehla, takže to, čo by začínajúcemu hercovi v seriáli z čias vojny pripadalo ako výzva, pre ňu je to samozrejmé a berie to ako súčasť svojej práce.

Kamila Heribanová zažíva príjemnú zmenu v profesijnej oblasti. Z martinského divadla sa presunula do Činohry SND, čo považuje za ďalšiu kapitolu v pracovnom živote, ktorú si váži. “Mnohým sa takáto ponuka v živote nenaskytne,” doplnila herečka, ktorá sa viac cíti doma v dramatickejších sielach. “Ale čím som staršia, tým viac sa viem vyblázniť na komédii,” priznala.

Ako vyzerá jej bežný deň mimo kamier?

Herectvo si užíva plnými dúškami, a aj keď sú to už dlhé roky, stále ju dokáže niečím prekvapiť. “Herectvo je živý organizmus, pracujeme s ľuďmi, ktorí sú zakaždým iní, nevieme úplne do detailov predvídať ich reakcie, náladu, takže ma stále niečo prekvapuje v najlepšom zmysle slova,” prezradila Kamila, ktorá má za sebou veľmi ťažké chvíle.

Nikdy sa nevzdala, za čo môžu synovia, ktorí jej dodávajú silu. A aj keď nie sú doma a ona nenakrúca a nehrá, i napriek tomu má čo robiť.

Herečka Kamila Heribanová
Foto: TASR – Dano Veselský

“Vychystám chlapcov do školy, odprevadím ich, potom prechádzka v lese alebo bicykel, potom domácnosť, vybavovanie povinností týkajúcich sa fungovania domácnosti, stretnutie s niekým blízkym, a poobede chlapci, ich krúžky, úlohy, večera, čas pre nás, a keď chlapci zaspia a ja nezaspím s nimi, kniha alebo seriál alebo sa učím texty na ďalší deň a potom už idem spať,” uviedla, čo zvykne robievať, keď nepracuje.

Skoré vstávanie nemusí

Ťažko by ju však človek zobudil skoro ráno. “Ja som opak ranného vtáčaťa. S kamarátkami sa smejeme, že sme tie typy, na ktoré prvých desať minút po prebudení nesmie nikto ani prehovoriť,” objasnila Kamila Heribanová, ktorá sa nevie dočkať leta. “Teším sa na prázdninové kúpačky, táboráky, letné kiná, melóny, varenú kukuricu, ale aj na bicyklovanie, chaty, naozaj veľa zmrzliny, na koncerty a na stretnutia s ľuďmi a ich blízkosť,” poznamenala na záver.

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