Pivo za 5,90 eura: Navštívili sme kaviareň v Chorvátsku. Ceny nás nepríjemne šokovali

Počas našej cesty po Chorvátsku sme navštívili prímorské mesto, ktoré dýcha stredomorskou romantikou. Avšak pohľad do nápojových lístkov nás veľmi rýchlo prebral z dovolenkového sna. Chorvátsky Dubrovník síce láka na tyrkysové more a historické uličky, no vaša peňaženka pravdepodobne poriadne zaplače.

Na našich cestách po Chorvátsku sme zamierili aj do mimoriadne obľúbeného mesta — Dubrovník. Okrem cien jedál v reštauráciách nás však šokovali aj ceny nápojov.

Ak ste ešte neboli v Dubrovníku, pripravte sa na vizuálny zážitok ako z filmu. Tento nádherný prímorský klenot, ktorý je označovaný ako perla Jadranu, si vďaka svojim kamenným hradbám, úzkym uličkám a výhľadom na tyrkysové more právom získal srdcia turistov z celého sveta. Mesto je zapísané v zozname UNESCO a jeho kulisy ste mohli vidieť napríklad aj v slávnom seriáli Hra o tróny. Ale hneď ako vkročíte do kaviarne, baru alebo reštaurácie, ilúzia dokonalej dovolenkovej destinácie sa veľmi rýchlo rozplynie.

Veronika Samborská v intereze zodpovedá za korektúru časti článkov. Spolu s manželom a s dvoma deťmi žijú v lete v Chorvátsku a už viac ako 13 rokov prevádzkujú cestovnú kanceláriu COLUMBUS travel. Svoje zážitky z Jadranu čitateľom približuje v spolupráci s redaktorkou portálu Klaudiou Bencúrovou.

Ceny nápojov nám vyrazili dych

Za čapované pivo (0,5 l) v Dubrovníku zaplatíte až 5,90 eura a napríklad za kávu 1,90 eura. A ak by ste túžili dať si chladený alkoholický drink pri západe slnka, do peňaženky nazriete ešte hlbšie, napríklad Aperol Spritz stojí 10,70 eura a Mojito dokonca až 11,10 eura.

Pre porovnanie, keď sme sa presunuli južnejšie, do mestečka Gradač na Makarskej riviére, zistili sme, že ceny sú tu o dosť nižšie. Rovnaké čapované pivo tu stojí 3,50 eura, čo je až o 40 % lacnejšie než v Dubrovníku.

Chorvátsko je stále nádherné a u Slovákov mimoriadne obľúbené, no po inflácii už rozhodne nepatrí medzi lacné destinácie, obzvlášť nie v lokalite akou je Dubrovník. Ceny v reštauráciách a kaviarňach sú síce prestrelené, no ceny potravín v bežných supermarketoch sú porovnateľné s tými našimi.