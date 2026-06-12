Forbes odhalil rebríček TOP 80 rodinných firiem Slovenska: Niektoré mená by ste nečakali

Takmer 10 miliárd eur v tržbách. Na prvý pohľad vyzerajú výsledky najväčších rodinných firiem na Slovensku veľmi dobre. Pri detailnejšom pohľade sa však ukazuje, že mnohé z nich museli bojovať s rastúcimi nákladmi a ich zisky sa výrazne znížili.
Vyplýva to z nového rebríčka Top 80 rodinných firiem Slovenska, ktorý zverejnil Forbes Slovensko. Magazín hodnotil firmy podľa výšky výnosov aj dosiahnutého zisku a do rebríčka zaradil len podniky s výnosmi nad 20 miliónov eur, ktoré zároveň skončili v zisku.
Tržby rástli, zisky išli opačným smerom
Osemdesiatka najväčších rodinných spoločností vytvorila tržby vo výške 9,9 miliardy eur. To je približne o 200 miliónov eur viac ako pred rokom. Kým výnosy rástli, pri ziskoch je obrázok podstatne menej optimistický.
Súhrnný zisk firiem klesol o viac než 50 miliónov eur a zastavil sa na úrovni necelých 290 miliónov eur. Za slabšími výsledkami sú podľa Forbesu viaceré dôvody. Niektoré firmy prišli o významné zákazky, ďalšie zasiahli drahšie energie či rast cien vstupných materiálov.
„V rebríčku máme oproti vlaňajšku aj desiatku nováčikov, pričom mnohé rodinné spoločnosti sa do tohto elitného výberu nedostali. Zoznam sme sa rozhodli uzavrieť pri úrovni výnosov 20 miliónov eur s podmienkou vykázaného zisku,“ uviedla Martina Jurinová, ktorá rebríček pripravovala spolu s Marekom Porackým.
Najväčšou rodinnou firmou na Slovensku zostáva druhý rok po sebe Grafobal Group podnikateľa Ivana Kmotríka. Skupina podľa údajov za rok 2024 vykázala výnosy 2,2 miliardy eur a zisk pred zdanením 13,3 milióna eur. Postavenie lídra sa tak nemení ani napriek tomu, že viaceré firmy v rebríčku zaznamenali rast a niektoré sa do elitnej osemdesiatky dostali po prvýkrát.
Najviac zarobila Niké
Ak by sa rebríček zostavoval podľa zisku, víťaz by bol iný. Najziskovejšou rodinnou firmou sa stala spoločnosť Niké, ktorú po smrti zakladateľa Otta Bergera vedie jeho syn Roman Berger. Firma vykázala rekordný zisk 54,3 milióna eur pri výnosoch 265,4 milióna eur, čím sa stala absolútnym lídrom v ziskovosti.
Zaujímavý je aj pohľad na najväčších hráčov. Prvých desať spoločností z rebríčka vytvorilo približne polovicu všetkých tržieb rodinných firiem, čo znamená päť miliárd eur z celkových 9,9 miliardy. Rovnaká koncentrácia je viditeľná aj pri ziskoch. Najväčšia desiatka sa postarala o viac ako 40 percent celkového zisku celej osemdesiatky.
K firmám s najlepším pomerom medzi tržbami a ziskom patria spoločnosti Finby a Finby SSC rodiny Rintelovcov. Pri výnosoch 41,3 milióna eur dosiahli zisk 14,6 milióna eur. Medzi nováčikmi zaujal aj košický podnik Telegrafia Košice rodiny Marčákovcov. Spoločnosť pri tržbách 19,8 milióna eur vykázala zisk 4,5 milióna eur.
Druhou najsilnejšou rodinnou firmou podľa výšky výnosov je podnikateľská skupina Labašovcov. Ich veľkoobchod Labaš a sieť predajní Fresh zvýšili výnosy na rekordných 433,2 milióna eur. Práve obchodné firmy sú dlhodobo chrbtovou kosťou slovenského rodinného podnikania. Veľkoobchod a maloobchod vytvorili približne 40 percent všetkých výnosov spoločností v rebríčku, čo predstavuje 4,4 miliardy eur.
Darilo sa aj cestovným kanceláriám
Svoje miesto v rebríčku si udržali aj rodinné firmy pôsobiace v cestovnom ruchu. Forbes medzi ne zaradil spoločnosti Hydrotour, Satur a Bubo travel agency. Trojica firiem dosiahla za posledný finančný rok spoločné tržby 273,7 milióna eur. Ide o ďalší signál, že cestovný ruch sa po náročných rokoch naďalej zotavuje.
Medzi rodinnými firmami majú silné zastúpenie aj slovenskí výrobcovia potravín. V rebríčku nechýba Agro Tami, značka, ktorú poznajú zákazníci po celom Slovensku. Práve potravinárske podniky patria medzi firmy, ktoré v posledných rokoch výrazne zasiahli rastúce výrobné náklady a ceny energií.
Za číslami z rebríčka sa pritom skrýva širší problém, ktorý dnes rieši veľká časť slovenských firiem. Tržby síce rastú, no zarábať je čoraz náročnejšie. Nie náhodou vláda v posledných týždňoch otvorene priznala, že ekonomika stráca tempo a rast hospodárstva klesol pod jedno percento. Ako jeden z hlavných problémov označila drahé energie, ktoré podľa podnikateľov dlhodobo znižujú konkurencieschopnosť slovenských firiem. Aj preto prišla s balíkom opatrení, ktorý má podnikom uľaviť od byrokracie a zmierniť tlak vysokých nákladov. Či to bude stačiť, ukážu až ďalšie rebríčky. Ten aktuálny však naznačuje, že ani miliardové tržby už automaticky nezaručujú rekordné zisky.
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