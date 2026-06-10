Plavkové trendy 2026 prinášajú minimalizmus, farby a návrat retro štýlu. V týchto kúskoch zažiarite na pláži

Surferka a kamarátky na pláži

Foto: Image by senivpetro on Magnific, Image by haritanita on Magnific

Jana Petrejová
Módne smery, ktorými by ste sa mali vybrať, ak chcete byť štýlové.

Leto 2026, ktoré je za dverami, sa bude niesť v znamení sebavedomia, individuality a návratu k hravej, no zároveň premyslenej plážovej móde. Plážové trendy už dávno nie sú len o jednoduchých bikinách či jednofarebných jednodielnych plavkách – stávajú sa módnym vyjadrením osobnosti, štýlu a nálady.

Plavky sú jedným z tých kúskov módy, kde sa dokonale spája funkčnosť so štýlom, čo sa odráža aj v módnych trendoch na jar a leto 2027. Práve preto sa dizajnéri každoročne radi hrajú s novými siluetami, materiálmi a estetickými smermi. Leto 2026 prináša pestrú škálu trendov – od minimalistických kúskov až po výrazné maximalistické návrhy, ktoré z plážovej módy robia plnohodnotné módne vyjadrenie, ako píše Vogue.

Pokojná elegancia a hravá energia pláže

Značky ako Anemos, Toteme, Matteau či St. Agni stavili na čistotu a jednoduchosť. Ich modely vynikajú nenútenou eleganciou a pracujú so zemitými odtieňmi, ako sú lagúnová modrá, machová zelená či klasická čierna. Ide o nenápadné, no mimoriadne štýlové kúsky, ktoré pôsobia nadčasovo a ľahko sa kombinujú.

Na opačnom konci stojí hravá, dovolenková estetika plná farieb a nostalgie. Trend “plážovej nostalgie” prináša žiarivé tropické motívy a farebné prechody pripomínajúce západ slnka, ako ich vidíme napríklad u značky Lido. Loewe zas ponúka výrazné dvojdielne plavky v tyrkysovej, ktoré dopĺňajú hravé doplnky. Retro náladu dokonale vystihujú aj kolekcie značiek Chloé, Zimmermann a Solid & Striped, ktoré pracujú s vintage prvkami a ikonickými plážovými siluetami.

Kontrastné lemovanie

Jedným z výrazných trendov je kontrastné lemovanie. Minimalistické strihy ako bandeau bikiny či klasické jednodielne plavky získavajú nový rozmer vďaka výraznému orámovaniu. Či už ide o kombináciu čiernej a bielej alebo opačne, tento detail dodáva plavkám čistý, no zároveň výrazný vizuálny efekt.

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Retro návrat

Retro štýl sa opäť vracia v plnej sile. Inšpirácia minulosťou prináša vysoké pásy, kvetinové vzory a dekoratívne detaily, ako sú gombíky či mašličky. Značky ako Chloé či Zimmermann prinášajú estetiku “plážovej hviezdy z Francúzskej riviéry”, ktorá spája ženskosť, eleganciu a jemnú nostalgiu.

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Maslová žltá

Jedným z najjemnejších trendov sezóny je maslová žltá. Tento pastelový odtieň je jemnejší než klasické letné farby, no zároveň pôsobí sviežo a slnečne. Krásne zvýrazňuje opálenú pokožku a prináša do plážovej módy mäkký, hrejivý nádych.

Minimalistické jednodielne plavky

Minimalizmus zostáva silným trendom aj v roku 2026. Jednodielne plavky v hlbokých odtieňoch modrej, pripomínajúcich lagúnu a pokojné more, pôsobia elegantne, športovo aj sofistikovane zároveň. Sú univerzálne – vhodné na plávanie, relax aj wellness.

Dievča v plavkách pri bazéne
Foto: Image by senivpetro on Magnific

Ozdoby a dekoratívne prvky

Výrazným smerom sú aj ozdobné detaily inšpirované prírodou a šperkami. Perličky, korálky či kovové akcenty dodávajú plavkám originálny charakter. Niektoré značky využívajú aj výrazné mušľové prvky alebo zlaté dekorácie, ktoré pôsobia luxusne a hravo zároveň.

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Výrazné grafiky

Plavky s výraznou grafikou prinášajú umelecký a kreatívny rozmer. Ide o odvážne vzory, ktoré pôsobia ako maľované plátno – ideálne pre tie ženy, ktoré sa chcú odlíšiť a zvoliť niečo neprehliadnuteľné.

Čierne plavky s bielym vzorom
Foto: Image by fabrikasimf on Magnific

Riasenie

Veľmi obľúbeným prvkom je aj riasenie, ktoré patrí medzi najlichotivejšie techniky v plážovej móde. Zväčša sa objavuje na rôznych strihoch – s ramienkami, bez ramienok či s výrezmi – a dodáva plavkám elegantný a ženský vzhľad.

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Plavky v surferskom štýle

Či už ste skúsená surferka, so surfovaním len začínate, alebo vás jednoducho oslovuje jeho uvoľnený životný štýl, túto sezónu je plavková móda inšpirovaná surfovaním určená pre každého. Vďaka prvkom pripomínajúcim neoprénové obleky – ako sú neoprénové materiály, kontrastné prešívanie či zipsové detaily – budete pripravení vyraziť na vlny aj užívať si pohodové chvíle pri bazéne.

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Tropická energia

Letná energia sa odráža v trendoch “tropicana”. Výrazné farby, pruhy a dovolenkové motívy evokujú exotickú atmosféru. Kombinácia s farebnými doplnkami vytvára hravý, dovolenkový štýl ideálny na pláž aj k bazénu.

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Klasická čierna

Nezabudnuteľnou stálicou zostáva čierna farba, ktorou nikdy nič nepokazíte. Je nadčasová, elegantná a univerzálna. Vhodná na plávanie, opaľovanie aj oddych pri vode, predstavuje istotu, ktorá nikdy nevyjde z módy.

Žena v čiernych plavkách na pláži
Foto: Image by diana.grytsku on Magnific

Plavkové trendy pre rok 2026 ukazujú, že plážová móda je dnes oveľa viac než len sezónny doplnok. Stáva sa priestorom pre kreativitu, individualitu a osobný štýl. Či už niekto uprednostňuje minimalizmus, retro estetiku, výrazné farby alebo športovú jednoduchosť, aktuálna sezóna ponúka možnosti pre každého.

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