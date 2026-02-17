Za dopingový problém môže Nutella: Olympionička sa obhájila zvláštnym spôsobom

Talianska olympionička čelila nepríjemnostiam po tom, ako v jej organizme zistili prítomnosť zakázanej látky. Podľa jej slov ale za to môže Nutella.
Vinníkom je Nutella
Ako informuje The Guardian, talianska biatlonistka Rebecca Passler sa v pondelok opäť pripojila k svojmu tímu na zimných olympijských hrách. Úspešne sa odvolala proti suspendácii, ktorú jej udelili pred hrami v Cortine za údajné porušenie antidopingových pravidiel.
V piatok národná antidopingová organizácia Talianska odvolanie potvrdila. Štafeta žien sa uskutoční v stredu, a keďže Passler vynechala predchádzajúce súťaže, sú to jediné preteky, na ktorých sa môže v rámci olympiády zúčastniť. Biatlonistka dostala dočasný zákaz po tom, ako 26. januára mala pozitívny test na zakázanú látku letrozol.
Passler tvrdí, že žije v jednej domácnosti so svojou mamou, ktorá sa lieči na rakovinu prsníka. Letrozol je súčasťou jej liečby. Do jej organizmu sa látka údajne dostala po tom, ako deň pred testovaním spolu so svojou mamou jedla na raňajky Nutellu a použili tú istú lyžicu. Atlétka údajne netušila, že takýmto spôsobom môže zakázanú látku dostať do svojho tela.
Rozhodnutie je zatiaľ dočasné
Svetová antidopingová agentúra poznamenala, že rozhodnutie o zbavení jej obvinení je len predbežné. Talianska antidopingová agentúra zriadi tribunál, ktorý sa neskôr bude celým prípadom zaoberať podrobnejšie. Podľa Sporting News sa Passler vyjadrila, že sú to pre ňu mimoriadne náročné dni. Vraj vždy koná v dobrej viete a ďakuje svojej rodine a priateľom za to, že pri nej stoja.
Poďakovala sa aj svojim právnikom, ktorí je pomáhajú od začiatku prípadu. Dodala, že teraz sa konečne môže vrátiť k športu a na 100 % sa sústrediť na biatlon.
