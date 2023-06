Organizoval orgie s dievčatkami, Obama bol podľa neho pekný opálený chlapec. Berlusconiho život bol plný škandálov

Bol najdlhšie slúžiacim povojnovým premiérom Talianska. V politickej kariére vystriedal viaceré významné pozície a v biznise patril medzi najdravších a najlepších obchodníkov s miliardovým majetkom. Verejné pôsobenie Silvia Berlusconiho však poznačilo aj viacero škandálov a kontroverzií, medzi ktorými nechýbali problémy so zákonom, či nevhodné vyjadrenia.

V pondelok 12. júna 2023 obletela svet správa o úmrtí Silvia Berlusconiho. Vzhľadom na jeho kariéru v politike a biznise sa dá pokojne tvrdiť, že išlo o najvplyvnejšieho muža povojnovej talianskej histórie. Z politického hľadiska bol trojnásobným premiérom a dočasným ministrom viacerých rezortov od zdravotníctva cez financie až po zahraničné veci.

V článku sa dozviete aj: ako začínala jeho kariéra;

aké kontroverzné vyjadrenia sa s ním spájajú;

akým škandálom čelil;

čo ho spájalo s Marekom Hamšíkom;

ako zareagoval na vojnu na Ukrajine.

Berlusconiho moc však ani zďaleka nekončila len v politickom spektre. V rámci biznisu založil mediálneho giganta Mediaset a cez 30 rokov pôsobil na najvyšších pozíciách vo futbalovom klube AC Miláno. Študovaný právnik však začínal svoju kariéru ako hudobník na výletnej lodi.

Narodil sa v roku 1936 v Miláne, do rodiny bankára a chyžnej, pričom počas štúdia práva si začal zarábať ako spevák na výletnej lodi. Po absolvovaní vysokej školy, ktorú dokončil s vynikajúcim prospechom, založil svoju prvú firmu, s ktorou prišli už aj prvé kontroverzie.

Prvýkrát premiérom

Stavebná spoločnosť Edilnord sa postarala o výstavbu veľkej obytnej časti severného Milána, pričom Berlusconi sa mal k rôznym povoleniam, aj k dotáciám dostať cez niekoľko utajených dohôd a zmlúv s viacerými politickými stranami.

Vďaka kontaktom, výrečnosti a schopnosti vyjednávania sa Berlusconi nemusel sústrediť len na jedno kariérne odvetvie. Okrem toho, že zarábal milióny z vlastných firiem, sa v 90. rokoch rozhodol vstúpiť do veľkej politiky. V roku 1994 sa stal prvýkrát premiérom, pričom jeho strana Forza Italia patrila dlhodobo k najsilnejším politickým subjektom v celom Taliansku, píše The Guardian.

Na vine je Zelenskyj, Obama je pekný chlapec

Berlusconi sa v rámci talianskej spoločnosti často opisoval ako milovaný, aj nenávidený. Na jednej strane bol prezidentom veľkého futbalového klubu, pričom počas jeho vedenia stál milánsky celok na vrchole svetového rebríčka kvality.

Viedol stranu, ktorá sa nakláňala na stred medzi pravicou a ľavicou, no viacerí kritici hovorili o jeho krutej politike, z čoho dokonca vznikol pojem „Berlusconizácia“, ktorý mal znázorňovať neobmedzenú silu a vplyv muža, ktorý bol premiérom a zároveň aj majiteľom najväčšej mediálnej spoločnosti v krajine, cez ktorú mal priamo ovplyvňovať mienku verejnosti.

S jeho politickým pôsobením sa viaže niekoľko kontroverzných vyjadrení a škandálov, ktoré sú v modernom svete neprípustné. Portál Politico spomína na jednu z posledných udalostí, ktorá sa navždy previaže s osobou Papiho, ako niekdajšieho premiéra volali.

Po začiatku vojny na Ukrajine sa Berlusconi zastal svojho dlhoročného priateľa Vladimira Putina. „Vojna je chybou Zelenského, pretože nemal útočiť na územie Donbasu. Rozhodnutie ukrajinského prezidenta hodnotím veľmi, veľmi, veľmi negatívne,“ povedal Berlusconi. Krátko predtým však nezabudol pripomenúť, že s Putinom si k narodeninám poslali darčeky a listy, v ktorých opisujú svoje dlhoročné kamarátstvo.

Berlusconi si nenechal ujsť ani moment, kedy sa v rámci USA stal prvýkrát prezidentom človek afroamerického pôvodu. „Ten Obama je pekný chlapec, je dokonca mladý a dobre opálený,“ narážal podľa Sky News na farbu pleti. Rasistické správanie bolo u človeka s majetkom v hodnote 11 miliárd eur častejšie. Raz ho dokonca vatikánski spravodajcovia obvinili za nemiestne vtipy o židovskom pôvode a druhej svetovej vojne.

Obete zemetrasenia vysmial

Celé Taliansko si pamätá rok 2009, kedy v regióne Abruzzo po zemetrasení ostali desaťtisíce ľudí bez domova, pričom cez 300 ľudí prišlo pri katastrofe o život. Vtedajší premiér prišiel na miesto nešťastia, pričom ľuďom v stanoch povedal so smiechom, nech to berú ako víkendový kemping.

Na domácej scéne sa Berlusconi potýkal s množstvom škandálov, pričom jeden z najznámejších je určite aj kauza Rubygate. V roku 2011 sa vtedy 74-ročný politik a biznismen previnil organizovaním večierkov plných sexuálnych orgií s prevažne maloletými dievčatami. Navyše, keď bol s touto kauzou konfrontovaný, okomentoval to len tým, že radšej sa pozrie na pekné mladé dievča, ako by mal byť homosexuálom, píše The New York Times.

Počas pôsobenia v obchodnom i politickom svete bol Berlusconi minimálne trikrát právoplatne odsúdený za daňové úniky, nelegálne financovanie strany, kontakty na mafiu či detskú prostitúciu. Do väzenia sa však nikdy nepozrel, keďže buď naťahoval a odkladal proces tak, že ubehla premlčacia doba, respektíve si ako premiér uplatnil zákon, že predseda vlády nemôže byť nijakým spôsobom stíhaný. K zákonu pridal aj to, že ľudia starší ako 70 rokov nemusia ísť za mreže.

Aj keď mal množstvo podporovateľov, v roku 2009 ho počas vítania ľudí na námestí v Miláne jeden muž udrel pomocou sošky milánskej katedrály Duomo, čím mu spôsobil zlomeninu nosa a dva zlomené zuby, uvádza Reuters.

Čo mal spoločné s Hamšíkom?

Keďže Berlusconiho moc a kontakty boli niekoľko desaťročí na tej najvyššej úrovni, fanúšikovia milánskeho AC od neho chceli, aby do klubu kúpil slovenského reprezentanta z Neapolu. Vtedajší prezident AC však odmietol s tvrdením, že Hamšíka milujú priaznivci SSC Neapol natoľko, že jeho kúpou by stratil výraznú politickú podporu.

Berlusconi zomrel v milánskej nemocnici na následky leukémie, pričom zamestnanci inštitútu hovoria o tom, že 86-ročný Il Cavaliere (rytier) aktívne pracoval aj počas hospitalizácie.