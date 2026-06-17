Vodiči opakujú 5 najväčších chýb pri nákupe diaľničnej známky. Pokutu môžete dostať, aj keď ste platili

Mnohí vodiči si myslia, že kúpa diaľničnej známky je vybavená za pár minút. Zaplatia, zatvoria stránku a ďalej sa o nič nestarajú. Práve v tom však býva problém. Národná diaľničná spoločnosť upozorňuje, že motoristi opakovane robia rovnaké chyby, ktoré ich môžu stáť desiatky eur navyše alebo dokonca pokutu.
Niektoré chyby vznikajú z nepozornosti, iné z dôvery v nesprávne internetové stránky. Nájsť sa však medzi nimi môže prakticky každý vodič.
Pokuta môže prísť aj tomu, kto známku zaplatil
Na prvý pohľad to znie absurdne. Vodič si kúpi diaľničnú známku, zaplatí ju a napriek tomu mu neskôr príde pokuta. Dôvodom býva obyčajný preklep.
„Stretávame sa s tým, že klient je presvedčený o tom, že si kúpil diaľničnú známku, preto je preňho záhadou, prečo mu prišla pokuta za jazdu po diaľnici bez diaľničnej známky. Následne po dôkladnej analýze zistíme, že sa stala napríklad chyba pri zadávaní evidenčného čísla vozidla,“ vysvetlil riaditeľ úseku spoplatnenia a IT Národnej diaľničnej spoločnosti Peter Braška.
Práve preto odporúča po nákupe vždy skontrolovať potvrdenie o úhrade. Nie je to formalita. Ak sa chyba odhalí včas, dá sa opraviť.
Mnohí vodiči po zaplatení ani nekontrolujú, či im prišlo potvrdenie o nákupe. Podľa NDS by to však mala byť samozrejmosť. Ak potvrdenie nedorazí, môže byť problém v nesprávne zadanej e-mailovej adrese, ale aj v tom, že platba vôbec neprešla. V takom prípade motorista nemá istotu, že známku skutočne vlastní.
Za známku niekedy zaplatia aj dvakrát
Diaľničiari sa stretávajú aj s kurióznymi prípadmi. Niekto chce napríklad prekvapiť člena rodiny a kúpi mu diaľničnú známku ako darček. Nevšimne si však upozornenie systému, že na vozidlo už jedna platná známka existuje. Výsledkom je zbytočný výdavok. Peniaze síce možno žiadať späť, no celý problém by nevznikol, keby si kupujúci pozorne prečítal informácie počas nákupu.
Veľkou témou zostávajú aj neoficiálne stránky predávajúce diaľničné známky. Na prvý pohľad vyzerajú dôveryhodne, no často si účtujú rôzne servisné alebo sprostredkovateľské poplatky. Podľa Národnej diaľničnej spoločnosti motoristi len počas roka 2025 preplatili na takýchto nákupoch viac ako štyri milióny eur. Jediným oficiálnym miestom na kúpu elektronickej diaľničnej známky je portál eznamka.sk.
Známku si už kúpite aj na pošte
Ak patríte medzi vodičov, ktorí neradi vybavujú veci cez internet, po novom máte viac možností. Národná diaľničná spoločnosť v spolupráci so Slovenskou poštou rozšírila sieť kamenných predajných miest. Elektronickú diaľničnú známku si dnes môžete kúpiť aj na hlavných poštách vo všetkých krajských mestách.
„Do siete kamenných predajní sme v spolupráci so Slovenskou poštou zaradili všetky pobočky v krajských mestách, v ktorých si budú môcť motoristi kúpiť elektronickú diaľničnú známku. Vyšli sme tak v ústrety tým vodičom, ktorí preferujú fyzický nákup známky pred online nákupom,“ povedal Peter Braška.
Predaj diaľničných známok na poštách je bez akýchkoľvek dodatočných poplatkov.
Vodiči si môžu na Slovensku vybrať zo štyroch typov elektronických diaľničných známok. Tie sú viazané na evidenčné číslo vozidla a ich cena závisí od dĺžky platnosti.
365-dňová diaľničná známka stojí 90 eur a je platná 365 dní vrátane dňa, ktorý si motorista zvolí pri nákupe.
30-dňová diaľničná známka stojí 17,10 eura a platí 30 dní vrátane zvoleného dátumu začiatku platnosti.
Ak sa ocitnete na diaľnici bez známky, zachovajte pokoj
Občas sa stane aj to, že vodič zle odbočí a až na diaľnici si uvedomí, že nemá platnú známku. V takej chvíli podľa NDS netreba panikáriť. Nebezpečné otáčanie, prudké brzdenie alebo riskantné zjazdy z diaľnice môžu spôsobiť oveľa väčší problém než samotná chýbajúca známka. Tú si treba čo najskôr dokúpiť, ideálne ešte v ten istý deň.
„Kontroly totiž prebiehajú naprieč celou diaľničnou sieťou a vodič môže byť skontrolovaný prakticky kdekoľvek počas jazdy. Preto platí jednoduché pravidlo: na diaľnicu je najlepšie vyraziť až s platnou diaľničnou známkou,“ pripomína NDS.
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